Alaphilippe se corona en el Xorret de Catí

Alaphilippe dicta sentencia en el Xorret de Catí | Fuente: Unipublic

¡Qué linda es La Vuelta! Nunca nos defrauda. Hoy en el Xorret de Catí, el espectáculo dijo presente. Ya era hora del show. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) fue inteligente y dio el golpe cuando tenía que darlo; Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) -quien fue segundo en la etapa- lo intentó en los kilómetros finales de la subida, pero no pudo soltar de rueda al francés. En la otra cámara, Chris Froome aparecía en la parte trasera del grupo del líder, sin embargo, nunca hay que dudar, Froome recuperó un segundo el aire y apretó con su famoso “molinillo” hasta la cima, dejando de lado a Esteban Chaves (Orica-Scott) y Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). El único que estuvo al nivel fue el resucitado Alberto Contador (Trek-Segafredo).

Una nueva escapada se corona

Una etapa que prometía mucho. Esa era la de este sábado que, como ya es costumbre, el sol y las altas temperaturas se hicieron presentes, como también las numerosas escapadas que han salido bien libradas estas últimas jornadas. La escapada en estos 199 kilómetros estuvo compuesta por 21 corredores: Jesús Hernández (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Quick Step), Nelson Oliveira (Movistar Team), Rafal Majka, Emanuel Buchmann, Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Clément Chevrier (Ag2r La Mondiale), Alberto Losada (Katusha-Alpecin), Przemyslaw Niemiec, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Sergei Chernetski, Laurens De Vreese (Astana), Bart De Clercq, Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Serge Pauwels (Dimension Data) fueron algunos de ellos.

La escapada del día | Fuente: Unipublic

Los llamados a la etapa dijeron presente. El escenario era el propicio para que escaladores se exhibieran y mostraran su mejor cara. Está claro que a los líderes no les están importando mucho las victorias de etapa, solo tres de las ocho etapas que se han corrido han sido vencidas en primera instancia por el grupo líder. En las otras cinco las escapadas han sido recompensadas. Hoy era el turno para Julian Alaphilippe, quien después de resistir varios ataques de Rafal Majka, esperó el descenso y los últimos 200 metros para disparar y alzar sus brazos en línea de meta.

El calor nuevamente fue protagonista, los corredores bajo el sol y el cielo azul fueron el marco de gran parte de la jornada del día de hoy. Todo para que faltando 6 kilómetros para línea de meta, empezaran a ascender el Xorret de Catí que no se cruzaba desde 2010, donde ganó David Moncutie.

Froome gana el asalto

Si bien es cierto que las carreteras españolas no han sido las mejores amigas del británico, esta vez dijo ¡basta! Chris Froome demostró hoy que está listo para llevarse, por primera vez, el título de esta Vuelta a España. Es cierto, Alberto Contador ha mostrado ser el único capaz de resistir sus aceleraciones eternas, sin embargo, el madrileño está a tres minutos y poco más del inglés, por su pésimo día en Andorra.

Contador y Froome en el Xorret de Catí | Fuente: Unipublic

Al empezar la escalada, Froome no aparecía en las primeras líneas de carrera, el británico parecía estar pasando una crisis, nadie lo veía. El Team Sky no fue el de siempre, esta vez no pudo sostener los continuos ataques que le propinaron. Michael Woods (Cannondale-Drapac) -revelación de esta Vuelta- Simon Yates (Orica-Scott) y Alberto Contador pasaron al frente en los primeros metros de la subida. Pero la bestia despertó, el ya cuatro veces ganador del Tour de Francia empezó a remontar posiciones hasta llegar a la cabeza del pelotón, dándole caza a los tres corredores que ya había sacado una luz de ventaja.

Solo Esteban Chaves, Alberto Contador, Michael Woods y Vincenzo Nibali pudieron resistir su primer acelerón. El segundo también todos, menos el tiburón de Mesina. El tercero derrumbó a todos y solo pudo resistir el chaval de Pinto, sí, el gran corredor español, Alberto Contador. Quien puede ser todo menos cobarde y rendirse. Ahí estuvo a rueda de Froome hasta línea de meta, sacándole 16 segundos al grupo de Chaves, Nibali y Fabio Aru (Astana), entre otros favoritos. Ahora lo que viene va a ser extraordinariamente emocionante, vamos a ver si la guerra es todos contra Chris Froome, o cada uno busca su estrategia. Mañana, otra vez de la misma medicina. La Cumbre del Sol espera a la Vuelta a España 2017.

