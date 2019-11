Balotelli alegra el estreno de Seedorf

Si a alguien, ignorante de todo cuanto haya ocurrido en lo que va de temporada, se le plantea un escenario en el que juegan Hellas Verona contra AC Milan, y se le informa de que uno es quinto y otro decimosegundo, automáticamente tenderá a pensar que el puesto superior corresponde a un año más bien regularcillo de los rojinegros, y la plaza en mitad de tabla es más que aceptable para los vénetos recién ascendidos. Siquiera plantearse lo contrario atenta, en teoría, contra todas las leyes de la lógica. Pero es sabido que en Italia el concepto de "lógica" siempre ha sido algo muy relativo.

Tan cochambrosa es la situación del Milan que don Silvio se ha visto obligado a hacer lo que muchos llevaban tiempo pidiéndole pero él no tenía ninguna gana: destituir a Allegri, el último hombre capaz de ganar un título para los lombardos. En su lugar se ha traído a Clarence Seedorf, no muy vieja gloria del club (aunduvo por aquí sobre el césped hasta mediados de 2012) que el martes pasado todavía era futbolista en activo. Su experiencia como entrenador, por tanto, no llega a una semana. Quizás insuficiente para hacerse cargo de uno de los grandes de Europa, pero, a juicio de la directiva, hacía falta un revulsivo impactante que consiguieera despertar el entusiasmo de la hinchada. Un equivalente de Simeone a orillas del Manzanares, ya saben.

Al menos en lo referente a la grada, el plan no tuvo mucho éxito. Bien es cierto que el clima y la hora no acompañaban, pero aun así, menos de media entrada se antoja muy escaso. Se nota que los ánimos están muy decaídos en Milán, y que Seedorf tiene por delante mucha, muchísima tarea. De momento ha arrancado con valentía, con un planteamiento 4-2-3-1 que da entrada, todos juntos, a hombres como Honda, Kaká, Robinho y Balotelli. Pero, naturalmente, aún no ha tenido tiempo de planificar ninguna táctica en los entrenamientos; lo máximo que saben sus jugadores de su manera de concebir el fútbol es lo que recuerdan de cuando le tuvieron como compañero.

Así pasó en el primer tiempo, que el Milan se lanzó al ataque desde el principio, muy voluntarioso, aunque muy desorganizado, sin tener nada claro por dónde moverse. Los locales dominaban el balón claramente y merodeaban el área veronesa, pero no se les ocurría la manera de ir más allá. Las ocasiones llegaban con lanzamientos lejanos, sobre todo de Balotelli, que no le suponían mayor problema al guardameta Rafael.

En la otra área Abbiati tampoco sufría demasiado. El Verona, que sacaba antes de empezar el partido siete puestos y diez puntos a sus anfitriones de hoy, no hallaba la manera de demostrarlo. En su defensa puede alegarse que uno de sus mejores jugadores, Jorginho, ha dejado el club hace poco rumbo a Nápoles. Pero aun así, ni Iturbe, ni Cacia ni Gómez daban muchas señales de vida, y el centro del campo y la defensa se limitaban a resistir las embestidas.

Aprovechar el único error

La segunda parte, nada más comenzar, dejó un dato para la anécdota: Silvestre por Bonera, defensa por defensa, es el primer cambio de la historia de Seedorf. Aunque al italiano no se le vio renquear, cabe pensar que sufría algún tipo de molestia que justificara el cambio de piezas sin variación alguna en lo táctico. Confiamos en que sea ese el motivo, y no un repentino ataque de autosuficiencia (compartido, lamentablemente, por muchos otros entrenadores) que le haga creer que modificar el once en el minuto 51, y no en el descanso, es una buena idea.

El Milan intentó seguir con la misma tendencia ofensiva con la que acabó la priemra mitad, pero poco a poco fue desinflándose y permitiéndole al Hellas lanzar contraataques cada vez más peligrosos. Ninguno de ellos llegaba a buen puerto, ni siquiera a pesar de la sustitución del desaparecido Cacia por Martinho, pero metían el miedo en el cuerpo al público. Seedorf intentó hacer reaccionar a los suyos retirando a Honda, el gran fichaje de enero, y dando paso al esloveno Birsa, uno de esos hombres que en su vida imaginaron que llegarían a jugar en el Milan y que hoy, sin embargo, son mayoría en la plantilla.

Durante algunos minutos pareció funcionar: Balotelli puso en apuros a Rafael con otro par de disparos lejanos y Robinho estuvo a punto de abrir el marcador, aunque se encontró con el poste. El espejismo no duró demasiado; enseguida los hombres de Mandorlini se repusieron y volvieron a lanzar contragolpes, si bien con la misma timidez que antes. Los amarillos, que sabían que el engaño de la clasificación no les hacía mejores, no podían permitirse el lujo de brillar. Eran conscientes de que en cualquier momento la calidad individual del Milan, hasta el momento ausente, podía hacerse valer y darles un disgusto.

En busca de ese ramalazo de inspiración, Seedorf optó por apartar a Robinho (ausente salvo ese tiro al palo) y darle una oportunidad a Petagna, canterano recién vuelto de su cesión a la Sampdoria (donde no tuvo tiempo de brillar mucho), delantero zurdo de 18 primaveras del que hablan maravillas. Precisamente un pase suyo a Kaká dio lugar a la jugada clave del partido, ya que cuando el brasileño intentó progresar por la izquierda fue zancadilleado por González. El penalti fue clarísimo, y la transformación de Balotelli, perfecta.

El Verona, osado, intentó reaccionar retirando al propio González y dando paso a Jankovic, otro atacante. Un rato después salió Donadel en lugar de Cirigliano, centrocampista por centrocampista, para dar oxígeno en los últimos minutos. El equipo visitante se hizo inmediatamente amo y señor del campo, con la esperanza de empatar, y llegó a forzar hasta tres corners seguidos. Pero ni los tres minutos de tiempo añadido fueron suficientes para que llegara la igualada.

El tópico del entrenador nuevo y la victoria se cumplió, pero aun así, al Milan de Seedorf le queda bastante trabajo para llegar a ser el equipo competitivo que media ciudad espera ver. De momento ha conseguido un avance importante, que es reducir a siete puntos la distancia con los puestos europeos, hoy por hoy el único objetivo viable. Justo a esa distancia, aunque con peor diferencia de goles que el Inter, se queda el Verona, que, aun siendo todo un Milan el que le ha vencido, no puede evitar una cierta sensación de decepción.