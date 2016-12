Anuario VAVEL 2016. RETAbet Bilbao Basket: luces y sombras / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

El año 2016 se presentaba apasionante para el Bilbao Basket. Los vascos afrontaban la segunda parte de la temporada 2015-2016 octavos en liga y metidos de lleno en la lucha por entrar en la Copa. Además tras quedar primeros de grupo en la primera fase de la EuroCup, la ronda Last 32 vaticinaba buenos partidos en Miribilla.

Sin embargo, el nuevo año no iba a poder comenzar con victoria ya que el Iberostar Tenerife logró imponerse en el Bilbao Arena (64-67) a pesar del tremendo esfuerzo de Clevin Hannah (16 puntos y 3 asistencias). Unos días después, los Hombres de Negro estrenaron la nueva fase europea con una victoria a domicilio en la cancha de Ratiopharm Ulm (75-93).

La buena dinámica de los pupilos de Sito Alonso se tradujo en la clasificación para la Copa del Rey que se disputó del 18 al 21 de febrero en A Coruña. A pesar de haber caído en la EuroCup tras acabar terceros de grupo, los baloncestistas bilbaínos se encontraban con confianza ante el reto de competir en la Copa.

En cuartos de final, el todopoderoso FC Barcelona Lassa sería el rival de los vizcaínos. El encuentro fue una durísima batalla física que se decidió al final en favor de la escuadra bilbaína (72-73). No obstante, el gran desgaste físico y mental al que fueron sometidos los jugadores del Bilbao Basket, impidió que el equipo pudiera rendir al máximo en semis. Finalmente, el Herbalife Gran Canaria derrotó a los de Miribilla y acabó con el sueño copero del combinado vasco.

Los siguientes meses de competición estuvieron cargados de emotividad y espectáculo. Tras superar poco a poco los obstáculos el Bilbao Basket llegó al último partido de temporada regular con opciones de meterse en Playoffs. El duelo final en Miribilla ante el CAI Zaragoza siempre será recordado por el triple sobre la bocina de Joan Sastre que trituró las opciones de los de Sito Alonso de meterse en las eliminatorias por el título.

A pesar de la decepción, ese día también será recordado por la despedida del ilustre mago del baloncesto Raül López.

El adiós de Raül López

El año 2016 será parte de la historia del baloncesto español, entre otras cosas, por el adiós del baloncesto profesional de Raül López. El base nacido en Vic (Barcelona), es considerado como uno de los mejores playmaker de la historia del baloncesto español. Fue el tercer jugador nacional, tras Fernando Martín y Pau Gasol, en dar salto a la mejor liga del mundo, a la NBA, y tras una bonita carrera entre España, Rusia y Estados Unidos, se retiró tras la temporada 2015/16 a los 36 años de edad.

Raül López empezó a jugar al baloncesto en las categorías inferiores del Club Bàsquet Vic hasta que un ojeador del Joventut de Badalona lo fichó para la cantera del club badalonés. Precisamente con la Penya debutó en la máxima categoría del baloncesto español, en la Liga Endesa ACB. En dicho partido (temporada 1997/98), disputó 18 minutos, dejando muestras del buen futuro que tenía por delante ya que anotó 10 puntos y repartió cuatro asistencias.

Aún siendo muy joven, el Real Madrid apostó muy fuerte por el base que tras dos temporadas en la primera plantilla del Joventut se marchaba a la capital por 300 millones de pesetas. Tras la primera campaña en el club blanco, Raül López fue escogido en el NBA Draft del año 2001 en el puesto 24 por los Utah Jazz.

El catalán tuvo una carrera llena de grandes momentos / Foto: Zimbio

A pesar de sufrir una grave lesión de rodilla en la temporada 2001/02, el base catalán no dudó en cruzar el charco y dar el salto a la NBA. Un año tardó en debutar en la liga americana por una nueva lesión, y cuando parecía cogerle ritmo a la competición en su segunda temporada, otra lesión de rodilla lo apartó de los Jazz a mitad de temporada.

En verano del 2005 Utah Jazz cedió sus derechos a los Memphis Griezzlies, pero Raül prefirió dejar la liga y volver a España. Así, durante su etapa en la NBA jugó un total de 113 encuentros, con promedios de 6,5 puntos, 1,7 rebotes y 3,8 asistencias.

Vuelta al viejo continente

En su regreso a España firmó por el Akasvayu Girona, donde disputaría una temporada antes de volver al Real Madrid. Sus buenos años en el club blanco hicieron que le llegase una gran oferta desde Rusia, precisamente desde el club multimillonario Khimki, donde se juntaría con otros españoles como Carlos Cabezas y Jorge Garbajosa.

Tras dos años en Rusia, en 2011 Raül López vuelve a la ACB de la mano del Bilbao Basket, que sería su último club hasta la retirada el pasado verano de 2016. Con el conjunto bilbaíno jugó un total de 160 partidos en la ACB, promediando 7 puntos, 1,5 rebotes y 2,5 asistencias para una valoración de 6,9 créditos de media. Además, no hay que olvidar que también ha disputado encuentros de Copa del Rey, Euroliga y Eurocup con el combinado bilbaíno.

Tampoco hay que olvidar que perteneció a la generación Juniors de Oro de la Selección Española, y formó parte de la absoluta durante varios años, logrando dos medallas: el oro en el Europeo de Polonia en 2009 y la plata de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

Tras recibir un emotivo homenaje en el último partido liguero de la pasada campaña en Miribilla, hoy en día Raül López sigue vinculado al club, ya que es miembro del área deportiva del Bilbao Basket. Pero cuando le preguntan si algún día se ve entrenando en los banquillos asegura lo siguiente: “No estoy hecho para entrenar, ni tampoco quiero hacerlo”.

Tras el verano y la completa reestructuración de la plantilla con nuevo entrenador (Carles Duran) y nuevos jugadores con talento y sangre joven, comenzaba una nueva era en Bilbao.

La incorporación de Bamforth fue de las más destacadas del mercado / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

Borrón y cuenta nueva

El comienzo del curso 16-17 fue perfecto, con el club en plena reconstrucción. Victoria tras victoria en la liga regular, el primer gigante caía a manos de los guerreros vizcaínos y el Barça se arrodillaba ante el infierno de Miribilla. La hinchada ilusionada veía a su equipo confiado, dispuntando los primeros puestos de la clasificación al FC Barcelona y al Real Madrid. Las sensaciones que trasmitía la plantilla eran excelentes en cuanto a rendimiento del cinco inicial y el banquillo. Estaban desplegando un nivel de juego que superaba toda expectativa. La regularidad en cada uno de los jugadores creaba en sus contrarios desconfianza máxima y respeto sobre la pista.

Tabu, el base en el que tanta esperanza tiene el RETAbet Bilbao Basket se lesionó, por lo tanto Tobias Borg tuvo que coger las riendas del equipo justamente en el momento más dulce de su carrera, en la cual progresaba a pasos agigantados.

La EuroCup llegaba y la competicion maldita para los bilbaínos ya estaba aquí. Al cansancio que arrastraban los jugadores de tantos encuentros disputados, se le sumaba una racha de derrotas tanto nacional como intercontinental que dejaba mal sabor de boca en la plantilla.

Un túnel sin salida

Los rivales encontraban la manera de hacer daño fácilmente gracias al pick & roll desde la bombilla atacando tanto a Ivan Buva como a Micheal Eric por falta de velocidad en el desplazamiento lateral. El imbatible club vasco del que todo el mundo hablaba a principio de temporada se convertía en un indefenso ser en cuanto a defensa.

En ataque, la falta de experiencia en la competición nacional se hacía notar debido a las más de 7 pérdidas por partido con sus consecuentes puntos en contra fáciles a contraataque y con poca capacidad de crear tiros mediante el sistema ofensivo. Todo lo vivido en las anteriores semanas, era un mero espejismo.

El banquillo en declive bajaba fuertemente el rendimiento

El técnico catalán Carles Duran, aún con continuos malos partidos reafirmaba que su estilo de juego no lo cambiaba por resultados, ya que en su opinión, quedaba mucho camino. El mal juego continuaba, la dichosa racha seguía ahí y la ansiedad por encaminarse de nuevo en la Liga Endesa les pasaba factura a los jugadores. El buen juego no relucía, pero las victoras comenzaron a llegar poco a poco de nuevo. El banquillo en declive bajaba fuertemente el rendimiento y se hacía difícil competir 30 minutos de los 40 en cada partido. Cabe destacar que Scott Bamforth se convertió en MVP de Octubre por su capacidad anotadora. Con todo este 'cacao', RETAbet Bilbao Basket recibió a una de las mejores plantillas de Europa, el Real Madrid de Luka Doncic. Los vascos fueron un juguete en las manos de el club merengue y acabaron perdiendo el ilusionante duelo (77-85).

Adiós a Europa

En Eurocup perdieron partidos a priori asequibles y por consecuencia se jugaron el pase lejos del Bilbao Arena ante el favorito de la competicion, el Khimki ruso entrenado por Dusko Ivanovic y dirigido en la pista por el general Alexey Shved. Los Hombres de Negro no tuvieron opción alguna en el encuentro (99-78). Las posteriores declaraciones sobre el enfrentamiento de Valerii Likhodei, jugador del club moscovita, fueron contundentes: "Bilbao jugó sin ambición ni deseo".

Tras una dura derrota y un largo viaje, se enfrentaban al UCAM Murcia en el Palacio Municipal de Deportes, las piernas pesaban y el encuentro se perdió por una amplia renta de 26 puntos (97-71).

Jorge Bilbao jugador bilbaíno que actualmente milita en las filas del Utah Arlington Texas de la NCAA opina sobre el rendimiento del RETAbet Bilbao Basket en lo que va de campaña: "Por lo que he visto el equipo ha rendido bastante bien. El tener al base titular Tabu lesionado y por ello falto de ritmo y jugar las dos competiciones (Liga Endesa y EuroCup) les ha afectado de cara a tener mayor regularidad. Está claro que la Eurocup ha subido el nivel este año desde la primera fase en la que han acabado fuera del top 16 por un pelo. Están teniendo una buena temporada de momento, pero estoy seguro que de aquí al final de liga todo el mundo rendirá aún mejor de lo que ya lo está haciendo".

Respecto a los fichajes destacaría 3 nombres sobre el resto, Scott Bamforth, Micheal Eric e Ivan Buva. Sus respectivos rendimientos están siendo muy importantes en todas las competiciones, echandoles a sí una mano a los ya veteranos, Álex Mumbrú y Axel Hervelle. Javi Salgado puede aportar calma y saber estar en los momentos ''locos'' que se dan en los partidos, y me parece una buena incorporación para el tiempo que estará antes de despedirse del basquet. Jonathan Tabu es un jugador que a mi no me termina de convencer, se esperaba mucho más de él y pienso que no esta cumpliendo con las espectativas. Por último, mencionaría a Lapornik y Nikolic, el primero puede echar un cable saliendo desde el banquillo, pero el segundo diría que no termina de cuajar.

Además, hemos contado con la opinión de Endika Echebarría, seguidor del RetaBet Bilbao Basket: "En Europa creo que han pecado de novatos o tal vez de no ser un grupo totalmente formado y coordinado. Han perdido partidos que deberian haber ganado y luego querían resarcirse con los ''cocos'', pero ya siendo practicamente imposible. En la Liga Regular creo que estan haciendo un buen trabajo, teniendo en cuenta que van novenos y que los equipos que estan por encima suyo en la tabla lo estan haciendo muy bien. En general pienso que estan rindiendo a un nivel bastante alto, para ser un equipo que practicamente cambia cada año de integrantes y con el tiempo los veo capaces de dar alguna alegria a la afición.

Tras la eliminación europea, el equipo aún mantiene posibilidades para entrar en la Copa, pero para lograrlo necesitará recuperar el mejor nivel de todos y cada uno de los jugadores de la plantilla para el año 2017.