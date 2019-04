Danilo Gallinari sobre los Clippers: “Es el equipo perfecto”

Danilo Gallinari, alero de Los Angeles Clippers, habló con el Corriere della Sera sobre su nueva adaptación al equipo, sobre jugadores que iba a volver a ver y sobre la selección nacional de su país. El italiano decidió este verano cambiar la ciudad de Denver para irse a Los Angeles para dar un paso más en su carrera. La pasada temporada promedió en los Nuggets 18,2 puntos, 5,2 rebotes y 2,1 asistencias, bajando algo su nivel respecto al anterior. El principal problema del italiano son las lesiones, si la respectan podríamos ver la mejor versión de él esta temporada.

Gallinari comentó con el medio italiano su incorporación a los Clippers: “Es el equipo perfecto, independientemente del contrato. Me siento muy considerado, me gustaría lograr grandes resultados con este grupo. Me parece que el equipo está trabajando bien en los partidos. Hay un buen grupo de veteranos, por lo que no es necesario repetir las cosas varias veces para entender, pero también tenemos buenos jóvenes, y me hace sonreír para convertirse en el que da consejos.” El jugador tiene claro que está en una conferencia muy difícil, donde cada vez hay equipo con mejores jugadores y por eso sabe cuál es el objetivo principal: “Luchar por los playoffs. Ser competitivo en una Conferencia Oeste es muy difícil”.

Además, el jugador habló sobre su problema este verano con la selección italiana: “Desde que dejé el retiro nacional nadie de la federación me llamó, me envió mensajes, me pidió la mano. Ninguno. Estoy un poco perdido.” Danilo también habló de la incorporación de Milos Teodosic al equipo: “Lo conozco desde hace tantos años, él estará bien si entiende que el baloncesto aquí es diferente que el de Europa. Tendrá que cambiar un poco su forma de jugar.”, expresó. El jugador afronta su décimo temporada en la NBA con un equipo competitivo y con el objetivo de llegar lo más lejos posible.