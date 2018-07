Gabriel Deck: "El Madrid siempre tiene en mente ganar"

Gabriel Deck es el segundo fichaje oficial del Real Madrid para la temporada 2018/19 después del esloveno Klemen Prepelic. El joven alero de 23 años ha explotado esta temporada como el mejor jugador de la liga argentina y ahora quiere demostrar su calidad e intensidad en el mejor equipo de Europa. No será fácil el reto, puesto que los blancos tienen una plantilla muy completa y plagada de jugadores ya contrastados que cuentan con la confianza de Pablo Laso, pero el técnico vitoriano tiene muchas expectativas puestas en "la tortuga".

El de Colonia Dora tenía muchas ofertas pero su prioridad era venir al Madrid, no lo ha dudado: "Es una alegría enorme y estoy muy contento y feliz por el fichaje. Es un gran paso en mi carrera, algo que necesitaba. Y tengo muchas ganas y muchas expectativas. Es un equipo que siempre tiene en mente ganar, algo que por suerte también me pasaba en Argentina, y cuando uno gana no quiere dejar eso. Y esa ha sido la decisión que me ha traído hasta aquí. Tratar de conquistar cosas y en un club con tanta historia como el Real Madrid".

La comparación con Andrés Nocioni

Aunque Deck es todavía muy joven y está por evolucionar, lo cierto es que desde argentina son muchos los que han visto en él a un Nocioni de su primera época. La explosividad física, los mates, como juega de espaldas al aro y su intensidad en la pista son algunas de las virtudes que le definen y tienen paralelismo con el "Chapu". El alero se siente orgulloso de una comparación así: "Soy un jugador muy versátil, que también puede jugar de espaldas a la canasta, y trato de hacer lo que el técnico me pide para el equipo y para ganar. Es una alegría enorme que mucha gente vea cualidades en mí que tenía él. Es un gran ídolo en Argentina y aquí, y eso me hace feliz pero somos dos jugadores diferentes. Ojalá pudiera ser como él pero eso es imposible. Trataré de imitarlo lo más que pueda y seguir su exitosa carrera".

Hambre de títulos

Deck ya lo ha ganado todo en su patria tanto la liga argentina como la liga de la Américas, siendo MVP en ambas competiciones. Pero ahora quiere dar un nuevo salto y ganar trofeos importantes en Europa: "Obviamente lo que quiero alcanzar es ganar todos los títulos. Como decía, cuando uno se acostumbra a ganar quiere hacerlo muchas veces y ojalá eso se pueda dar.

El pampero ya se ha enfrentado al Madrid en una ocasión, aunque fue en un partido amistoso el pasado verano cuando militaba en San Lorenzo de Almagro. Pese a ello ya se fijó y mucho en la calidad de sus actuales compañeros: "Aunque era un partido de pretemporada, lo que más destaco es la competitividad que tenía el equipo. Siendo un amistoso jugaban a ganar y cada pelota al cien por cien. Entonces en ningún momento se me pasó por la cabeza llegar a cumplir este sueño".