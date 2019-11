Guerra de nostálgicos

La nostalgia es un componente que nos hace humanos; un ingrediente que propicia tanto errores como aciertos. Vivir del pasado nunca es positivo, eso es algo coherente, algo que se sabe, pero, también se podría decir que olvidar el pasado es un paso al error: si no sabes tu historia pasada probablemente no sepas tu presente. Es algo complicado, que se va de muchas perspectivas, es algo incierto en sí, mas lo que no es abstracto es el saber que la línea que separa ambos polos es muy delgada, y ésta siempre se puede romper.

Es casi imposible determinar los matices que se adjuntan a este tema, por eso el ser humano se limita a intentar conseguir un punto medio entre ambos polos. Sin embargo dicha acción nunca ha sido, y nunca será, algo fácil. Qué mejor forma de explicar que con fútbol. Esta vez la historia portadora de dicha metáfora gira entorno a la jornada 29 de la Ligue 1, en un partido en especial, aquel que afrontaron dos grandes nostálgicos: El LOSC Lille como tal, y, Philippe Montanier, director técnico del Stade Rennes.

Les dogues viven de los recuerdos de aquel equipo que llegaron a ser con Rudi García como entrenador; eso los desanima en cada derrota y en cada fallo porque el nivel automático de comparación es muy alto. Si es verdad que el equipo de Girard ha demostrado saber despertar de rincones profundos de sueño, también es cierto que el Lille no ha dado de que hablar como sí hacían hace un par de años. Pero no, no son los únicos que ven con añoranza el retrovisor: el entrenador Philippe Montanier hace aproximadamente dos años llevó a la Real Sociedad a nada más y nada menos que la UEFA Champions League. Estaba en boca de todos, parecía el hombre predilecto para romper adversidades y por eso fue elegido para, luego de dejar el cuadro español, dirigir un prometedor equipo francés que aspiraba –y aspira- a surgir como proyecto, el Stade Rennes.

La temporada pasada acabó sin pena ni gloria la temporada para el equipo de Monanier, que recuerda, y es presionado, por lo que en algún momento llegó a ser. Hoy, unos meses más tarde, se encontró con una final anticipada ante el ya mencionado Lille. 9no y 10mo en la tabla, ambos con igualdad de puntos en la previa del encuentro. En sí una guerra entre nostálgicos que daría impulso a uno, y llenaría de fantasmas a otro.

Parado inicial + matices claros

Salió el local Lille bajo un esquema de 4-4-2 en rombo: Enyeama debajo de los tres palos. Los jóvenes Corchia y Pavard como laterales, derecho e izquierdo respectivamente. Dúo en la zaga central Kjaer-Basa. Idrissa Gueye como único mediocentro; delante de él Balmont como interior diestro y la perla Adama Traoré de interior zurdo. Sofiane Boufal de enganche ofensivo, relegando así a Marcos Lopes al banquillo. Por último, habitual pareja en la delantera Roux-Origi.

Firme ante sus ideales, saldría un visitante Rennes con un once bastante interesante. 4-2-3-1 (de a momentos 4-3-3) formado por: Costil de guardameta. Sólida pareja en el fondo con Armand y Mexer –este último lleva 3 goles en lo que va de campeonato-. Como carrileros, Diagne por derecha y M’Bengue por izquierda. El centro del campo poblado por Fernandes, Konradsen y Doucouré. Arriba tridente con lo mejor del Rennes: Pedro Henrique por el carril diestro, Origi por el medio y el desequilibrante Ntep regateando por la izquierda.

La idea de ambos claros a nivel táctico no era muy difícil de leer una vez pasados varios minutos del encuentro: Lille quería golpear fuerte por izquierda con un desequilibrante Traoré que luego de recibir buscaba constantemente combinar con Origi. Idrissa como único mediocentro daba la impresión de ser una medida para dotar al mediocampo de mayor potencia y desdoble, y así fue.

Mientras, el Rennes tenía un plan muy diferente al que probablemente podía haber sido el más rentable. Su juego se basaba en aprovechar el regate de Ntep por banda –que lleva la friolera de 9 goles y 5 asistencias en la temporada-. Claro, semejante habilidad desestabilizaba a Corchia, pero no era suficiente porque al bajar Balmont el equipo local sabía mermar esa capacidad de subida del dorsal ‘7’ del Rennes. Lo mismo intentaron los de Montanier por derecha, donde les fue un poco mejor ya que el joven Pavard del Lille se veía en dificultad cuando Pedro Henrique recortaba por dentro, pero, igualmente no era mucho, Diagne –el lateral de turno del Rennes- no apoyaba el juego ofensivo; si alguien lo hubiese hecho, capaz la historia sería diferente.

Factores del partido

El primer gol llegaría tras un córner a favor del Lille. Que el Rennes con experimentados defensas como Diagne y Armand no pudiese ganar un balón aéreo metaforiza de alguna manera lo desconcentrados que llegaron a estar los visitante en defensa. Y no sólo eso: el partido de Fernandes como mediocentro estuvo especialmente malo. Tanto Boufal como Traoré, y hasta el mismo Balmont, presionaban y se aprovechaban del espacio que había entre volantes movilizadores del Rennes y su eje central.

La ineficacia en la recuperación se vio especialmente cuando se cede el penal que deriva en el segundo gol del Lille. Eso sí, no todo fue rosas para los locales, porque sufrieron las subidas de Ntep y Pedro Henrique, pero a diferencia de los de Montanier, estos supieron llevar el partido con calma. M’Bengue y Ntep se comieron múltiples veces a Corchia, sin embargo Kjaer siempre estuvo imperial al anticipo, y justamente ese mismo ímpetu fue el que escaseó en el Rennes.

Llega el tercer y ultimo gol de Origi, y del Lille, a centro de Roux que cargó bien por derecha. Se hundió el Rennes. Jerarquía sobre todas las cosas para los de Girard. Inflaron pecho y subieron la frente. Esperan que la nostalgia no vuelva a ser un factor del cual preocuparse, y parece qué, con toda esta nueva generación –Boufal, Pavard, Traoré y cía- esto está más que asegurado.