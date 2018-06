Guía NBA Draft 2018 : ¿Qué es el Draft Combine?

Google Plus

Durante varios días los jugadores que van a formar parte del draft se someten a mediciones, participan en entrevistas con los posibles equipos, llevan a cabo simulacros de tiro, se realizan exámenes médicos, acciones de cinco contra cinco y hacen una serie de pruebas atléticas ante ojeadores, managers generales y entrenadores de la liga.

En estas pruebas solo pueden participar aquellos jugadores que son invitados, aunque en algunas ocasiones estos rechazan las invitaciones. Los resultados que se obtengan tras realizar estas pruebas pueden variar las elecciones de las franquicias en la noche del draft, subiendo puestos o bajando algún jugador dependiendo de las pruebas físicas o de la entrevista por ejemplo.

¿Cuáles son las diferentes pruebas ?

Las mediciones físicas incluyen la altura con zapatillas, sin ellas, la envergadura, el peso, el alcance de pie, la grasa corporal, la longitud de la mano y el ancho de esta. Las pruebas físicas por su parte consisten en un salto vertical de pie, salto vertical máximo, repeticiones y peso en press de banca, tiempo de sprint, agilidad de carril y el tiempo de evento modificado.

Las pruebas de tiro también forman parte de este evento incluyendo lanzamientos de tres puntos desde varias distancias (instituto, universidad y NBA), lanzamientos tras dribling y tiros en salto cronometrados en movimiento. Las invitaciones las realizan los propios equipos que componen la liga. Los jugadores internacionales que no puedan asistir al Draft Combine pueden asistir al NBA Global Camp por separado en fechas posteriores. Cada una de las franquicias puede tener un máximo de dieciocho entrevistas durante estos días.

En la edición del draft de 2018 han participado los siguientes 69 jugadores:

Rawle Alkins (Arizona)

Grayson Allen (Duque)

Kostas Antetokounmpo (Dayton)

Udoka Azubuike (Kansas)

Marvin Bagley III (Duque)

Mohamed Bamba (Texas)

Jaylen Barford (Arkansas)

Keita Bates-Diop (estado de Ohio)

Tyus Battle (Siracusa)

Brian Bowen II (Carolina del Sur)

Mikal Bridges (Villanova)

Miles Bridges (estado de Michigan)

Bruce Brown Jr. (Miami)

Troy Brown Jr. (Oregon)

Jalen Brunson (Villanova)

Tony Carr (Estado de Penn)

Jevon Carter (Virginia Occidental)

Wendell Carter (Duque)

Hamidou Diallo (Kentucky)

Donte DiVincenzo (Villanova)

Trevon Duval (Duque)

Jacob Evans (Cincinnati)

Bruno Fernando (Maryland)

Melvin Frazier Jr. (Tulane)

Shai Gilgeous-Alexander (Kentucky)

Devonte Graham (Kansas)

Devon Hall (Virginia)

Jaylen Hands (UCLA)

Kevin Hervey (Texas-Arlington)

Aaron Holiday (UCLA)

Kevin Huerter (Maryland)

Chandler Hutchison (estado de Boise)

Jaren Jackson Jr. (Estado de Michigan)

Justin Jackson (Maryland)

Alize Johnson (estado de Missouri)

George King (Colorado)

Kevin Knox (Kentucky)

Sagaba Konate (Virginia Occidental)

Caleb Martin (Nevada)

Cody Martin (Nevada)

Yante Maten (Georgia)

Brandon McCoy (UNLV)

De'Anthony Melton (USC)

Chimezie Metu (USC)

Shake Milton (SMU)

Sviatoslav Mykhailiuk (Kansas)

Malik Newman (Kansas)

Josh Okogie (Georgia Tech)

Jontay Porter (Missouri)

Michael Porter Jr. (Missouri)

Billy Preston (Kansas)

Jerome Robinson (Boston College)

Mitchell Robinson (Kentucky Occidental)

Collin Sexton (Alabama)

Landry Shamet (estado de Wichita)

Anfernee Simons (Academia IMG)

Zhaire Smith (Texas Tech)

Omari Spellman (Villanova)

Khyri Thomas (Creighton)

Gary Trent Jr. (Duke)

Allonzo Trier (Arizona)

Jarred Vanderbilt (Kentucky)

Moritz Wagner (Michigan)

Lonnie Walker (Miami)

PJ Washington (Kentucky)

Austin Wiley (Auburn)

Kris Wilkes (UCLA)

Kenrich Williams (TCU)

Trae Young (Oklahoma)

Entre estos jugadores cabe destacar dos ausencias sobre las demás: DeAndre Ayton y Luka Doncic. El pivot de Arizona ha decidido no formar parte de estas pruebas ya que de producirse algún resultado negativo podría peligrar su más que probable primera posición en la noche del draft. El jugador esloveno en cambio no ha podido asistir a este evento debido a que se encontraba preparando la Final Four de la Euroliga con su equipo (el Real Madrid).