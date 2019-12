MLS 2014: una temporada de récords

La MLS echa el cierre a un año 2014 el cual será recordado por muchos motivos, unos buenos y otros malos. Pero sobre todo será recordado haber batido todo tipo de records en cuanto asistencia a los estadios, audiencias, y seguimiento de la liga. También quedará señalada esta temporada por ser la de la retirada del mejor jugador estadounidense de todos los tiempos, el ‘Capitán América’, Landon Donovan. Como mala noticia destacar la desaparición de la franquicia de Chivas USA por culpa de problemas financieros.

Toronto FC firme candidato

Con el comienzo del año Toronto FC realizó dos fichajes de mucho nombre con los que intentaría colocarse en el grupo de los equipos candidatos a ganar la MLS Cup. Estos dos jugadores fueron, el centrocampista norteamericano Michael Bradley, y el delantero inglés Jermain Defoe. El jugador norteamericano llegaba al equipo canadiense tras un paso por Europa en el que no tuvo la importancia que él quería. Con su vuelta Estados Unidos trataría de conseguir volver a ser el jugador importante que era antes de su salto al ‘Viejo Continente’. Defoe por su parte llegaba a la MLS con la idea de acabar su carrera en una liga en expansión. Tras alcanzar unas buenas cifras goleadores en Inglaterra, Defoe llegaba a la MLS para tratar de volver a convertirse en el goleador que le llevó a ser internacional con su selección.

Renacer de DC United

El 2014 ha sido un gran año para DC United pese a no conseguir ningún título. Quedó primero en la clasificación general de la Conferencia Este y tercero en la clasificación general tras Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders. Tras un 2013 para olvidar, en el que quedó en último lugar de la Conferencia Este, DC tenía el reto de reponerse y volver a ser un equipo referencia en su conferencia. Realizó varias incorporaciones de importancia como Sean Franklin, Eddie Johnson, Fabián Espíndola, Bobby Boswell y la selección número 2 del SuperDraft 2014, Steve Birnbaum. En esta temporada DC ha conseguido 17 victorias, 8 empates y 9 derrotas en temporada regular. En PlayOff´s, los de Ben Olsen cayeron en Semifinales frente a New York Red Bulls.

Comandante Jones

La gran segunda parte de temporada de los Revs tiene su base en un fichaje que se produjo en el mes de agosto, Jermaine Jones. Solo dos equipos pudieron optar al fichaje del centrocampista americano-alemán, Chicago Fire y New England Revolution. El equipo que finalmente se hizo con el fichaje del jugador fueron los New England Revolution, tras un ‘sorteo ciego’ realizado por el Comisionado de la MLS. Esta incorporación dio a los Revs importancia en el centro del campo, en el que Jones organizaba tanto el ataque como la defensa. Además de Jones, otra pieza clave de la resurrección de New England fue Lee Nguyen. El mediapunta norteamericano realizó una buena campaña jugadno 38 partidos y marcando 20 goles. Sus buenas actuaciones le llevaron a ser candidato a Jugador del Año MLS 2014. Los Revs consiguieron llegar a la Final de la MLS Cup 2014 pero cayeron frente a los Angeles Galaxy por un 2-1.

Seattle Sounders

El equipo del Estado de Washington se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Supporters´Shield y consiguió la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Desde el inicio del año los Seattle fueron uno de los firmes candidatos al título gracias a la buena plantilla que logró formar. En la Lamar Hunt U.S. Open Cup, tras una fase de clasificación sin mucha dificultad, se enfrentó en la final a Philadelphia Union. Al final de los 90 minutos los dos equipos llegaron empatados 1-1, lo que hizo que el partido se fuera a la prórroga. En estos 30 minutos los Seattle marcaron 2 goles más dejando el marcador en 1-3, con lo que se proclamó campeón de la U.S. Open Cup. En la liga regular los Sounders consiguieron la Supporters´Shield ganando el último partido frente a Los Angeles Galaxy. En los PlayOff´s cayeron ante los ‘angelinos’ por el valor doble de los goles fuera de casa en la Final de Conferencia.

Adiós Chivas USA. Bienvenido LACFC

El 27 de octubre se conoció una de las peores noticias que puede dar la MLS. Después de 10 años de existencia, Chivas USA dejaría de competir en la MLS por problemas financieros, por el mal manejo de sus activos deportivos, y principalmente, porque desde que comenzó a competir no ha obtenido buenos resultados. Sólo en el año 2007, el equipo de Los Angeles consiguió un buen resultado consiguiendo quedar en primer lugar de la Conferencia Oeste. En las últimas 5 temporadas no ha conseguido clasificarse para los PlayOff´s, quedándose siempre con unas estadísticas desfavorables. Tras conocerse la desaparición de Chivas USA, comenzó al dispersión de los jugadores pertenecientes al equipo, el más importante de ellos, Erick ‘Cubo’ Torres acabará jugando en los Houston Dynamo tras unos meses de incertidumbre por su futuro. A los pocos días de conocerse la desaparición de Chivas USA, el Comisionado de la MLS, Don Garber, hizo público que a partir de la temporada 2017 un nuevo equipo comenzaría a jugar en la MLS, Los Angeles F.C. Este club sería la competencia perfecta para Los Angeles Galaxy, en un mercado con mucho potencial y en el que los ya desaparecidos Chivas no lograron competir. A la vez que este nuevo equipo en Los Angeles, se dio a conocer otra nueva franquicia que vería la luz esa misma temporada, la ciudad, Atlanta.

Los Angeles Galaxy, Campeones MLS Cup 2014

Los Angeles Galaxy se proclamaron Campeones de la MLS Cup 2014 tras vencer a New England Revolution 2-1. El partido llegó a los primeros 90 minutos con empate 1-1, Zardes adelantó a los locales tras un error de la defensa en su propia área, y más tarde sería Tierney quien empataría el partido para los Revs. En la prórroga serían los Galaxy los que conseguirían llevarse la tan ansiada copa, con un gol de Robbie Keane, que días antes fue nombrado Mejor Jugador Volkswagen MLS 2014. Con esta victoria, Los Angeles Galaxy consiguieron convertirse en el primer equipo de la MLS en conseguir 5 títulos de Campeones MLS Cup (2002, 2005, 2011, 2012, 2014). Durante la temporada regular, los angelinos quedaron en segundo lugar de la Conferencia Oeste tras perder el último partido frente a los Seattle Sounders. En las Semifinales de Conferencia Oeste, los Galaxy derrotaron a Real Salt Lake con un marcador global de 5-0. En la Final de Conferencia ganaron a Seattle Sounders con un marcador general de 2-2, pero el valor doble de los goles en campo contrario, hizo que el tanto conseguido por Juninho, les diera el pase a la gran final.

Adiós al ‘Capitán América’, Landon Donovan

El 2014 será un año triste para la MLS, el mejor jugador americano de la historia, Landon Donovan, se retiraba tras 13 años jugando en clubes de primer nivel como Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Everton, San Jose Earthquakes y Los Angeles Galaxy. Con el campeonato conseguido en 2014 con los Galaxy, Donovan se convirtió en el jugador que más MLS Cup ha conseguido, un total de 5 (2 con San Jose Earthquakes y 3 con Los Angeles Galaxy). También consiguió 2 Supporters´Shield y una U.S. Open Cup. Fue nombrado como Jugador Más Valioso de la MLS 2009. Ha batido varios records de anotación en la MLS colocándose como un jugador referencia para el futuro del futbol norteamericano. Con la el combinado estadounidense Donovan ha sido un pieza clave en todos los torneos importantes que disputó, consiguiendo 4 Copas de Oro CONCACAF.

Se marcha un grande, Henry

Otra de las malas noticias de la MLS y del fútbol internacional es la retirada de un jugador como Thierry Henry. El delantero francés pone fin a su carrera deportiva en los New York Red Bulls tras haber tenido una de las carreras más exitosas en el fútbol internacional. Henry a jugado en los equipos más importantes de las ligas que disputó; Juventus, A.S. Mónaco, Arsenal, Barcelona y New York Red Bulls. A nivel de club consiguió todos los títulos importantes que podía conseguir (UEFA Champions League, ligas, copas…) salvo en los New York. El jugador galo consiguió hacerse un nombre en el fútbol internacional con el Arsenal en donde consiguió marcas goleadoras muy importantes en sus temporadas. A nivel de selecciones, Henry también consiguió ganar todo, el Mundial en el año 1998 y la Eurocopa del 2000, con la mejor Francia que se recuerda.

Llegan las estrellas

Con la incorporación de Orlando SC y New York City para la MLS 2015, estos dos equipos hicieron grandes incorporaciones para la temporada. El equipo de la ciudad de Nueva York incorporó dos jugadores de gran nivel como son el delantero David Villa y el centrocampista Frank Lampard. Con estos fichajes, el ‘City’ intentará convertirse en el equipo más importante de la ciudad de Nueva York. Por parte de Orlando City SC incorporaron a sus filas al brasileño Kaka, ex jugador de Real Madrid y crear un proyecto ambicioso alrededor de este jugador.