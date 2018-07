Klemen Prepelic: "Estar aquí es un sueño hecho realidad"

Prepelic afronta el tremendo reto que es formar parte de la plantilla del Real Madrid con enorme ilusión. Desde su gran actuación en el pasado Eurobasket que ganó junto a Eslovenia, ya tenía una acuerdo casi definitivo con los blancos y llevaba un año esperando a poder materializarlo. Ahora ya a las órdenes de Pablo Laso se muestra exultante por poder demostrar su calidad y ayudar a seguir consiguiendo grandes títulos en la casa blanca.

Preguntado por lo que siente al defender el escudo de un equipo tan importante, el esloveno respondía lo siguiente: "Es un orgullo vestir esta camiseta y soy consciente de la responsabilidad que supone. Estoy muy contento de estar en el Real Madrid, es un sueño hecho realidad. Pienso en todo eso, estoy muy emocionado. Es una gran oportunidad para mí y una gran obligación. Es un orgullo vestir la camiseta del Real Madrid y soy consciente de la responsabilidad que supone", comentó.

Energía y pasión

Prepelic lleva años en distintos equipos europeos en la liga eslovena, turca y francesa. Pese a ser todavía joven tiene ya experiencia, aunque sabe que el salto al Madrid es muy grande.

En cuanto a cómo se está adaptando y lo que viene a aportar afirmaba esto: "En el Real Madrid puedo aportar energía y pasión, la creencia de que el equipo es el que gana, no las individualidades. El Real Madrid mantiene a la mayoría de la plantilla y será más fácil adaptarme a un equipo que ya está formado y al que solo van a traer uno o dos jugadores. Pablo (Laso) sabe que puede contar conmigo. He tenido la ocasión de hablar con él y hablaremos más. Todo el mundo me ha dado la bienvenida, están siendo muy amables conmigo e intentando ayudarme en todo. Me están enseñando Madrid y varias zonas donde vivir con mi familia".

Madridista reconocido

Curiosamente, Prepelic es un gran conocedor del club blanco y su historia. Su fichaje le hace una doble ilusión, no solo como profesional, sino también en la faceta personal, porque es aficionado merengue desde hace muchos años. El escolta lo demostró recordando algunos de sus ídolos: "Soy un gran aficionado del Real Madrid y también sé lo que significa en fútbol. Zidane, Figo, Roberto Carlos, Guti… Una época en la que el Real Madrid ganó muchos títulos en fútbol. Y en baloncesto sigo al equipo desde que llegó Louis Bullock. Es uno de mis jugadores favoritos. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Mi sueño era venir al Real Madrid y he trabajado duro todos los días. Es un sueño hecho realidad y quiero saborear el momento, ya habrá tiempo de dar el 120%. El equipo va a lograr victorias para tener a la afición contenta", finalizó el fichaje.