Pablo Laso: "El valor se me supone"

Pablo Laso compareció en rueda de prensa tras finalizar el primer partido de cuartos de final entre el Real Madrid y el Panathinaikos. El vitoriano se mostró satisfecho, pero cauto. Hay que ser consciente de que es solamente el primer duelo de cinco partidos que, como mínimo, serán igual de ajustados que este.

Al filo de la navaja y con mucha casta, el Real Madrid remontó seis puntos en los tres últimos minutos de partido. El partido estuvo controlado, pero los blancos se atascaron y Calathes les destrozó. El primer punto de la eliminatoria se salvó, pero esto debe servir de aviso.

Valoración del partido

"Lo primero felicitar a mi equipo por la victoria. Creo que en líneas generales hemos trabajado muy bien el partido llegando a tener una ventaja amplia de trece, catorce o quince puntos. Incluso me he girado al banquillo y he dicho bueno esto no está terminado, queda mucho. Porque es un equipo que tiene mucho peligro en el campo abierto, nosotros hemos hecho buenos tiros y no hemos metido. En ese momento ellos te corren y ahí es donde crecen mucho en situaciones de rebote".

"Dentro de los pequeños errores que hemos tenido nos ha crecido algún jugador como Lekavicius o los triples de Calathes. Son situaciones que dentro del plan de partido debes controlar y mejorar. En líneas generales me voy muy contento con la respuesta de una situación difícil en Play-Off. Jugar en casa y ponerte seis abajo a falta de tres minutos. Yo creo que el equipo ha sido capaz de sufrir y de sacar un partido que se había complicado mucho. Contento por la victoria sabiendo que esto no es más que el primer paso de un Play-Off. Como digo siempre, probablemente el viernes vamos a tener que jugar mejor si queremos ganar", concluyó Laso.

Una vez termina una batalla, a por la siguiente

En los Play-Off no hay tiempo ni para relajarse ni para celebrar. El viernes llega el segundo asalto del combate y no hay más que pensar en ello, así lo piensa Pablo Laso. "Esto es obligatorio en el Play-Off. Ahora nos viene un poco el trabajo a nosotros de elaborar las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, las que debemos mejorar, pero también es importante recuperarse físicamente porque vamos a jugar en menos de 48 horas".

"Creo que han hecho un buen trabajo todos los jugadores que han entrado en el campo. Sabemos que tenemos una rotación amplia y de hecho ha habido un momento en el que hemos podido romper más el partido, pero nos ha faltado un poco de acierto y una situación extraña que les ha permitido a ellos volver a entrar. Recuerdo dos situaciones que no nos han sido favorables a nosotros y que les ha permitido coger aire y volver a entrar en el partido. Lo que es un Play-Off ante un gran equipo, saber que vas a tener que jugar los 40 minutos muy concentrado".

Esta manera de ganar aporta mucha moral

Un 1-0 es un 1-0. Quizás no tenga el mismo sabor lográndolo con una victoria por 20 puntos de diferencia que de la manera en la que lo ha conseguido el Real Madrid. Para Laso no varía nada. "Vale lo mismo. Estoy seguro y ayer vimos dos partidos de Play-Off y lo primero que habló Jasikevicius que le barrieron (Fenerbahce 76-43 Zalgiris) fue reagruparse. Esto es muy importante en Play-Off. Ya está, ganas, pierdes, reagruparte, pensar en lo que tienes que mejorar de cara al partido y esto es obligatorio para nosotros".

No obstante, si bien vale lo mismo, es una gran dosis de energía mental. "Terminar con un 9-0 y sacar el partido te da moral. Sí, porque dices puedo estar así más tiempo durante el partido, pero el rival también juega. Con lo cual yo ahora mismo pienso en lo que debe ser positivo para nosotros de cara al próximo partido. Las cosas que hemos hecho bien, las cosas que podemos mejorar y mantener el espíritu que ha tenido el equipo durante todo el partido", explica el entrenador del Real Madrid.

Hay que prolongar momentos defensivos

El Madrid estuvo muy concentrado durante todo el partido en defensa hasta el momento en el que Calathes empezó a hacer de las suyas. Es cierto que hay que evitar eso, pero Laso aplaude el trabajo de sus jugadores en esa materia.

"Creo que dejar en 72 puntos a Panathinaikos habla de muy buen trabajo. Ellos han hecho 17,18,17 y 20 puntos. Probablemente el peor momento ha sido cuando Calathes ha enganchado dos o tres triples seguidos y que ha coincidido con uno de Papapetrou también. Ha dado esa sensación de que han vuelto rápido por los triples. Son situaciones que nosotros debemos de controlar".

"Pero hay muchas otras, no solamente esa. Momentos de poste bajo de Thomas que podemos hacer un poco más, situaciones en las que podemos ser más agresivos en la defensa del Pick and Roll. No puedo enumerar todas porque al final en un Play-Off cada situación y cada momento es importante tanto defensivo como ofensivo. Tengo la sensación de que hemos tenido bajo porcentaje de tiro para las ocasiones de tiro que hemos creado. Además, ellos sobre algunos fallos nuestros de buenos ataques, han sido capaces de correr porque tienen esa capacidad y es algo que debemos aceptar y mejorar de cara al siguiente partido".

El Play-Off y la mili, una relación de orgullo

Hay situaciones en este tipo de eliminatorias en las que más allá del buen juego, la rabia y el orgullo es lo que prevalece. Para Laso, esto va innato en los jugadores y además realizó una curiosa similitud con el servicio militar para explicarlo. "En la mili te dicen que el valor se supone. Yo he hecho la mili, el valor se me supone. Esto es lo mismo. Probablemente todos los que estén jugando el Play-Off tienen orgullo e intensidad. Esto es innegociable".

Por otro lado, uno de los jugadores más destacados del partido ha sido Jeff Taylor. El alero anotó los ocho primeros puntos para el Real Madrid y ha finalizado como el máximo anotador de los blancos con 13 puntos. Respecto a ello, el técnico alabó la actuación de su jugador que, no obstante, puede hacerlo mejor.

"Respecto a Jeff, nosotros siempre hemos tenido mucha confianza en lo que nos da para el equipo ofensiva y defensivamente. Me alegro de que me preguntéis por él porque sí es verdad que ha hecho un gran partido con cosas mejorables ofensivamente y cosas mejorables defensivamente".

El tándem Causeur-Taylor y la visita de Doncic

El francés fue el segundo máximo anotador de los blancos con un punto menos que el sueco. Su verticalidad hizo aguas en muchos momentos la defensa del Panathinaikos y eso es lo que más destaca de ambos jugadores. "Yo creo que Fabien y Jeff han estado muy bien porque han estado muy verticales al aro. De hecho, han hecho 4/4 y 2/2 de dos puntos y eso es porque han sido capaces de ser verticales hacia la canasta".

"Sé de las capacidades ofensivas que puede tener cada uno y debemos intentar aprovecharlas. Puede salirte bien o puede salirte mal, pero los dos han sido capaces de hacer buenos números ofensivos aunque probablemente lo que esté más contento de los dos es de su trabajo defensivo".

La noticia de la noche también fue la visita de Luka Doncic para ver a los suyos. El jugador de los Mavericks recibió un homenaje y una ovación de todo el público minutos antes de arrancar el choque. "He estado con él antes del partido y veo al mismo Luka de siempre, probablemente el Rookie del año, pero dentro del vestuario vemos al Luka de siempre y me alegro que el Palacio haya tenido esta bienvenida con él porque es un chico muy querido aquí por todos y me alegro de que la gente también se lo reconozca", contesta Laso.

El acoso final de Calathes

El base del Panathinaikos estuvo prácticamente desparecido durante la primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte, enseñó la aleta de tiburón y apareció el temible jugador que todo el mundo esperaba. A cómo parar esto, Laso responde que "obviamente estamos hablando de Calathes, no estamos hablando de ningún mindundi. Probablemente sino el MVP de la Euroliga, uno de los mejores jugadores de la Euroliga y eso hay que aceptarlo. El equipo lo ha aceptado muy bien y en ningún momento ha bajado la cabeza, ha seguido trabajando e independientemente de que Calathes ha tenido mucho acierto en ese momento".

"En ese sentido estoy muy tranquilo, el equipo lo ha aceptado pues era un momento jodido. Nos hemos puesto seis abajo, ellos han tenido acierto, la sensación de que dominaban el partido, pero creo que el equipo ha estado muy concentrado en saber como volver a entrar de nuevo al partido. Ha habido un triple de Rudy muy importante que nos ha vuelto a dar confianza en ataque. Ha tenido otro solo que ha fallado. Yo creo que el equipo no ha perdido en ningún momento la fe en la victoria". Así concluyó Pablo Laso sus declaraciones posteriores al Real Madrid-Panathinaikos, 1-0 para los blancos.