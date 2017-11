Lesiones en el Real Madrid, una realidad cada vez más común

Google Plus

Las lesiones amenazan con acabar la temporada del Real Madrid antes de tiempo | Fotomontaje: Santiago Arxé (VAVEL)

¿Culpa del cargante y asfixiante calendario? ¿Culpa de no descansar apenas en verano? ¿Culpa de la mala planificación del Real Madrid? ¿Culpa de un sobre esfuerzo físico y el poco descanso? No se sabe de quién o de qué es la culpa, pero la realidad, y a la quehay que ajustarse, es que la situación es como mínimo muy alarmante. Tres de los cinco jugadores del quinteto titular de la temporada pasada han tenido sendas lesiones de gravedad o incluso dos, como es el caso de Anthony Randolph.

Sin embargo, y al contrario de lo que mucha gente piensa, la temporada no está para nada perdida. Es cierto que va a ser muy complicado poder meterse entre los ocho mejores equipos en Euroliga, pero no es algo que sea imposible. Además, en la Liga Endesa el equipo de Pablo Laso no debería tener problema para clasificarse para los playoff ni para la Copa del Rey gracias a su buen inicio en la competición doméstica con un 8-1 de balance en las nueve primeras jornadas.

Sergio Llull volverá de su lesión a partir de febrero | Fotografía: Rubén Revilla (VAVEL)

Todo debería coger un matiz diferente a partir de la Copa del Rey de Gran Canaria. A partir de mitad del mes de febrero, es cuando los servicios médicos del Real Madrid pretenden que Gustavo Ayón, con una lesión en el hombro y Sergio Llull, tras su rotura del ligamento, vuelvan progresivamente a la rutina de entrenamiento del equipo de Pablo Laso.

Sin embargo, y como desde el mes de febrero hasta los meses de mayo y junio que es donde se decidirán todos los títulos, hay bastante tiempo, es más recomendable que Ayón y Llull jueguen pocos minutos y entren en la rotación progresivamente, que entren de golpe y la euforia de sus vueltas tras la lesión pueda al aficionado.

La americanización del calendario

La Euroliga con un cambio sustancial en su calendario, pasando a 16 equipos, se americanizó para equipararse a la NBA en cuanto a espectáculo, pero gracias a este cambio se consiguió de igual manera, que los equipos tuvieran desplazamientos más largos y el calendario fuese mucho más complicado y largo que las temporadas pasadas.

Es cierto que se ha ganado en espectáculo y que los grandes beneficiados son los espectadores, pero los jugadores son los que más sufren este nuevo calendario. Semanas en las que apenas se entrena, y en las que los jugadores llegan muy justitos a los partidos y, en donde, los fisioterapeutas los preparan para que sus músculos estén listos para disputar el partido.

Anthony Randolph haciendo un mate frente a la mirada de su defensor | Fotografía: Euroleague

Largos viajes, un esfuerzo extra y calendarios más largos que de costumbre que parecen no tener fin debido a las concentraciones con las selecciones en verano y que acaban cuando vuelve a empezar la siguiente campaña.

En definitiva, se piensa más en el dinero que pueden sacar las instituciones y los patrocinadores que en el bienestar y en el estado físico de los jugadores.

Ya hay ciertos entrenadores, y cada vez más, que están empezando a culpar a la Euroliga por las lesiones de sus jugadores por el calendario tan exigente al que esta competición somete a los jugadores de los equipos.

Además, en España, la exigencia de la Liga Endesa es un añadido que pesa mucho a la hora de planificar la temporada ya que la calidad de las plantillas de la competición nacional es bastante mayor que las de otros países participantes en la Euroliga como Turquía, Lituania, Rusia o Israel, entre otros.

Supervivencia para alcanzar la gloria

Sergio Llull con una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla derecha, baja para más de 6 meses; Anthony Randolph con una luxación en el hombro y una rotura en el metatarsiano de su pie, baja para 4 - 6 semanas; Gustavo Ayón, lesión en el labrum de su hombro maltrecho, baja para entre 3 - 4 meses y Ognjen Kuzmic, rotura del ligamento, baja también para más de 6 meses, perdiéndose todo lo que resta de temporada.

Gustavo Ayón lanzando a canasta | Fotografía: Rubén Revilla (VAVEL)

La lista de bajas es bastante larga, con una duración bastante amplia por lesión y de una gravedad alta. Son lesiones que tienen que curarse muy bien para que los jugadores afectados puedan volver a las canchas con el mismo nivel que tenían antes de sus respectivas lesiones.

Los aficionados del Real Madrid pedían a su directiva fichar a jugadores para suplir las bajas del equipo, pero finalmente se ha traído solo a Walter Tavares y a Chasson Randle. Una decisión muy criticada desde el WiZink Center, pero que a juicio de muchas personas es la decisión más lógica. No se puede fichar a una gran cantidad de jugadores porque los cuatro jugadores lesionados siguen cobrando y la sección de baloncesto del Real Madrid no tiene una cantidad de dinero ilimitada para fichar a quién se quiera desde la parroquia blanca.

Pero como se dice comúnmente, siempre hay un lado positivo en todo lo negativo. La buena noticia es que los jugadores podrán estar recuperados al cien por cien a final de temporada, justo para que el equipo que se preveía que iba a ser el Real Madrid esté al completo y listo para pelear por cualquier título que se le ponga por el camino.

Sergio Llull y Anthony Randolph pondrán de nuevo de pie al WiZink Center | Fotografía: Real Madrid

Sería muy importante que Pablo Laso controlara el estado anímico de los jugadores. Esta temporada el Real Madrid va a perder más partidos que de costumbre por lo que puede afectar a los jugadores, que no están habituados a perder apenas encuentros. Además, sería recomendable que Santiago Yusta y Dino Radoncic entren más y más en la rotación para librar de minutos a los jugadores que más minutos juegan para que puedan llegar lo más frescos posible al final de temporada.

En definitiva, gran parte de lo que pase a final de temporada y de lo que se consiga cuando se cierre el telón de la campaña 2017 - 2018 se va a conseguir ahora. Se avecinan unos meses de dura travesía por el desierto pero que dejara todo preparado para una buena dinámica para cuando se incorporen los jugadores que se encuentran lesionados hoy en día.