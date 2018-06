Pablo Laso: "Estamos viendo un altísimo nivel de baloncesto en la final"

Google Plus

Sin duda que la gran final de la Liga Endesa 2017/18 no está defraudando a nadie. Hasta ahora se han visto partido muy igualados, con lucha hasta el final y bastantes alternancias en el resultado durante los 40 minutos. Los dos equipos están demostrando porqué han sido el primero y segundo de la fase regular. Ahora la eliminatoria llega al Buesa Arena, una cancha espectacular tanto por aforo como por la presión que mete su numeroso público.

Laso sigue confiando ciegamente en la capacidad de todos sus jugadores, pero reconoce que el rival es realmente temible: "Las sensaciones son buenas, pero está siendo un playoff muy difícil, muy duro. Lo vimos desde el primer minuto. Venimos con la serie empatada ante un rival muy difícil. Tenemos dos partidos aquí, pensando en intentar desde el principio ser competitivos en el partido de mañana, que es el que realmente nos interesa".

Analizando la serie

En los dos primeros encuentros se ha vivido de todo. Se nota que Laso los tiene en mente, puesto que cada pequeño detalle puede sr clave de cara esta nueva batalla en Vitoria. Sobre el inicial decía lo siguiente: "El primero fue muy parejo en muchas cosas. No hicimos un buen partido ya que no fuimos constantes en cuanto a defensa y ataque. Tuvimos momentos muy buenos defensivos, momentos muy malos defensivos, momentos muy buenos ofensivos y momentos muy malos ofensivos. Vimos un gran partido de baloncesto, de un nivel altísimo y me alegro mucho de que todo el mundo lo diga porque así lo creo. Vimos a dos equipos de grandísimos jugadores jugando a alto nivel".

En cuanto al segundo de los enfrentamientos, una victoria sufrida que ha dado de nuevo vida a los capitalinos, Laso destacaba las mejoras de los suyos: "En el segundo encuentro fuimos más constantes en el juego. En el primer tiempo, con el gran acierto del Baskonia nosotros hacemos un trabajo muy bueno para volver a entrar en el partido e igualarlo. Y probablemente esa continuidad en el juego en el tercer cuarto nos dio una ventaja prácticamente definitiva. Hay que pensar que mañana será un partido diferente".