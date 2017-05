NBA Finales 2017: La oportunidad de Klay

Google Plus

Klay Thompson en un partido de los Golden State Warriors. Fuente: Zimbio.com

Klay Thompson, escolta de los Golden State Warriors ha realizado unos nefastos playoffs bajando el nivel consideradamente respecto a años pasados. El jugador originario de California está promediando 14,4 puntos, 3,5 rebotes y 2 asistencias en 34 minutos, su peor marca desde que está en playoffs. Hasta su compañero de equipo Zaza Pachulia bromeo en Instagram de un horroroso partido que hizo el escolta donde solo anoto seis puntos. El equipo no ha necesitado de momento que Klay estuviera a un gran nivel debido a que Stephen Curry, Kevin Durant y Draymond Green han tenido por el momento unos grandes playoffs y han sabido ganar las tres eliminatorias por la vía rápida. Klay tiene que dar un paso hacia delante y volver al que era.

Klay ha hecho una gran temporada regular con el equipo mejorando sus registros de las pasadas campañas. La entrada de Kevin Durant en el equipo podría haber supuesto una bajada en sus estadísticas, pero no ha sido así, ya que ha mejorado en la parte de la anotación promediando 22,3 puntos por partido, y tanto en el rebote como en las asistencias ha mantenido sus datos respecto a pasadas campañas. Pero cuando comenzaron los playoffs, la parte más importante la temporada, Klay ha bajado consideradamente su rendimiento dentro de la pista. En los pasados playoffs promedio 24, 4 puntos por partido dando una buena sensación pero este año ha sido totalmente lo contrario ya que solo promedia 14,4 puntos por partido. Unos de los datos que demuestran el mal momento de Klay son sus tiros de campo donde está en un 38,3% y un 36,4% en el aparte de triples donde el jugador siempre ha tenido un rendimiento muy alto y donde se hizo famosos por su gran capacidad de anotar desde la línea de 7,25.

Unos de los factores importantes que tendrá en estos playoffs serán sus emparejamientos con los escoltas de los Cleveland Cavaliers. Klay tiene la suerte que los defensores que tendrán en su posición no son especialistas defensivos, solo se podría destacar a Iman Shumpert como el jugador que puede poner más en aprieto a Klay. Una de las claves que tiene que tener el escolta en el apartado defensivo será parar los triples de JR Smith y Kyle Korver quien sobretodo el último es un especialista en ello. Aunque los tres escoltas de los Cavs no están realizando unos buenos playoffs, no se les pude dejar solos porque son capaces de tener un buen día y ganar el partido.

Aunque Klay no está realizando uno de sus mejores playoffs, está siendo el tercer máximo anotador del equipo tras Stephen Curry y Kevin Durant. Hay que decir que en el equipo tanto Draymond como Curry han mejorado en los apartados anotadores respecto a la temporada regular. Los Golden State Warriors necesitan que vuelva el Klay de siempre, un jugador que necesita solo un segundo para levantar la pelota y tirar, un jugador que en un partido te puede meter 8 triples o 40 puntos, además de ser un especialista en el triple también es un buen tirador de media distancia y un jugador que sabe interpretar los bloqueos para tener espacio para el tiro. Klay tiene que volver a ser el Klay que sorprendió a la NBA y que fue clave para el anillo del 2015, tiene que ser la pieza clave en estas finales, demostrar que ha sido solo una mala racha y que va a llevar a San Francisco el trofeo Larry O'Brien.