Guía VAVEL Eurobasket 2017: el rey que coronó el trono francés

Nos adentramos en el mes de Julio del año 2015. La selección española de baloncesto, liderada por Sergio Scariolo, cruzaba la frontera francesa en busca del trofeo que acredita a la mejor selección europea y el pase directo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Los jugadores aterrizaban en tierras francesas con hambre de revancha; queriendo arrebatar el trono a la selección que eliminó a los de Orenga en los cuartos de final del Mundial disputado el año anterior en España. Y qué mejor lugar para hacerlo que en su propio país.

Arduo camino​​

La andadura no comenzó como todos deseaban, y es que, otra de las favoritas para hacerse con el título, como era la selección serbia, consiguió doblegar a España con un 70-80 y sembrar las dudas en una plantilla con mucho que mejorar. Parecía que la contundente victoria frente a Turquía por 77-104 iba a calmar las aguas en la selección, pero ya se encargó la selección azzurra de que eso no fuera así. La defensa española no pudo parar a unos Marco Belinelli y Danilo Gallinari on fire, y con un marcador final de 98-105, los de Scariolo estaban obligados a dar el do de pecho y ganar los dos partidos restantes, frente al combinado islandés y alemán respectivamente, para no tener que hacer las maletas de vuelta a casa.



El primer test fue superado con creces, llegando a anotar 99 puntos y concediendo solo 73. Pero quedaba el último, el que iba a decidir si España continuaba en su andadura hacia el trofeo, o tendría que hacer las maletas para volver a casa.



Se notaban los nervios. España podía caer eliminada en la fase de grupos por primera vez desde los Juegos de Sidney 2000. Enfrente, la selección germana, con los NBA Dirk Nowitzki y Denis Y Schröder como principales estrellas. La gran defensa sobre Nowitzki hizo que el de los Dallas anotara tan solo diez puntos, siendo esa su peor marca con la selección, pero nadie se acordó de Schröder. El playmaker de los Hawks, junto a su compañero Lo, lideró una remontada que se preveía muy complicada minutos atrás. El combinado dirigido por Chris Fleming llegaba con vida al último minuto gracias a dos triples consecutivos del antes mencionado Schröder. Entonces llegaba el momento clave. Tres tiros libres para el de los Hawks que podía llevar el partido al tiempo extra. El primero, dentro. Lo mismo ocurrió con el segundo, pero la presión le pudo, y fallando el tercero hizo que España pasara a los octavos de final.

Turno para Polonia, que con un 80-66 quedó eliminada de la competición. Una vez más, Pau Gasol tirando del carro. Con un seis de siete desde más allá del arco, desaparecieron todas las dudas que había sobre su estado físico al no haber participado en el salto inicial. Grecia iba a ser la próxima piedra en el camino de la ÑBA. Un partido duro, como siempre lo han sido estos clásicos duelos del baloncesto europeo. De nuevo, y como iba siendo la tónica del campeonato, el mayor de los Gasol volvía ser la tabla a la que agarrarse, y con 27 puntos lideraba a la selección a las semifinales, sí, semifinales.

Llegó la batalla

Pocas cosas podían motivar más a los jugadores que dejar a la selección que les eliminó del Mundial de España sin la final del Eurobasket de su país. No era partido para concesiones, y así se lo hizo saber el combinado de Vincent Collet al de Sergio Scariolo. España sufría en casi todos, por no decir todos, los aspectos del juego; pero Pau estaba en pista y junto a él, razones para seguir esperanzados. Lejos de lo esperado, la remontada comenzó con los Felipe, Claver o el "Chacho" Rodríguez, mientras que Pau estaba en el banco. Gracias a dos triples de Llull igualaba España el encuentro a 22; y con Pau ya en el parqué, el equipo se puso por delante, hasta llegar al descanso por detrás en el electrónico, 32-33.



Tras el paso por los vestuarios, los galos crecieron, y cargando mucho el rebote ofensivo, comenzaron a abrir brecha. Rudy Gobert o Lauvergne. Daba igual a quien sacaba Collet, que el nivel de los franceses no decaía. Este último llegó a anotar siete puntos de una tajada; agrandando así la diferencia en el marcador. Pero se estancaron. Los franceses se estancaron. La intensidad defensiva de la defensa española fue en aumento, y acompañado por un excelente Pau Gasol, España se encontraba cada vez más cómoda, y lo importante, tres arriba, 66-63 a falta de 16 segundos para el final. La victoria estaba al caer y España se veía cada vez más cerca de Río. Hasta que llegó Batum. Con un triplazo marca de la casa, Francia igualó la contienda a 66, mandando el partido a la prórroga.

Tras la reanudación, y aprovechando la inercia con la que termino el tiempo reglamentario, Francia se adelantó 72-75 hasta que se volvieron a perder entre los diez brazos de los defensores españoles. Eso y la gran prórroga de Pau Gasol, anotando ocho puntos y llegando hasta los 40, hicieron que se consumara la venganza y que España estuviera cada vez más cerca del título y de Río. Entre otras cosas, gracias al gran campeonato de Pau Gasol. Con todos ustedes, el rey que coronó el trono francés.



Parecía que ganando a la anfitriona, estaba todo hecho, pero no. Todavía quedaba el último escollo antes de alzarse con el trofeo y tener la plaza asegurada en los próximos Juegos Olímpicos. Lituania. Los de Jonas Kazlauskas llegaban tras ganar por 64-67 en semifinales a la Serbia que consiguió batir a los españoles en la primera jornada de la fase de grupos. Una final es siempre una final. Pero gracias a dios, el equipo no sufrió la agonía del partido de semifinales. Y con un gran partido de los Paus, Ribas y Gasol, este último llegando hasta los 43 de valoración, España consiguió dominar la final de cabo a rabo finalizando el encuentro con una diferencia de 17 puntos, 80-63. Con esa importantísima victoria, la selección consiguió su tercer trofeo que acredita al mejor combinado europeo, además del pase directo a los juegos de Río de Janeiro.