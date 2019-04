El Análisis Mensual de Andrea Motta: diciembre de 2013

Algunas cosas siguen igual: la Juve fortísima, el Milan hundido, el Catania desfondado, la Lazio de lo más irregular. Otras, sin embargo, han cambiado: la Roma vuelve a ganar, el Torino y la Sampdoria han recuperado puntos y confianza, el Nápoles se desinfla. Son varias de las novedades que nos ha dejado diciembre, el mes más corto del campeonato en la Serie A italiana. Estos son algunos de los aspectos que analiza Andrea Motta, compañero de VAVEL Italia, en una nueva entrega de sus entrevistas mensuales.

Pregunta. Diciembre ha sido el mes más corto de competición, ya que con las fiestas navideñas se ha perdido una semana y sólo se han disputado tres jornadas. Pero algunas tendencias parecen claras, como la de la Juventus, que ha vuelto a ganarlo absolutamente todo. ¿Dónde está el techo de este equipo?

Respuesta. Ya lo había dicho hace dos meses, cuando la Roma estaba en el primer puesto: el equipo de Antonio Conte sigue siendo el más competitivo y el único de Italia con mentalidad orientada a la victoria. Sin embargo, aunque la conquista del campeonato casi se da por hecha, esta temporada para los bianconeri estará manchada por la tempranera eliminación de la Champions League: se esperaba mucho más de Tévez y compañía, capaces de ganar sólo un partido de seis en un grupo asequible compuesto por Real Madrid, Galatasaray y Copenhague.

Para mantener el campeonato interesante sería deseable una victoria de la Roma P. La Roma parece haber recuperado la senda positiva, con dos victorias en tres partidos, y un meritorio empate en casa del Milan. Sigue siendo, además, el único equipo que no conoce la derrota, y por si fuera poco, ha recuperado a Totti tras su lesión. ¿Puede soñar con competir con los turineses, o debería centrarse en mantener su segundo puesto?

R. Lograr arrebatarle el liderato a la Juventus es muy difícil. El retorno de Totti ha sido importante, y lo confirma la vuelta a la victoria. Pero para descoser el Scudetto de las camisetas blanquinegras la recuperación del Capitano no es suficiente: si en el mercado de enero García consigue incorporar dos o tres piezas a su plantilla, quién sabe si no llega a haber alguna sorpresa.

P. Precisamente, el primer partido del nuevo año enfrentará a Juventus y Roma. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? R. Para mantener el campeonato abierto e interesante sería deseable una victoria de los giallorossi. Estas vacaciones serán útiles para que el equipo de García prepare bien el partido, pero no es fácil para nadie conquistar el Juventus Stadium. Hasta ahora, sólo dos equipos italianos lo han conseguido: el Inter y la Sampdoria, la temporada pasada.

P. El que parece haber perdido un poco de fuerza es el Nápoles. Ganó con autoridad al Inter, pero contra Cagliari y Udinese no pudo pasar del empate, y ya tiene a la Fiorentina a sólo tres puntos, y a los propios nerazzurri a cinco. ¿Serán capaces los partenopeos de recuperarse y conservar su tercera plaza?

R. El Nápoles, en las últimas jornadas, ha dejado ver sobre todo problemas en defensa: veinte goles encajados en diecisiete partidos son demasiados para un equipo que quiera ganar la Liga y, posiblemente, también para un club que luche por el tercer puesto. De hecho, si el presidente De Laurentiis quiere que su equipo se asegure una plaza para la próxima Champions League, no tendrá más remedio que regalar a Rafa Benítez una o dos incorporaciones para la retaguardia.

P. Nos dijiste el mes pasado que el Inter, con el nuevo dueño Thohir, debería moverse en el mercado de invierno. ¿Qué posiciones necesita reforzar?

R. En enero no habrá una revolución, pero estoy seguro de que el magnate indonesio traerá al menos un crack. Podría tratarse de Lavezzi, que está harto de quedarse en el banquillo en Francia y le gustaría volver a Italia. Hay muchas dudas, sin embargo, sobre la llegada de Dzeko, a quien el Manchester City difícilmente dejará irse. En el caso del cagliaritano Nainggolan el Milan parece mejor colocado, aunque si Guarín se va la situación podría cambiar. El colombiano es pretendido por el Chelsea, igual que Ranocchia, quien hoy es sólo un jugador secundario para Mazzarri. Si este último se fuera, vestiría de nerazzurro Paolo Cannavaro, a quien se ve fuera del Nápoles desde hace tiempo.

Hablar de riesgo de descenso en el Milan me parece exagerado P. Sólo hay dos equipos que han ganado tres de tres en diciembre. Uno es la ya citada Juventus; el otro, sus vecinos del Torino, que gracias a su buen rendimiento reciente han subido a 25 puntos y ya están a tan sólo seis del quinto puesto. ¿Pueden los granata soñar con clasificarse para la Europa League? R. Es muy difícil, porque sólo se clasifican a Europa los cinco primeros y el ganador de la Coppa Italia. Los clubes que aún están por encima del Torino cuentan con mejor plantilla que la que tiene a su disposición el experto Giampiero Ventura. De todas formas, si siguen cosechando tantos puntos, no es descabellado pensar en un final diferente. Para los granata sería un regreso a Europa veinte años después de la última participación en la Copa de la UEFA de la temporada 1993/94. El presidente Cairo se lo merecería: desde su llegada, en 2005, ha invertido muchísimo, pero entre descensos y permanencias con apuros nunca ha podido llevarse grandes alegrías.

P. La situación del Milan es cada vez más catastrófica. ¿Hay alguna forma de salvar la temporada? ¿Podría haber incluso riesgo de descenso?

R. Hablar de riesgo de descenso me parece exagerado, pero el hecho es que el Milan no está disputando una buena temporada. Se dice que Clarence Seedorf ya habría firmado el contrato para entrenar a los rossoneri a partir de la próxima temporada y que el único motivo por el que Allegri está aún en su puesto es el buen papel que está haciendo en la Champions League. Pero si el Milan sigue jugando así, corre serio peligro de no clasificarse para la próxima edición de las competiciones europeas. Y el mercado invernal no parece que vaya a marcar la diferencia, como ocurrió el año pasado con Balotelli; los fichajes de Rami y Honda, ya cerrados, junto a la probable llegada de Nainggolan, no parece que vayan a cambiar la suerte del club meneghino.

P. Tampoco está en su mejor momento la Lazio, equipo del que se especula con un cambio de entrenador. Tras conocerse que Petkovic firmará por la selección suiza después del Mundial, ¿en qué situación queda actualmente en el banquillo de las águilas?

R. Tras los fastos de la pasada temporada, nadie podría haber imaginado que la aventura de Vladimir Petkovic en el banquillo blanquiceleste pudiese estar ya agonizando. Pero el club no parece tener elección: los resultados no llegan y el equipo juega mal. El despido no ha sido aún oficializado porque se está discutiendo sobre los aproximadamente 600.000 euros que Lotito debería pagar al técnico bosnio por la rescisión del contrato. Una vez resuelto este escollo, el nuevo técnico será Edy Reja, de 68 años, que ya estuvo en el banquillo capitalino entre febrero de 2010 y mayo de 2012. Permanecerá en el cargo los próximas seis meses, cuando dejará el timón a Yakin, actual entrenador del Basilea.

P. Ya nos indicaste que la Sampdoria, gracias a Mihajlovic, comenzaba a enderezar su rumbo, pero es sorprendente su progreso, sumando siete puntos de nueve posibles y alejándose bastante de la zona de descenso. Pero estos triunfos han sido contra rivales como el Chievo o el Catania, que no están en su mejor momento. ¿Es esa la razón del buen rendimiento de los genoveses, o realmente el equipo va a mejor y se salvará con holgura?

R. El hecho de que estas victorias hayan llegado contra rivales directos en la lucha por la permanencia lo que hace es aumentar el mérito del equipo de Mihajlovic. De hecho, para mantenerse en Serie A es fundamental conseguir puntos contra estos oponentes, más que contra los clubes de primera fila. Estoy convencido de que la decisión de la directiva blucerchiata de confiar en el técnico eslavo tendrá el premio de una salvación cómoda.

P. Por abajo las cosas parecen haberse apretado mucho. El Catania se ha descolgado y ya necesita remontar cinco puntos, pero entre el 16º (Chievo) y el 19º (Livorno) sólo hay dos de diferencia. Y un poco más arriba, el Atalanta tan sólo está tres puntos por encima. ¿Crees que esta igualdad se mantendrá toda la temporada?

R. Creo que la situación en el fondo de la tabla cambiará. Los equipos que han decepcionado en esta primera parte de la temporada necesitarán intervenir en el mercado para tratar de cambiar su tendencia. Lo importante será no montar revoluciones, sino hacerse con tres o cuatro jugadores necesarios. Las revoluciones en el mercado de invierno nunca han aportado beneficios.

P. ¿Algún jugador ha brillado especialmente en este mes?

R. En defensa lo han hecho bien Barzagli, central de la Juventus, y D'Ambrosio, lateral izquierdo del Torino. En mediocampo, los bianconeri Pogba y Vidal no han dejado que se note la ausencia del lesionado Pirlo. Arriba merecen ser citados dos delanteros argentinos: el napolitano Higuaín, cuya adaptación al campeonato está siendo excelente, y el interista Palacio, autor de un precioso gol de tacón en el derbi contra el Milan y única referencia del ataque nerazzurro.

