Valencia Basket: 30 años de baloncesto

Las leyendas del club en un acto de celebración del 30 aniversario del club (EnCancha)

La aventura del baloncesto en Valencia comenzó en el verano de 1986 cuando los hermanos Roig se hicieron cargo de la gestión del club después de que el Valencia Club de Fútbol se desprendiera de las secciones que no tuvieran que ver con el fútbol. En sus comienzos se denominó Pamesa Cerámica y prácticamente desde el principio, los éxitos se fueron consiguiendo gradualmente, en la primera temporada en la Primera B se consiguió la permanencia y ya en la segunda se empezaron a disputar los partidos en la Fonteta de San Luís que ha acogido todos los partidos hasta la actualidad, en esta temporada se logró el ascenso a la A1, sin duda algo espectacular para la ciudad.

Ascenso a la ACB y asentamiento en ella

Dos años después, tras consolidarse el primero en la categoría se logró el ansiado ascenso a la ACB de verdad. Pamesa Valencia logró el 10 de mayo de 1990 la gesta de ganar al CajaBilbao por un global de 3-0 que fue además la despedida de una leyenda como es Iturriaga en el baloncesto español. La primera temporada fue bastante buena como indica el noveno puesto conseguido, pero la ambición de jugar en Europa tendría que esperar unas temporadas más.

Debut de Víctor Luengo

La temporada 1992/93 trajo consigo el debut de una de las leyendas del club, Víctor Luengo hizo su debut en la jornada 14 y desde el primer día su protagonismo fue creciendo. Desafortunadamente el objetivo de jugar Europa no se pudo conseguir al caer eliminado en los play-offs por un contundente 3-0 contra el Cai Zaragoza.

Descenso a la Liga EBA

Después de unos años en los que se rozó la clasificación para las competiciones europeas llegó el varapalo del descenso de categoría en la temporada 1994/95. En un año en el que las malas decisiones con cambios de entrenadores y no haber acertado en los fichajes supuso el descenso a la Liga EBA tras un play-off contra el Somontano Huesca, en el que los valencianos no pudieron superar el factor cancha en contra.

Vuelta inmediata a la ACB

Pamesa Valencia volvió solo un año después a la máxima categoría del baloncesto español, fue un año en el que jugadores jóvenes como Nacho Rodilla y Víctor Luengo comandaron un equipo dirigido por Miki Vukocic, posiblemente el mejor entrenador en la historia del club. El ascenso se lograría en Lugo, sin embargo al no aceptar la ACB ascensos de categoría se tuvo que esperar a que el CAI tuviera que bajar por problemas económicos para que el sueño se volviera a cumplir.

Asentamiento en la ACB y primer título

La temporada siguiente supuso apostar por un proyecto de asentamiento para que jamás se volviera a descender de categoría como finalmente así ha sido. Tras un año en el que Pamesa Valencia luchó de nuevo por entrar en los play-offs llegó el año mágico. La temporada 1997/98 es el inicio de la grandeza de este club, gracias a un inicio espectacular se logró meter por primera vez en la Copa del Rey ganándola al eliminar a rivales tan poderosos a todos los niveles como Tau, Valladolid o Badalona en la gran final. Comandados por un extraordinario Nacho Rodilla y bajo los mandos en su tercera temporada de Miki Vukocic se lograba algo que nadie imaginaba, el 2 de febrero se celebraba el primero de muchos títulos, dicho título significaba la clasificación a la Copa Saporta por vez primera. A final de temporada el club se clasificaba también por primera vez a unos cuartos de final de los play-offs cayendo por 3-1 ante el Real Madrid.

Los jugadores celebrando el primer título de la historia (Valencia Culture)

Debut en Europa y sueño roto en Zaragoza

La temporada 1998/99 se recuerdo con mucho orgullo y dolor en el seno del club, fue la temporada del debut en Europa y de ser finalistas ese mismo año. El conjunto valenciano llegó a dicha final con mucho sufrimiento superando obstáculos con mucho sufrimiento hasta llegar a la final en aquel 13 de abril ante la Benetton de Treviso con 7.000 valencianos desplazados a Zaragoza para intentar la gesta, no pudo ser, Pamesa Valencia lo intentó hasta el final, pero el sueño del título europeo tendría que esperar unos años más. Por otra parte la ciudad de Valencia acogió la Copa del Rey, aunque el club cayó eliminado en cuartos de final ante el Caja San Fernando.

Fin a la etapa de Vukocic y al blanco y rojo en las equipaciones

La siguiente temporada supuso el quinto último año de Miki Vukocic al frente del equipo y del blanco y rojo en la equipación al naranja actual. Pamesa Valencia logró un comienzo de temporada espectacular con ese 12-0 en ACB que todavía se recuerda con cariño, Estudiantes truncó esa racha y no sería lo único que rompería ese año. El conjunto valenciano llegó a su segunda final en Vitoria ante precisamente el conjunto madrileño y se volvió a caer, mientras que en los play-offs el mismo rival se cruzó en el camino con mismo desenlace.

Comienzo de siglo con muchos cambios

Un nuevo siglo supuso muchos cambios para Pamesa Valencia, Miki Vukocic abandonó el banquillo y Luis Casimiro fue el sustituto, por otra parte el naranja sería a partir de ahora los colores del club valenciano. Fue una temporada en la que se dio la cara en todas las competiciones, pero se quedó a las puertas de la final en la Copa Saporta y en la copa Del Rey, mientras que en los play-offs el Unicaja fue el verdugo en los cuartos de final.

La temporada siguiente fue la de la segunda final europea en Lyon, Pamesa Valencia volvió a caer esta vez ante el Montespachi Siena. Los valencianos lo intentaron nuevamente hasta que les quedaron fuerzas, pero el sueño del primer título europeo se desvanecía una vez más.

Primer título europeo y finalistas en ACB

Con Paco Olmos dirigiendo la nave, la temporada 2002/03 es considerada la más importante en la historia del club, ya que se logró el primer título europea en la llamada Copa Uleb. Pamesa Valencia logró el primer título europeo ante el Krka Novo Mesto dirigido por Neven Spahija, con un partido de vuelta en la Fonteta inolvidable para todos los presentes debido a que además el título trajo consigo la clasificación por primera vez para la Euroliga. En el campeonato nacional también una sobresaliente temporada en la que solamente el todopoderoso FC Barcelona evitó que el conjunto valenciano levantara la ACB.

Celebración de la Copa Uleb en la Fonteta (yosoynoticia.es)

Debut en Euroliga

La temporada siguiente trajo el debut en Euroliga, Pamesa Valencia realizó una más que digna participación, pero en la quinta jornada, la decisión de no viajar a Israel tras decretarse el Estado de Sitio no fue apoyada por la Euroliga y se dio el partido por perdido, sepultando las opciones de clasificación para la Final Four. En el torneo doméstico se logró un meritorio tercer puesto, pero Unicaja volvió a cruzarse en el camino como temporadas atrás.

Temporadas de luces y sombras

Las siguientes temporadas siguientes fue muy irregulares, Pamesa Valencia llegó a jugar una final de Copa ante el Tau Vitoria con un espectacular Pigrioni que rompió todas esperanzas, en cambio el conjunto valenciano fue incapaz de clasificarse para los play-offs en algunas temporadas. Juan Roig cansado de inyectar tanto dinero y viendo el pobre resultado deportivo decidió acortar la inversión a la mitad al término de la temporada 2008/09.

Cultura del esfuerzo

Con la nueva etapa de transición y con Paco Raga y Vicent Solá al mando del club, además del fin del patrocinio de Pamesa en la camiseta supuso el cambio de nombre a Power Electronics Valencia. Fue un año muy bonito en el que se conquistó el segundo título europeo en Vitoria al vencer cómodamente en la final al Alba de Berlín, sin duda el cambio en la gestión del club abría una nueva etapa muy ilusionante y la vuelta a la Euroliga.

Celebración de la Eurocup de 2010 en Vitoria (Las Provincias)

A las puertas de la Final Four

La vuelta a la Euroliga trajo consigo muchos cambios en el club, Spahija se marchó y la renovaciones de Rafa Martínez y Víctor Claver daban mucha ilusión en una temporada que parecía ilusionante. El comienzo de temporada fue bastante desolador y ello supuso el fichaje de Pesic para reconducir la nave, el conjunto valenciano logró ir superando eliminatorias en Euroliga hasta que se cruzó con el Real Madrid para acceder a la Final Four. Tras una serie apasionante, el factor cancha fue vital para que el conjunto madrileño fuera el que se clasificara.

Una acción de aquella serie de partidos de Euroliga ante el Real Madrid (Getty Images)

Años de bonanza

Los últimos años del Valencia Basket han sido espectaculares a todos los niveles, el conjunto taronja logró su tercer título europeo en 2014 ante el Unics Kazan al imponerse con una superioridad manifiesta, tras quedarse a las puertas dos años antes ante el Khimki. Bajo el mando de Perasovic se estuvo de acceder de acceder a la final de la ACB pero una jugada extraordinaria de Marcelinho Huertas dejó helada la Fonteta. La temporada siguiente a pesar de la destitución de Perasovic a mitad de temporada, se logró otra vez jugar unas semifinales de ACB de la mano de Pedro Martínez , esta vez fue el Real Madrid el verdugo.

Celebración de la última Eurocop conseguida en 2014 (Eurocup)

Récord histórico y futuro brillante

En la pasada temporada se rompieron todos los récords, el Valencia Basket de la mano de Pedro Martínez logró una racha de 28-0. Fue un inicio de temporada irrepetible que fue truncado en un partido de Eurocup en la Fonteta frente al Limonges que a la postre se clasificó a la siguiente ronda en lugar del conjunto valenciano. En ACB el Real Madrid de nuevo se cruzó en el camino del Valencia Basket en semifinales y truncó el sueño de una nueva final.

El pasado ha sido brillante en muchos aspectos: tres títulos europeos, una Copa del Rey, varias finales más. Sin embargo, a nadie le cabe duda que el Valencia Basket ya se ha consolidado entre los grandes de la liga y solo la gestión en todas las áreas determinará si se pueden dar pasos hacia adelante para consolidarse también entre los asiduos a disputar una competición tan importante y bonita como es la Euroliga.