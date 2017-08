Favoritos a la Vuelta a España 2017: Alberto Contador, la leyenda

Google Plus

"Unidos, incandescentes como antorchas que prenden todo lo que tocan. Unidos en la contradicción, como el aguijón a su veneno. Fuimos como un cóctel molotov, pólvora quemada por el tiempo. La última especie en extinción, eso es lo que somos y seremos. Cada vez vamos más lejos, hasta deshacernos como témpanos de hielo". No hay mejor banda sonora para la trayectoria de Alberto Contador que Amaral. El ciclismo del pistolero de Pinto desprende energía, sensaciones, vibraciones, electricidad, osadía, una enigmática serenidad excéntrica y hasta un punto justo de locura... pero sin traicionar jamás su propio estilo. Amaral siempre suena a Amaral y Contador siempre corre como Contador. No le pidan otra cosa, no lo hará.

Ejemplo de lucha, mentalidad y esfuerzo

Por eso con ellos nunca hay término medio, por eso ambos han terminado triunfando a golpe de talento indomable, trabajo espartano y una fe en sus posibilidades tal que roza la insensatez. Una mezcla tan explosiva como infalible. Tenía que salir bien. Los golpes fueron duros hasta el extremo: el cavernoma cerebral congénito diagnosticado en 2004 del que tuvo que ser operado de urgencia, la Operación Puerto en 2006, el positivo por 0,00000000005 gramos/ml de clembuterol en sangre en 2010, la pérdida del Tour 2010 y Giro 2011, los dos largos años de sanción, la caída en el Tour 2014 cuando llegaba pletórico. Y alguno más. No importó. Nunca los golpes fueron más fuertes que él.

En el Olimpo del ciclismo mundial desde 2008

Ha vestido de todos los colores. Tiene el maillot amarillo del Tour de Francia (2007, 2009), la maglia rosa del Giro de Italia (2008, 2015) y el jersey rojo de la Vuelta a España (2008, 2012, 2014). Solo va a faltar en su armario el maillot arco iris del Mundial. Ha disfrutado durante nueve años, siete en carretera, perteneciendo al selecto grupo de seis ciclistas ganadores de las tres grandes rondas junto a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Eddy Merckx y Vincenzo Nibali.

Un estilo inconfundible, espectacular, legendario

Pero sus grandes conquistas no son el único legado del mejor ciclista español de todos los tiempos junto con Miguel Induráin, a quien puede superar oficialmente si gana la Vuelta a España 2017. Al contrario que el gigante navarro, que destrozaba a sus rivales en las etapas contra el crono y aguantaba impertérrito junto a ellos en las ascensiones, Contador ha labrado sus triunfos a base de gestas explosivas en momentos estratégicos de cada carrera, sobre todo afrontando las más duras rampas camino de las grandes cumbres. Un estilo alegre, valiente, vistoso, atacante, que engrandece el espectáculo del ciclismo y del que, afortunadamente, el madrileño ha obtenido cumplida recompensa.

La despedida, en Madrid... ¿de rojo?

Para el pelotón español es una lástima su retirada, más aún cuando su hermano, en pleno Tour de Francia, dijo que Contador se estaba sintiendo muy bien en el conjunto Trek-Segafredo y que la opción más probable es que renovase su contrato por un año más. Al final no será así. El pinteño sorprendió anunciando su retirada definitiva tras la disputa de la Vuelta a España 2017 y la organización le brinda un merecido homenaje cediéndole el dorsal número uno. Así llegará a Madrid, con el uno, pero el pistolero aún no ha dicho su última palabra. Tratará de cruzar la línea de meta final portando en maillot rojo y despedirse del ciclismo en lo más alto del podio, conquistando la 'décima' grande. Sin duda sería un final idílico.

El recorrido de la Vuelta a España 2017 puede ser un buen aliado para Alberto Contador en su última carrera, a excepción de la crono de Logroño. Los 40,2 kilómetros completamente planos de la décimo sexta etapa sorprenden cuando la tendencia actual de las grandes rondas es precisamente a acortar las etapas contrarreloj. Una jornada que puede resultar determinante y que, en principio, ubica a Chris Froome (GBR, Sky) como el máximo favorito para el triunfo final. Habrá que ver si los escaladores, entre ellos Contador, son capaces de obtener una renta suficiente para impedir la victoria del británico. Lo que sí es seguro es que el campeón madrileño deleitará por última vez a los aficionados con momentos inolvidables de ciclismo, como siempre ha hecho y tal como le recordaremos.

Vídeo: "Momentos de Alberto Contador: 2005-2017". (Fuente: Noticias El Trueque).