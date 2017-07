Lewis Hamilton: "Vettel me mandó un mensaje y se disculpó"

Fuente: Getty Images

La rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria ha sentado a los protagonistas absolutos de las últimas dos semanas. Lewis Hamilton se ha visto las caras por primera vez con Sebastian Vettel después de lo ocurrido durante la carrera de Bakú. El piloto inglés no ha querido añadir más leña al fuego y dice haber pasado página ya.

Hamilton entendía la expectación por parte de los periodistas, pero según él, todo lo que tenía que decir lo dijo en Azerbayán: “Para mí todo esto ya se ha acabado, estoy centrado en este fin de semana. Es cierto que hay una rueda de prensa interesante aquí, pero ya dije todo lo que tenía que decir en la última carrera”, ha explicado el inglés.

"No quería jugar con él, no había esa intención"

El piloto de Mercedes reconoce que habló con Vettel después de lo sucedió y no cree que la relación con el alemán vaya a cambiar: “No creo que vaya a cambiar mi relación con Vettel. Hemos hablado, él me mandó un mensaje. Por mi parte tenemos mucho respeto, le respeto como piloto. En la conversación que tuvimos no había una disculpa, aunque esa era la intención y luego me mandó un mensaje disculpándose”, ha explicado en la rueda de prensa.

Vettel y Hamilton dándose la mano al principio del mundial. Fuente: Getty Images

Una cosa que Hamilton ha querido dejar clara es que él no frenó a propósito ni quiso jugar con Vettel, algo que, según el inglés, mucha gente le ha recriminado durante estas semanas: “Quería decirle a Vettel que no frené a propósito, en la telemetría se puede ver, la gente puede ver que es así, fue un error de ese juicio, no quería jugar con él, no había esa intención porque yo estaba liderando”, ha explicado el inglés.

En cuanto al fin de semana y la situación del equipo, Hamilton cree que el equipo por fin ha encontrado la solución a los problemas de neumáticos: “Estamos contantemente aprendiendo de los neumáticos de Montreal en adelante, cada fin de semana, creo que entendemos el problema y que tenemos las herramientas para resolver cualquier problema que pueda aparecer”, ha añadido.

Finalmente, al tricampeón del mundo le han preguntado que le parecería tener a Fernando Alonso de compañero de equipo la próxima temporada, algo que al inglés cree improbable: “Yo estoy muy contento con el compañero de equipo que tengo, no es un pensamiento que se me pase por la cabeza”, ha finalizado.