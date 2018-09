Josef Martínez: la conquista de América

El nombre de Josef Martínez quedó grabado en la historia de la Major League Soccer como el 'record-breaker' de goleadores en la liga americana y es que desde su arribo a Atlanta United ha dejado boquiabiertos a aficionados propios así como de otros equipos, dejando desde ya una huella en una de las nuevas franquicias del país. La cereza en el pastel desde lo individual como lo colectivo sería coronarse en los playoffs.

Encarador, con mucha técnica y habilidad, potencia, sacrificio, cabeceador además de velocidad convierten actualmente a Josef en un auténtico 'killer'.

El origen: Carabobo, Venezuela

Nacido en Valencia (ciudad capital del estado de Carabobo), Venezuela un 19 de mayo de 1993, inició su formación futbolística en el Liceo Cirilo Alberto, para que en 2002 fuera descubierto por su actual representante y posteriormente a los 14 años de edad entrenara en el Centro Ítalo de la misma Valencia. Probó suerte con Estudiantes de la Plata pero por temas extra cancha no se pudo mantener en la Argentina; finalmente llegó al Caracas, en donde le bastó poco tiempo para demostrar cualidades y ascender al primer equipo ya que a los 17 años tuvo su debut profesional, es decir, en el año 2010. En mismas fechas se concretó su primera aparición en la justa internacional de la Copa Libertadores, torneo más importante del continente. Más de un año fue suficiente para que el sueño de la mayoría de los futbolistas le llegara, en 2012 Young Boys de Suiza compró su carta, equipo que junto con el Basel son los más importantes de dicho país.

Travesía europea: La búsqueda de la gloria

Una vez en tierras del viejo continente, firmando por 4 años, le llegó su primera participación en febrero de 2012 ante Servette FC entrando de cambio. Su primera anotación fue nada más y nada menos que en el primer partido que se le otorgó la titularidad frente a Zürich. Terminando esa temporada fue cedido al Thun del mismo país en donde tampoco fue titular en un principio, pero a partir de que se le requirió, anotó y tuvo una primera vuelta magnífica quedando como goleador momentáneo y además estrenándose en la UEFA Europa League. Young Boys solicitó su regreso inmediatamente tras un semestre a préstamo y de ahí se observó lo que sería la consolidación del sudamericano, terminando sus estadísticas en 10 goles y 7 asistencias.

Desde Turín llamó la atención, visto como un proyecto a largo plazo fue transferido en el verano de 2014 a Torino para competir por el hueco que dejó Ciro Immobile tras su partida a Borussia Dortmund. En un inicio no era muy tomado en cuenta pero entre las pocas oportunidades que le cedieron, aprovechó y marcó en Europa League así como en algunos partidos de la Serie A. Fueron 3 las temporadas en las que Josef permaneció en Italia, buenas sensaciones dejó por su estilo que bien no era el de un delantero letal si no más bien un acompañante del '9', un saldo de 13 dianas fue su legado.

Atlanta United, una aventura

Equipo nuevo en Norte América como Atlanta United, 'Tata' Martino como entrenador, un nuevo reto en la carrera del venezolano. Josef Martínez fue adquirido poco tiempo después por aproximadamente 4.5 millones de euros como jugador franquicia, lo que para el presente le hace una cláusula de rescisión muy alta.

El inicio fue espectacular, 5 goles en 2 partidos, una bestia. Esto solo significaría un augurio de lo que actualmente es, o bien, lo que ha logrado. Este torneo no ha sido la excepción lo que ha realizado es fenomenal, se convierte en el máximo goleador por una temporada en todos los registros de la MLS con 30 anotaciones y que siga corriendo la cuenta pues lo hizo con mucho torneo aún por delante. Superó al actual jugador de NY Red Bulls, Wright-Phillips y al estadounidense Chris Wondolowski de San José Earthquakes así como a Roy Lassiter que habían alcanzado la marca de 27 celebraciones. Su tanto 28 lo consiguió ante Orlando City de visita y hay que decirlo, fue de alta manufactura.

No podemos dejar atrás las grandes asociaciones y mancuernas que se desarrollan en el equipo. La presencia de 'Tito' Villalba, en este torneo de Ezequiel Barco y sobre todo la de Miguel Almirón aportan muchísimo a sus logros.

Nadie sabe qué depara en la carrera de Martínez, si regrese a Europa, se mantenga en Atlanta entre otras posibilidades. De lo que estamos seguros es que ha llenado de alegría al pueblo venezolano, portando y representando con orgullo a su país, no únicamente en Selección si no a nivel de clubes. Al día de hoy es uno de los jugadores a observar por el espectáculo que ofrece, por la calidad que demuestra, los números lo avalan constantemente así que tendrá que estar bajo la lupa por el futuro tan prometedor que posee.