Anuario VAVEL 2016: Red Bull, la ejemplificación perfecta de la irregularidad | Fotomontaje: Martín Velarde

Titubeantes al comienzo de la temporada, con muchas dudas sobre lo que depararía el proyecto, pero contundentes, constantes y con una inyección de moral fuera de lo común que les permitió luchar codo con codo con la escudería plateada de Brackley. Así se puede resumir el año del cuadro dirigido por Christian Horner y Helmut Marko, que pueden presumir de volver a estar arriba entre los mejores después de un bienio de travesía por el desierto como fueron las dos últimas campañas.

El RB12, vehículo que fue presentado a través de su página web en Febrero, traía consigo nuevos elementos que le permitirían mantener la esencia y el estilo fiel de diseño propio de Adrian Newey para mantenerse en lo más alto de la parrilla. Un morro más retrasado y estilizado, con pontones más diminutos y con un diseño que deja más espacio con respecto al suelo, el nuevo bólido trataba de potenciar su chasis de una manera que le permitiese a su vez obtener un buen desarrollo de su unidad de potencia con tal de luchar de tú a tú con sus rivales más inmediatos.

Los test confirmaron las buenas sensaciones que transmitía el nuevo RB12 el día de su presentación. Aun estando muy lejos de sus pretensiones, sobre todo en velocidad punta donde coches como Manor, Sauber o Force India gozaban de algunos km/h que la propia Red Bull, no tuvieron ningún problema de fiabilidad y completaron el programa que tenían previsto dentro de sus expectativas. En la tabla combinada de tiempos, se pudo comprobar como Daniel Ricciardo fue el cuarto mejor piloto de los test, con un tiempo cercano al de Sebastian Vetel, el mejor piloto de la pretemporada.

Fuente: Zimbio

Los hombres de Milton Keynes, junto con Renault un año más como proveedor de motores a pesar de las desavenencias del último año, no comenzaron precisamente el año por un camino de rosas. Tan solo 57 de 150 puntos posibles en los tres primeros Grandes Premios preveían un año igual de duro o más para una escudería que desde 2013 (salvo descontadas victorias de Daniel Ricciardo) no sabe lo que es saborear el éxito en Fórmula 1. Las expectativas depositadas en el nuevo bólido parecían desvanecerse por completo y no acababa de empezar el curso.

Ni siquiera cinco carreras tardó la cúpula del equipo austriaco para realizar el que sería el cambio polémico del año y que traería muchas críticas en el paddock con tal de mejorar los resultados de las cuatro primeras carreras del año. Max Verstappen ascendía al equipo Red Bull en detrimento de Daniil Kvyat, el gran sacrificado. Dos incidentes con Sebastian Vettel en China y en Rusia con la consiguiente queja a Horner y al resto de directivos fueron suficientes para que estos dejaran en la estocada a Kvyat, mandándole de nuevo a Toro Rosso y ascender a su piloto promesa de 19 años. El cambio de pilotos le vino como anillo al dedo a la escudería principal. El holandés, en su primer Gran Premio con Red Bull, hizo historia, proclamándose como el ganador más joven de un Gran Premio en la historia de la Fórmula 1. Verstappen en Barcelona, y Ricciardo en Malasia, fueron los dos únicos pilotos que impidieron que los dos pupilos de Toto Wolff se hiciesen con todas las victorias de la temporada.

Las victorias del holandés y del australiano fueron el mejor resultado de un equipo que a partir del ascenso del ‘nuevo Ayrton Senna’ combinaron podios con resultados nefastos, manteniendo un nivel irregular durante varias fases de la temporada. Su peor resultado de la temporada fue en Rusia, con sendos abandonos de Daniel Ricciardo y el que todavía era su compañero Daniil Kvyat, debido al incidente en carrera con Sebastian Vettel en el Gran Premio de Rusia.

Daniel Ricciardo, la experiencia y la madurez como principales virtudes

Daniel Ricciardo. Fuente: Zimbio

La mejor temporada del australiano en Fórmula 1 desde que subiese del equipo filial de Red Bull. Ni de lejos ha alcanzado la cifra de tres victorias del año en que compartió box con Sebastian Vettel, pero desde luego ha logrado mejorar su rendimiento y cosechar mejores resultados con un bólido más rápido, fiable y menos irregular que el pasado 2015, cuyo único resultado óptimo fue un quinto puesto en Mónaco.

Siendo el cuarto mejor piloto en los test de pretemporada como ya se ha mencionado anteriormente, Daniel ha asentado definitivamente la cabeza y se ha erigido como líder principal de la escudería austriaca en esta última edición de la competición. Acabó tercero en la clasificación general por detrás de los dos máximos aspirantes al titulo con la friolera cifra de 256 puntos, motivo por el cual se puede decir que ha sido el mejor piloto del resto, teniendo en cuenta que Hamilton y Rosberg hicieron la guerra por su cuenta.

Fuente: Zimbio

A diferencia de los dos años anteriores, el piloto de Perth solo ha conseguido sumar una única victoria, la de Malasia, en un Gran Premio en el que el tricampeón británico de Mercedes terminó de consumar las pocas aspiraciones que tenía por culpa de una rotura de motor que le obligó a abandonar y en la que el australiano, que clasificó cuarto, completó un trabajo extraordinario en carrera, sumada a una gran planificación de la misma, que le colocó en segunda posición hasta el abandono de Lewis Hamilton, momento que no desaprovechó Ricciardo para subirse al cajón más alto del podio y distanciarse de manera definitiva de Max Verstappen y Sebastian Vettel, sus dos máximos perseguidores en la general.

Por el contrario, en una temporada en la que el rendimiento del australiano fue regular y perseverante, el único rosco sumado fue en el Gran Premio de Rusia, debido al estar involucrado en un incidente provocado por Daniil Kvyat y en el que se vio afectado junto a Sebastian Vettel. Exceptuando ese desafortunado desenlace en Sochi, puntuó en todas las carreras, siendo su resultado ínfimo un octavo puesto en Brasil.

Max Verstappen, madera de campeón

Max Verstappen. Fuente: Zimbio

Seguramente el mejor año de su trayectoria deportiva dentro del automovilismo. Si a Max Verstappen le dicen que acabaría la temporada en Red Bull en lugar de hacerlo en Toro Rosso pensaría que le estaban tomando el pelo. El neerlandés se ha consagrado como piloto Top a sus 20 años de edad, siendo el piloto más joven en liderar una vuelta de un Gran Premio, el más joven en ganar una carrera y el más joven en conseguir un podio siendo además el más joven en competir en la élite del automovilismo.

A pesar de estar en el equipo filial de Red Bull junto a Carlos Sainz en los cuatro primeros Grandes Premios, durante su estancia en el primer equipo ha servido para batallar frente a frente con su compañero en clasificación y para ofrecer espectáculo con el volante en carrera, poniendo en dificultades a los Mercedes y a la postre se ganó las enemistades y cierto rencor de algunos pesos pesados de la parrilla, como es el caso de los dos pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, y también de Jenson Button, que fue el primero en criticar duramente el cambio de pilotos entre Red Bull y Toro Rosso allá por Abril.

Max Verstappen celebra su única victoria en F1. Fuente: Zimbio

Hasta en siete ocasiones venció el hijo del ex piloto Jos Verstappen a Daniel Ricciardo tanto en clasificación como en carrera. Además de la victoria en el Gran Premio de España, ha pisado el podio hasta en seis ocasiones, con cuatro segundos puestos (Austria, Gran Bretaña, Malasia y Japón) y dos terceros (Alemania y Brasil). Esos son los mejores resultados del holandés, que en la general quedó quinto con 204 puntos, 52 puntos menos que su compañero Ricciardo, que finalizó tercero.

Por el contrario, se quedó sin puntuar en Rusia conduciendo aún con Toro Rosso, y ha abandonado solamente dos veces desde que subió a Red Bull, precisamente en Mónaco, después de ganar en Barcelona, por culpa de un accidente; y en México por avería en su monoplaza.

Sin duda ha sido su primer año de asentamiento en Fórmula 1 y de este piloto en concreto se espera que vaya a más. La retirada de Nico Rosberg provocó una oleada de rumores en los que se relacionaba el nombre de Verstappen con Mercedes al igual que ha pasado con muchos otros pilotos, pero desde Red Bull salieron pronto a confirmar a ambos pilotos para la próxima temporada.

2017, ¿Vuelta al éxito?

Esta temporada puede decirse que ha sido el de la resurrección de Red Bull. Ha sido el único equipo capaz de pararle los pies a Mercedes en más de una ocasión y en cuanto a ritmo de carrera no están muy lejos de los de Brackley.

Precisamente, al igual que el resto de equipos, en Red Bull se agarran a la esperanza de que los cambios de normativa traigan más competitividad e igualdad entre equipos al empezar todos desde cero. ¿Por qué no ver a Red Bull ganando de nuevo el mundial de constructores y el de pilotos con cualquiera de sus dos pupilos?