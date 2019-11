John Terry puede con todo

Conviene recordar que la otra vez que le quitaron los galones a Terry fue por aquel affaire con la esposa de Wayne Bridge, compañero y amigo, que entonces pagó el pato, renunció a la selección para no verle y ya no ha vuelto más. Capello siempre apostó por el gran capitán del Chelsea, donde nadie duda de su jerarquía. Ahora el que se queda fuera es Rio, pero el polémico Terry continúa y será titular, que no lo dude nadie. Salvo la ausencia de Ferdinand, peso pesado de la selección, apenas hay sorpresas en la lista de 23. También está Lampard. Y el chaval del Arsenal, Oxlade-Chamberlain, ya se verá si tiene rol asignado. Lo demás, muy plano, todo a expensas de la forma y del acierto de Rooney. Si hubiese que mojarse por el rendimiento de los ingleses en Ucrania, el escenario no parece el adecuado para aspirar a grandes logros. Ni por ambiente ni por precedentes. Sólo la capacidad del veterano Hodgson para armar y organizar un equipo puede ofrecer esperanzas a los fieles aficionados ingleses.

La primera medida del nuevo seleccionador ha sido buscarse como escolta a Gary Neville, que ha sido compañero de casi todos, también de Ferdinand. Parece que la capitanía adjudicada a Gerrard no molesta demasiado, Hodgson le conoce bien del Liverpool. Parker había sido el capitán con Stuart Paerce. Los jugadores le tenían echado el ojo a Redknapp, su preferido para ocupar el cargo, pues lo hubieran sometido fácil hasta despojarse de las incómodas restricciones que imponía Capello. Pearce, visto el panorama, también declinó cualquier posibilidad de hacerse con el puesto, antes incluso de insinuación alguna. Todos los pronósticos y encuestas estaban a favor del entrenador del Tottenham, reclamado también por la prensa, como pasó en España con Camacho.

Al final, los federativos ingleses eligieron a Hodgson, a pocas semanas de la Euro y con un contrato de cuatro años, lo que ha sorprendido y no pocas críticas ha provocado en la prensa inglesa. Objetivamente Hodgson es mejor técnico que Redknapp. De cualquier modo, no se trata de la mejor forma de preparar un torneo tan importante y que Inglaterra jamás ha conquistado. Hasta Rafa Benítez no tuvo inconveniente en manifestar públicamente que las cosas no estaban haciéndose bien. Y los rivales no van a ser fáciles: Francia, Suecia y Ucrania, el último partido ante los anfitriones. Será muy distinto a la fase de clasificación, saldada con cinco victorias y tres empates. Todo depende de Hodgson y de su autoridad, del caso que le hagan los futbolistas. Y de cómo llegue Rooney, claro. Tiempo el justo y menos, pues además el Chelsea juega la final de Munich.

Entre los centrocampistas aparecen Parker y Barry, que dan equilibrio y pausa, control de juego, aunque lejos de la portería. Gerrard y Lampard no pueden jugar juntos, ya se ha demostrado sobradamente, se vio claro en el último Mundial. Su estilo es similar, misma posición, lo hacen todo en carrera, además no son los de antes, temporada gris para ambos. Sería mejor buscar versatilidad, más productivo disponer de un futbolista para dos funciones que dos para la misma, que no es la otra. Dada la ausencia de mediapuntas pensantes (salvo Rooney), todo apunta al 4-4-2, una de las especialidades de Hodgson. Lo lógico sería que jugara sólo uno, o Gerrard o Lampard, saliendo desde atrás, ya que poniéndolos por delante del balón, disminuye su rendimiento.

La otra incógnita se refiere a Rooney. Será la clave para dar equilibrio y clarividencia en ataque. Seguramente juegue la Eurocopa con un delantero por delante, sería Carrol, que pintaba poco para Capello. Rooney es capaz de asumir esa función de enganche, la responsabilidad de guiar el juego ofensivo de los suyos, con dos extremos, otro por delante y el que llegue del doble pivote. Pero muy bien tendría que salir la cosa para derribar defensas si no fuese a la contra. Si Rooney jugara solo arriba, Inglaterra quedaría partida, como tantas otras veces. Y eso lo sabe Hodgson.

En cuanto a lo manifestado por Eboué, ex del Arsenal y actual jugador del Galatasaray, después de conocerse la lista de seleccionados, lo mejor es plasmar a continuación lo difundido en su twitter particular (@TheRealEboue)

(Traducido al español)