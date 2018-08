JR Smith la vuelve a liar

Google Plus

JR Smith, el cual lleva ya muchos años siendo el hazmerreír de la liga por sus acciones tanto dentro como fuera de la cancha, la ha vuelto a liar, esta vez con un aficionado en New York.

La policía de New York está investigando al jugador de los Cleveland Cavaliers tras ser acusado por un aficionado de haberle quitado y lanzado su teléfono móvil al ver que éste la hacía una foto. Según diferentes fuentes, el incidente ocurrió a las dos y media de la madrugada del domingo en un club neoyorkino.

Según el aficionado, él se acercó y le pidió una foto al escolta de los Cleveland Cavaliers, sin embargo, éste se negó. El fan, pese a la negativa de JR, decidió tomar la foto y se torció la cosa. JR Smith se enfadó y decidió tomarse la justicia por su mano agarrando el teléfono móvil del aficionado y tirándolo, ocasionando daños en éste.

El joven aficionado de 20 años de edad ha reclamado a la policía neoyorkina 800 dólares alegando que su teléfono móvil ha resultado dañado en el incidente y JR Smith no ha recibido cargos.

JR Smith ya la ha liado más de una vez en New York y es que no es su primer incidente en la ciudad pues, cuando fue traspasado de los New York Knicks a su actual equipo, los Cleveland Cavaliers, fue acusado por un joven de 19 años de intentar asfixiarlo a la salida de una pizzería en 2015 por protestarle acerca de ese traspaso, incidente del cual JR salió sin cargos.