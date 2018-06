Facundo Campazzo renueva tres temporadas más con el Madrid

Facundo Campazzo (Córdoba, Argentina, 1991), seguirá en las filas blancas tres temporadas más. A sus 27 años se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva. Pese a ser aún joven tiene ya mucha experiencia, tanto con su selección de la que es titular indiscutible como en la mejor liga de Europa. Llegó al Madrid en el año 2014, todavía por hacerse en lo físico y mental. Los dos años cedidos en el UCAM Murcía le vinieron de perlas, y esta temporada ha explotado definitivamente como un playmaker de lujo.

El base es un fijo de Laso, sobretodo en esta segunda etapa en las filas merengues, y los números lo demuestran. Ya ha disputado 114 encuentros como madridista, los cuales se reparten de la siguiente manera: 65 en Liga, 40 en Euroliga, seis en Copa del Rey y tres en la Supercopa. Y en su palmarés como madridista figuran dos Euroligas, dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Las palabras del Facu

El de Córdoba se ha mostrado exultante por su renovación, algo que esperaba con todas las ganas del mundo: "Estoy contento por la renovación y porque un club como el Real Madrid sigue confiando en mí y en mi juego. Me motiva para seguir trabajando por el mismo camino y para prepararse para lo que viene en el futuro".

Esta temporada ha sido especial para los blancos, de muchas emociones y al final éxitos. El base todavía lo está asimilando: "Aún no he asimilado lo que hemos ganado. Estoy con la selección en Argentina pero todavía no me paré a descansar y a pensar la temporada que tuvimos y dimensionar lo que hicimos, que ha sido increíble. Teníamos la confianza para ganar cosas importantes y el grupo se lo merecía más que nadie después de los problemas que hemos tenido".

Campazzo está contento en lo personal por seguir en el Madrid, y sobretodo porque siente que todo el equipo son una familia: "Somos un equipo que se entiende, que se lleva bien, que tiene química, y y que está junto en los momentos malos y buenos, con una temporada tan larga. Esa es la clave. Y también cómo lo ha manejado el cuerpo técnico encabezado por Laso. Establecimos un vínculo lindo y eso hizo que en los momentos difíciles estuviésemos juntos".