Anuario VAVEL 2016: Esteban Ocon, una promesa de Manor a Force India

Cuando comenzó la temporada 2016 de Fórmula 1 seguro que Esteban Ocon no se imaginaba cómo iba a terminar. El piloto francés de 20 años debutó en el Gran Circo en el Gran Premio de Bélgica con el equipo Manor gracias a la salida de Rio Haryanto de la competición por impagos de los patrocinadores del piloto indonesio, lo que le dio al de Normandía la oportunidad de subirse de manera oficial a un monoplaza de la máxima categoría.

Para Ocon no era la primera vez que pilotaba un coche de Fórmula 1 pues ya había realizado test y entrenamientos libres con el STR16 de Renault a principios de la temporada 2016. Pero el segundo piloto más joven de la parrilla, por detrás de Max Verstapppen, ya había realizado test con Lotus-Renault en 2014.

La siguiente temporada, en 2015, fue Sahara Force India quien no quiso dejar escapar al joven y le fichó como piloto en pruebas, el mismo año en el que ganó el DTM. Su talento no pasó desapercibido tampoco para Mercedes AMG F1 Team que le introdujo en su Programa para jóvenes pilotos después de que ganara la GP3.

Vistos sus buenos resultados Renault le fichó como piloto en pruebas permitiéndole participar en varios entrenamientos libres a lo largo de la temporada 2016, en los Grandes Premios de España, Gran Bretaña, Hungría y Alemania. Además participó en los test realizados tras el Gran Premio de España en el Circuito de Catalunya con los de Enstone y en Silverstone con Mercedes.

El futuro de Ocon en la Fórmula 1 parecía que iba a continuar con la marca del rombo de cara a 2017 pero la salida de Nico Hülkenberg de Force India dejó un asiento vacío que han decidido ocupar con una joven promesa como es Esteban Ocon.

La gran oportunidad

Esteban Ocon debutó en Fórmula 1 en el GP de Bélgica el 28 de agosto en la vuelta del Gran Circo tras el parón veraniego. El anterior piloto oficial de Manor, Rio Haryanto, pasó desde ese momento a ser piloto en pruebas y Ocon vio cómo los de Dinnington le daban la oportunidad de dar el salto.

Para ello abandonó su anterior competición, el DTM, donde corría con el equipo Mercedes y de donde salió "triste por no poder terminar la temporada". Compaginar ambas competiciones no era posible por eso aunque Ocon no se esperase "en absoluto" la oportunidad que le ofreció Manor se decidió por la Fórmula 1.

Con la escudería británica compartió garaje con Pascal Wherlein durante 9 carreras, lo que restaba de temporada, donde no llegó a puntuar en ninguna, siendo un 12º puesto su mejor resultado en Brasil y terminando 16º en su primera carrera en Spa Francorchamps.

Esteban reconoció que reincorporarse a mitad de temporada "fue difícil" pero tampoco mucho más de lo que se esperaba en comparación con algunas de sus anteriores competiciones como la GP3 o la Fórmula 3.

Manor llegaba a Monza con esperanzas por ser uno de los trazados que mejor se adapatan a sus condiciones en velocidad y en potencia y el MRT05, uno de los más rápidos en rectas, pero el joven piloto terminó 18º en carrera Ocon no pudo terminar la Q1 debido a un problema eléctrico en el monoplaza que le interrumpió el ritmo pues "el motor se paró", ante lo cual Davelle pidió disculpas por repetirse los problemas que ya habían experimentado el día anterior aunque lo arreglaron de cara a la carrera.

El resultado, después de 32 vueltas con el neumático blando, era un alivio después de la retirada de su compañero Pascal a quien desde el muro mandaron detener el coche por falta de fiabilidad.

Errores de todas las partes

El francés llegó a Singapur con ganas de seguir sumando experiencias y recuperarse del resultado de Monza y clasificó 21º para acabar 18º en un Gran Premio en el que como decía Dave Ryan, dirección de competición desde Manor los resultados a lo largo de la historia habían sido "impredecibles" por lo que lo más importante era "estar cerca al final de la carrera para aprovechar cualquier oportunidad".

Y así lo hizo, como era el "objetivo" del equipo, aunque no pasara del puesto 18 ya que sufrió también una sanción por adelantar con el coche de seguridad en pista. Para Ocon "lo importante era matenerse en pista y conocer todas las curvas" en el que era su tercer Gran Premio en Fórmula 1 y además de noche lo que junto con el calor Ocon calificaba como "desafiante".

El propio Dave asumió su parte de culpa en la carrera de Marina Bay de Ocon por los problemas que sufrió en el 'pit stop' con las ruedas y una tuerca a la hora de hacer el cambio de neumáticos, lo que condicionó el resultado del francés al interrumpir su ritmo y su velocidad. Dave reconocía que le habían decepcionado y que no estaban haciendo bien su trabajo con el piloto que había mostrado buen ritmo desde su estreno en Bélgica por lo que sentía responsable.

En Malasia el progreso respecto a Singapur era palpable incluso se pudo meter entre los diez primeros debido a la cantidad de abandonos que hubo (6), aunque el avanzar la carrera el monoplaza de la escudería más humilde de la parrilla volvió a las últimas posiciones. Aún así los dos Manor pudieron cruzar la línea de meta en 15º y 16º lugar con Esteban justo detrás de su compañero, siendo los últimos de todas las filas.

​​El rendimiento en ritmo ascendente desde Malasia permitió al francés finalizar en Japón en una 21º posición. El piloto dijo que en clasificación aún tienen tarea pendiente y en carrera su estrategia les pemitió estar "a un par de vueltas" de alcanzar al Sauber de Esteban Gutiérrez, de esta manera se acercaron a la competencia aunque los dos Manor cruzaron la línea de meta en las últimas plazas al no haber abandonos en el Gran Premio.

Un pequeño error en la conducción de Ocon impidió que clasificase por delante del Sauber de Felipe Nasr por lo que terminó la sesión 21º por delante de su compañero de equipo, quienes mantuvieron las dos últimas posiciones tanto en la clasificación como en la carrera.

Un problema en el box con una tuerca encallada y un pequeño error por parte del piloto hicieron que el dorsal 31 partiera desde la última plaza en el Gran Premio de las Américas. En Estados Unidos necesitaba "salir muy bien y ganar algunas posiciones" y lo logró en la primera parte de la carrera donde, aunque salió último ganó seis puestos para luego ir cayendo hasta el 18º con algún problema de equilibrio por el camino. Sin embargo los de Dinnington estaban contentos por meter sus dos coches en clasificación y "recompensar todo el trabajo duro por el equipo".

El de México no fue un buen fin de semana para el joven piloto donde cruzó la línea de meta en última posición ya que no pudo controlar los problemas que le dio su coche. El francés esperaba que los fallos del monoplaza fueran puntuales y pese a todo consiguió finalizar la carrera aunque fuera en último lugar, pero al haber "20 coches acabaron la carrera no había nada más" que pudiera hacer.

Sus mejores resultados

El fin de semana en Brasil apuntaba alto para Ocon pues los dos Manor consiguieron quedar por delante de los Sauber en clasificación pero por obstaculizar a Jolyon Palmer en la Q1 el '31' tuvo que iniciar la carrera en Interlagos detrás de ellos, en última posición.

La salida respecto a México fue mejor y el francés decía que podían "tener una buena lucha con los coches que tuvieran cerca" una vez que el monoplaza estaba "rindiendo normal" tras los problemas en México. Aunque este fin de semana clasificó 20 tuvo en carrera su mejor resultado quedando doce, a dos plazas de la zona de puntos y llegando a rodar décimo.

Brasil fue seguro la exhibición más clara en 2016 del talento de Ocon al mando de un Fórmula 1. En una carrera en la que el propio piloto reconoció al finalizar que temió por su integridad física decidió jugar todas sus cartas para intentar conseguir su primer punto en el Mundial, lo que le habría igualado en puntos con su compañero de garaje.

Sin embargo, a pesar de que intentara conseguir una posición de seguridad y mantenerse entre los diez primeros, el ritmo de otros pilotos hizo que le adelantaran y se tuviera que conformar con un nada despreciable 12º puesto en la carrera más difícil de la temporada, en cuanto a meteorología se refiere.

Esteban admitió también dudar sobre "si la carrera debería haber continuado" aunque confiaba en que si el circuito estaba declarado para correr ellos tenían que "disputar la carrera" y "hacer el trabajo lo mejor posible". La suerte hizo que esquivara a Kimi Räikkönen en el accidente lo que le libró de un impacto frontal contra el finlandés que hubiera arruinado su carrera.

Su actuación no pasó desapercibida para Bob Fernley, Team Manager de Force India, equipo con el que Ocon competirá en 2017, quien dijo que ya estaban "conformes con la decisión" por lo que no necesitaban "ver una carrera como esta". Toda su intención estaba puesta en asegurarse de "apoyarle y conseguir que ese talento fluya".

Esteban casi mantuvo el resultado de Brasil en Abu Dhabi al terminar la última carrera del año en la 13º posición a pesar de no subirse al monoplaza en los entrenamientos en favor de Jordan King, quien disputaba los libres por segunda vez dado que ya lo hizo en el fin de semana de Estados Unidos.

Ocon llevaba un Manor que ya había solucionado los problemas de anteriores carreras en un circuito que se adaptaba bien a su velocidad. Aunque mostró su frustación por la clasificación, en carrera hizo un buen comienzo y subió tres plazas en la primera vuelta lo que le permitió llegar a correr junto al undécimo y los Sauber.

Sin embargo, un toque con Nasr antes de pasarle le dañó el alerón lo que le hizo volver a boxes. El consuelo era conseguir meter en clasificación a los dos Manor en la última carrera del año y conseguir con esto los dos mejores resultados en las dos últimas citas del calendario.

Al finalizar la carrera el debutante solo podía agradecer a Manor la oportunidad que le habian ofrecido para estrenarse en Fórmula 1

Un futuro con Force India

En 2017 el talento de Esteban Ocon se apreciará sobre el monoplaza de Force India, donde compartirá escudería con Sergio Pérez. El piloto en pruebas de Renault y Mercedes cuenta ya con media temporada de experiencia en Fórmula 1 pero le quedan por conocer la otra mitad de los circuitos del calendario por lo que el próxima año tendrá tiempo de poner en prática lo aprendido con Manor y de seguir experimentando, aprendiendo y actuando al mando de un monoplaza de Fórmula 1 delante del gran público que sigue este deporte.