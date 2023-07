Juancho Hernangómez: "Es normal que se especule tras la oferta de mi hermano"

En pleno aluvión de noticias Barça esta semana, tanto por la sección de fútbol como por la sección de baloncesto, el ala pívot Juancho Hernangómez ha concedido una entrevista a los compañeros de Diario MARCA en la que ha repasado los temas más candentes relacionados con el propio juagador y su entorno.

🏀 Juancho Hernangómez: "Se han dado cosas por sentadas que no son ciertas"



👉 El alero madrileño atiende a MARCA en Málaga



🖊 @jorge_jquiroga https://t.co/3VUQyGeL3k — MARCA (@marca) July 14, 2023

Un baloncestista que actualmente está sin equipo, tras el cese de los Toronto Raptors en febrero de este mismo año, y que está abierto a todo tipo de ofertas: "La verdad que ahora mismo, a día de hoy, no sé qué deparará el futuro. Vienen semanas intensas y bueno, al final lo que elijamos es porque lo hemos pensado muy bien y será lo que me apetezca y me motive para seguir", clarificó el español sobre su futuro más inmediato.

Juancho, largas al Barcelona

Fotografía de: Getty Images

El hermano del reciente fichaje del FC Barcelona ha sonado con fuerza esta semana también en el entorno de Can Barça. Muchos medios daban también por cerrada, erróneamente, la incorporación de Juancho Hernangómez con la de Willy. El ex de los Raptors ha dejado claro que, a día de hoy, no existe ningún tipo de acuerdo: "Es normal que se especule porque mi hermano tuvo la oferta del Barça. Son dos grandes equipos, tanto Madrid como Barça en España. Pero bueno, las especulaciones son especulaciones. La gente ha hablado mucho, ha dado por sentado cosas que no son ciertas, pero también viven de eso y hay que entenderlo, hay que vivir con ello. No me preocupa mucho lo que digan de mí y más gente que no está dentro de mi círculo", manifestó.

La puerta a jugar con su hermano, siempre abierta

Fotografía de: Cordon Press

El español manifestó el sueño cumplido que supondría para él jugar junto a su hermano Willy y ser importantes en un gran proyecto deportivo. La química entre ambos ha sido más que notoria a lo largo de los años en una selección española campeona de Europa y campeona del mundo con ambos en el parqué: "La verdad es que es un sueño que siempre hemos tenido, el de jugar juntos, el de competir por títulos juntos. Pero bueno, no es el motivo que que más me llama ahora", expresó.

Juancho concluyó la entrevista con sus pretensiones de seguir en la NBA, liga en la que compite desde el año 2016 y en la que, desde febrero, no compite por cese de su anterior equipo: "Al final necesito un proyecto, una motivación. No sé. Mi sueño siempre ha sido jugar en la NBA y para ello voy a seguir", concluyó el menor de los Hernangómez, a la espera de resolver su futuro más pronto que tarde en un mercado que, a día de hoy, está siendo más que movido en Can Barça.