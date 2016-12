Anuario VAVEL 2016: Chicago Bulls, en declive

Chicago Bulls 2016: en declive Alvaro Garcia

Los Chicago Bulls siempre han formado parte de la historia de la NBA, como uno de los mejores equipos, en su haber poseen hasta seis campeonatos de la NBA. Su mejor época fue en la que un jugador llamado Michael Jordan, revolucionó toda la liga con su espectáculo incansable. Tras la marcha de uno de los mejores jugadores de la historia, los Bulls no han sido los mismos, llevan mucho tiempo sin llegar a unas finales de la NBA. Los fans de la franquicia están deseosos de volver a ver a los Chicago Bulls como campeones.

Temporada 2015-16:

“Creo que tenemos un grupo de jugadores muy especial y espero poder competir para ganar el campeonato “. Estas palabras fueron mentadas por Fred Hoiberg al comienzo de la temporada pasada, en la que fue, su primera campaña como entrenador al frente de los Chicago Bulls.

El entrenador venía pisando el acelerador, pobre de él, que acabó por estrellarse con unos Bulls que tenían unas aspiraciones bastante altas. El final de temporada fue catastrófico para el nivel de la franquicia, ya que, con el mes de marzo cumplido, sus victorias y sus derrotas eran las mismas, 38, algo muy extraño para el equipo. Con una plantilla de ensueño, con Derrick Rose, Jimmy Butler, Pau Gasol o el rookie Nikola Mirotic, el sueño de competir por el anillo se quedaba en eso, en un sueño. Esta temporada finalizaba de una forma trágica para los Chicago Bulls, debido a que ni siquiera consiguieron entrar a los Playoffs. Dejaron su marcador en 42 victorias y 40 derrotas.

Hoiberg argumentaba problemas de unión y dureza del juego de sus jugadores. Pero no era el único que pensaba en la falta de dureza, esta vez, refutaba sobre su entrenador, Jimmy Butler: “Creo en estos chicos y en este vestuario, pero también creo que, probablemente, deberíamos ser entrenados con mucha más dureza. Lo siento, sé que Fred es una persona tranquila y le respeto mucho por ello. Pero cuando los jugadores no están haciendo lo que se espera de ellos, tienes que ponerles las pilas, yo incluido”.

A pesar de la clasificación del equipo, jugadores como Jimmy Butler o Pau Gasol cumplieron. El norteamericano asumió los galones y líder y logró promediar 21 puntos, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias, poco a poco este jugador se está convirtiendo en una gran estrella dentro de la mejor liga del mundo. El veterano pívot español no se quedaba atrás en cuanto a estadísticas, cuando el escolta no daba su mejor versión, la daba él, con auténticos partidazos y con unos promedios brutales, con 16.5 puntos, 11 rebotes y 4.1 asistencias, lo que conformaba un Doble-Doble.

Draft 2016:

Tras la finalización de la temporada llegaba uno de los mayores eventos de la liga, el draft. Un sorteo de jugadores que pueden ser futuras estrellas del baloncesto. Los Chicago Bulls consiguieron llevarse la posición número 14 del draft, donde escogieron a Denzel Valentine. Este alero fue descrito por muchos como uno de los aleros más completos del país, siendo el líder de su universidad. Además de Valentine, los Chicago Bulls escogieron en la posición número 48, a Paul Zipser, elegido como mejor jugador joven alemán de la temporada pasada.

Altas y bajas:

Tras el draft llegaba uno de los episodios más esperados por las franquicias y por los aficionados del baloncesto, el mercado de fichajes. Los equipos pueden cambiar, ya sea a mejor o a peor. En el caso que nos atañe, los Chicago Bulls han tenido un verano movidito, debían mejorar notablemente su plantilla para corregir los errores cometidos el año anterior. Nada más comenzar la apertura del mercado, surgió la marcha de uno de los timones de los Bulls, Derrick Rose, quien se marchaba a los New York Knicks junto a Joakim Noah, en un traspaso en el que llegaron a Chicago jugadores como Robin López o Jerian Grant. La marcha de Rose dejó un vacío difícil de llenar, se marchaba el jugador más joven en llevarse el premio al MVP de la temporada. El puesto de base estaba vacío tras la marcha de Aaron Brooks y Justin Holiday. Los Bulls debían moverse para adquirir jugadores de calidad. Las bajas no cesaban, Cameron Bairstow, E'Twaun Moore, Mike Dunleavy y otro de los líderes, Pau Gasol, quien se marchaba a los San Antonio Spurs en busca de su tercer anillo. Los Bulls dejaron irse a gran parte de su plantilla para abrir hueco a jugadores que llegarían más tarde, jugadores como Rajon Rondo. El base procedente de los Sacramento Kings no estaba contento con su equipo, y decidió marchar hasta Illinois para fichar por un equipo en proceso de reconstrucción. A la llegada de Rondo, se sumó el mejor fichaje de la franquicia, Dwyane Wade. Wade volvía a la que es su casa, donde viven sus familiares. "No encuentro palabras para expresar lo que esto significa para mí. Recuerdo ver a los Bulls por la televisión cuando era un niño y desear que eso me ocurriera a mí", dijo Dwyane Wade tras firmar por los Bulls. También llegaron jugadores de calidad media como Isaiah Canaan, procedente de los Philadelphia 76ers, un jugador que completaría el juego exterior de los Bulls y ser el jugador suplente de Rajon Rondo, y R.J. Hunter, que llegaba desde Boston. El final del mercado llegaba a su fin, pero fue entonces cuando los Chicago Bulls hicieron un traspaso algo precipitado, cambiando a Tony Snell por Michael Carter-Williams, quien llegaba desde los Milwaukee Bucks.

Dwyane Wade posa junto a Rajon Rondo con la camiseta de los Bulls. |Foto: Chicago Tribune

Inicio de temporada 2016-17:

Los Chicago Bulls afrontaban la temporada con muchas ganas. El equipo se había convertido en uno de los menos triplistas de la historia, el exterior de los Bulls estaba poco cubierto. A cambio tenían un gran lanzamiento desde media y corta distancia. Los nuevos líderes de la franquicia serían Butler, Wade y Rondo, con ese mismo orden.

La temporada ha comenzado peor que el año pasado, a falta de unos días para la finalización de este 2016, los Chicago Bulls llevan un récord de 15 victorias y 16 derrotas, encadenando en un momento hasta 3 derrotas consecutivas ante rivales directos. Pero como se dice, “lo importante no es como empieza, sino como acaba”. Resta aún mucha temporada, y en ella se verá si estos Bulls consiguen llegar lejos.

El objetivo:

El objetivo de los Chicago Bulls no es otro que entrar a los Playoffs y llegar lo más lejos posible, aunque esta temporada se antoja difícil porque la Conferencia Este está más igualada que en otras ocasiones. ¿Serán capaces de plantar cara a los Cleveland Cavaliers? Es pronto para decidir, todo dependerá de si el equipo logra realizar un buen juego tanto en defensa como en ataque.