Joel Embiid se compromete con Under Armour

​ Luego de varios de especulación, la marca deportiva Under Armour ha oficializado la contratación de la estrella de Philadelphia 76ers, Joel Embiid. Tras esta adquisición, “The Process” se une al Team UA, que incluye entre otros a deportistas como Stephen Curry –estrella de los Golden State Warriors y dos veces MVP de la NBA–, al mariscal de los New England Patriots, Tom Brady y Bryce Harper, jardinero de los Washington Nationals. Si bien por el momento no se sabe la suma exacta, se especula que el valor del acuerdo haga del All-Star el jugador mejor pagado dentro de su posición.

Este fichaje no es ninguna sorpresa para los sneakerheads que siguen de cerca este ambiente. A “Jojo” se lo ha visto usando zapatos Under Armour durante esta pretemporada, incluso en el 76ers media day. Por otra parte, también fue considerado como el agente libre de sneakers más importante del mercado. Su anterior marca, Adidas, tenía hasta 10 días hábiles para ejercer sus derechos de 'cláusula de concordancia', sin embargo terminaron desestimando esta opción. Además, New Balance y Puma –quien recientemente ha firmado a DeMarcus Cousins– fueron otras de las marcas que lo tantearon.

Una de las nuevas caras de UA | Foto: Under Armour Basketball

“Mucha gente tiene esa idea de que los hombres grandes no pueden vender zapatos. Cuando me miro, me doy cuenta que soy más que un hombre grande", dijo Embiid con una sonrisa en una entrevista con ESPN. "Puedo hacerlo todo en la cancha de básquetbol: pasar, anotar, tirar, ser un creador de juego, así que estoy emocionado de romper ese estereotipo. No puedo esperar para hacer mucho más con Under Armour ", agregó.

En las tres temporadas que lleva jugando en la NBA –cabe destacar que fue seleccionado en el draft 2014, pero no puedo jugar durante sus dos primeros años por lesión–, se ha convertido en uno de los jugadores más populares de la competición gracias a su continua actividad en Twitter e Instragram, redes sociales en las que acumula un total de 4,4 millones de seguidores. A ese hype con el que cuenta, hay que sumarle lo que aporta en el parqué, tanto dentro como fuera. En la última temporada pasado promedió 22,9 puntos, 11 rebotes, 3,2 asistencias y 1.8 robos en 30,3 minutos.

No hay ninguna duda de que en niveles comerciales como deportivos, Under Armour le ha robado a Adidas una de las piezas más importantes que tenía dentro de su marca.