Previa de la jornada NBA: se acerca el fin de la temporada regular

Se acerca el final de la temporada regular y cada vez queda menos tiempo para reaccionar. Cada noche cuenta, y esta jornada no será menos. La batalla del Oeste sigue al rojo vivo con unos Spurs que visitan Washington, unos Nuggets que viajan a Canadá y la batalla entre Blazers y Pelicans.

Unos lesionados Spurs pueden asaltar la capital norteamericana

Cuando la estrella de tu equipo se lesiona, el rendimiento del equipo disminuye, algo que no se ha dado en San Antonio. Tras la lesión de Kawhi Leonard, y el dardo de Parker hacia este, el equipo ha reacionado ganando los últimos seis partidos. Por otra parte, en Washington encadenan malos resultados, tras su derrota ante los Knicks, Brandon Beal declaró que de jugar así en playoffs "les patearán el culo".

LeBron visitará su antiguo hogar

Los Heats son octavos y seguramente se clasifiquen para playoffs pese a no estar en su mejor temporada. Por otra parte, esperabamamos más de los Cavaliers, aunque podemos contar, como no, con la aportación estelar de LeBron, por ello el resultado dependenderá de su actuación. El rendimiento de la segunda unidad de ambos equipos también tendrá gran influencia sobre el marcador.

Los Raptors buscarán ampliar su ventaja

Los canadienses son, por estadistica, el mejor equipo del este. Demuestran en cada partido la compenetración entre defensa y ataque y por ello encabezan su conferencia. Pese a comenzar dubitativamente, se van metiendo progresivamente en el partido hasta sellarlo en los últimos minutos. Por otra parte, los Nuggets son un equipo irregular con unas expectativas más altas que su actual rendimiento. La clave será el banquillo canadiense y si estos pueden desactivar a Jokic.

Lillard y McCollum cara a cara contra Anthony Davis

Portland es claramente favorito ante New Orleans. El equipo de Oregón confiará en su duo estrella, Lillard y McCollum, además de en Nukic, que ha promediado 15 puntos en sus últimos diez partidos. Gran parte del resultado dependerá de si Portland es capaz de defender a Anthony Davis, quien está tirando del equipo. Ambos estarían actualmente clasificados para Playoffs: los de Luisiana quintos mientras que los liderados por Lillard son terceros

Knicks y Mavericks no se juegan nada

Ambas franquicias pasan por una etapa de reconstrucción, sobretodo los neoyorquinos, quienes aceptaron, tras la temporada pasada, que necesitaban regenerarse. Se trata de un duelo que servirá a los dos para alinear jugadores jóvenes que se desfogarán y adquirirán experiencia. La clasificación para los playoffs está descartada tanto para los de Nowitzki como para los de Porzingis.

Los Clippers a la desesperada por los Playoffs

Los angelinos son décimos y no tienen nada fácil clasificarse, de hecho, pese a su progresión en sus últimos partidos, seguramente se queden fuera. Por otra parte, los Bucks son un equipo irregular que pierde y gana indiscriminadamente y que confía ciegamente en Antetokounmpo. Los de Milwaukee deberán defender bien y controlar a Lou Williams, cuando salga desde el banquillo, uno de los mejores sextos hombres de la temporada.

La enfermería de los Warriors no quieren nuevos ingresos

Los californianos tienen a muchos jugadores en el dique seco, pese a tratarse de lesiones de menor importancia. Golden State no podrá contar con Curry, quien sufrió una lesión no precisamente leve, que no volverá hasta la primera ronda de playoffs. Mientras, Indiana ha demostrado ser un equipo fiable que ha superado sus expectativas. Nadie confiaba en ellos tras el traspaso de Paul George, pero Oladipo ha cumplido como nueva estrella del equipo y les mantiene quintos en la Conferencia Este.