La Roma no se rinde

Saben que es imposible. Porque lo saben, son sensatos. No tienen más probabilidades que las que da la calculadora haciendo mil malabarismos. Si la Juventus gana el lunes al Sassuolo, algo que se puede dar por descontado sin pecar de pretencioso, la distancia volverá a ser de ocho puntos, con sólo nueve por disputarse.

Pero les da igual. Aunque sea por redondear la faena, para que en los libros ésta figure con más rotundidad como la mejor temporada de la historia (a pesar de que no habrá un triste título que llevarse a la sala de trofeos). Cualquier motivo es bueno para que la Roma siga ganando, siga cosechando victorias tan admirables como inútiles. Ya está a un solo paso de igualar la marca de diez triunfos seguidos que alcanzó a principios de temporada.

Y eso que hay varios elementos en contra, que hacen aún más ilógica la extraordinaria marcha de los chicos de García. Como la línea defensiva formada por cuatro brasileños, algo que, si pudiera, hasta la Canarinha intentaría evitar... pero que, sin embargo, este año funciona sorprendentemente bien. O como el estatus de estrella que está alcanzando Gervinho, ese hombre a un regate pegado a quien le cuesta horrores levantar la cabeza, aunque últimamente lo consigue con sorprendente frecuencia. O como Ljajic, el pequeño mago balcánico, fichado a coste de Houdini, que raramente tiene ganas de ir más allá de los trucos de cartas.

Claro que también hay factores a favor. Está Totti, de quien todo elogio que se haga será redundante. Está De Rossi, que si mantiene la cabeza fría quince partidos seguidos se convierte sin esfuerzo en el mejor mediocentro de Europa. Está Nainggolan, ese belga con cara asiática, carácter argentino, corazón alemán y pies de bailarín de samba. Y está Miralem Pjanic, un tipo que lo mismo organiza el centro del campo con autoridad insolente, que cuela zapatazos desde 40 metros o que, como hoy, marca goles a lo Messi, tras galoparse medio estadio esquivando patadas sin inmutarse, como si no fueran sus tobillos lo que quisieran segar los centrales enemigos.

Llegó tan bello tanto, quizás, en el mejor momento posible para la Roma, al filo del descanso, después de un primer tiempo algo anodino, en el que dominaba como siempre pero creaba muchas menos ocasiones que de costumbre. El equipo empezó un tanto encorsetado, temeroso más del nombre del rival que de su auténtico nivel de juego. Pero fue abrir el marcador y desvanecerse todas las tensiones de un plumazo. En la segunda parte salió a morder, avasallando a su oponente desde el principio y conteniendo bien los contragolpes. De Sanctis apenas tuvo que sudar.

Fruto del dominio, no tardó en llegar el segundo gol. Lo logró Gervinho, haciendo eso que tan bien se le da pero que tan poco le gusta: resolver rápido, sin complicarse la vida. Totti lanzó un disparo potente, pero demasiado centrado, que el guardameta visitante sólo pudo rechazar, sin atraparlo. Pero, pese a su veteranía, cometió el error de infantil de no despejar hacia el exterior, sino dejar la pelota muerta en el área, donde el marfileño no tuvo más que rematar al primer toque. Fácil, sencillo, directo, sin florituras, pero con eficacia. Si quiere, puede. Hace falta que quiera más.

Algo menos de media hora quedaba por delante, aunque si a Tagliavento le hubiera apetecido pitar el final por adelantado no habría pasado nada. La Roma tenía la situación más que controlada, pese a que reculó un poco: no había ninguna necesidad de derrochar más esfuerzos. Además, las acometidas visitantes eran muy inocentes, fáciles de controlar. Bastaba con dejar pasar los minutos para sumar otros tres puntos. Que no servirán para nada, pero ahí están, para la estadística y la honrilla personal de los jugadores.

¿Y el rival? Se dice que era el Milan. Desde luego, el escudo ovalado de la pechera se parecía mucho, y el traje blanco impoluto recordaba al de aquel club que tantas Copas de Europa ha ganado. Pero no, tenían que ser unos usurpadores. No es posible que el Kaká tan mediocre que deambulaba por el campo fuera el mismo que no hace tanto acaparaba un premio individual tras otro. Tampoco se concibe que ese chico negro, alto, fuerte, pero torpe e indolente, fuera el Balotelli que maravillaba al mundo entero. Ni que ese asiático con la misma actitud que un turista cámara al cuello en un museo fuera el mismo Honda que tenía enamorada a media Europa. Lo que sí cuadra es que, por ejemplo, ese portero mediocre, incapaz de transmitir un mínimo de confianza a su ya de por sí insegurísima defensa, carente de capacidad para hacer una parada de mérito en un momento clave, sea el mismo Abbiatti que lleva rondando por Milanello, sin que sepan cómo quitárselo de encima, desde 1998. A lo mejor esa es la clave de todo.