Alex McCarthy, nuevo guardián de la portería de Selhurst Park

Alan Pardew se hace con uno de los porteros británicos más prometedores a un precio relativamente asequible para intentar solucionar el problema de la porteria: Speroni, leyenda eagle, tiene ya 36 años y termina contrato la próxima temporada, y Wayne Hennessey no acaba de cuajar en Selhurst Park y se espera que pueda salir en los próximos días. McCarthy fue llamado con la selección absoluta en 2013 aunque no llegó a debutar, y espera poder confirmar en el Crystal Palace las grandes esperanzas puestas en el arquero por los aficionados ingleses.



Un veterano a los 25 años

El cancerbero nacido en Guilford ha disputado ya 146 partidos oficiales entre Premier League, Championship (la amplia mayoría), League One y League Two, por lo que no se le puede considerar un joven inexperto. Llega del QPR, donde la temporada pasada no consiguió hacerse con un hueco en el once titular, disputando tan solo cuatro partidos oficiales desde que se oficializó su traspaso en verano procedente de su equipo de toda la vida, el Reading.

McCarthy disputó 75 encuentros con el Reading antes de firmar por el QPR Y es que es en el equipo del oeste de Londres donde el portero se convirtió en estrella, uniéndose al equipo a los 16 años y jugando un total de 75 partidos en el Madejski Stadium. Tras varias cesiones a equipos de Conference, el jugador se hizo indiscutible en el Yeovil Town de League One durante sus seis meses de préstamo, ampliando la misma al finalizar la temporada. Tras su existoso paso por el tercer escalafón del fútbol inglés, el jugador renovó su contrato, muestra de la confianza de la directiva en su proyección, y volvió a salir cedido, esta vez al Leeds y al Ipswich, ya que la sombra del portero titular, Adam Federici, era demasiado alargada en su equipo. No fue, sin embargo, hasta la temporada 2012/13 la de la consagración oficial del futbolista, haciéndose con la titularidad definitiva y recibiendo por ello la llamada de la selección.

La falta de porteros para disputarle la titularidad a Joe Hart y sus ocasionales errores hicieron que Roy Hodgson llamase a la selección a un habitual de la sub-21 como McCarthy. Jugando Championship en aquel momento, mucha gente se sorprendió de la llamada, pero sus grandes actuaciones en aquella temporada parecían suficientes para adelantar en la convocatoria a los Foster, Rudy y demás inquilinos ocasionales del banquillo de los tres leones. El jugador no llegó a debutar en los partidos ante la República de Irlanda y Brasil, y desde entonces no ha vuelto a ser llamado, pero no cabe duda de que sigue en el radar del seleccionador y se espera que esta oportunidad en la Premier League le haga dar el salto de calidad definitivo para asentarse en el equipo nacional.

Un portero de reflejos

Si por algo destaca Alex McCarthy es por sus reflejos y por conseguir parar balones imposibles. Es un portero de la vieja escuela, con una enorme capacidad de reacción y de volver locos a los delanteros rivales, sacando manos inimaginables cuando los oponentes ya estaban celebrando el gol. Que se lo pregunten a Luis Suarez o a los delanteros del Manchester City en la temporada en que fue llamado al combinado nacional, donde realizó dos de las actuaciones más memorables que recuerdan en Reading. Su capacidad de mando para ordenar la defensa y el control absoluto de su área es otro de sus puntos fuertes, por lo que se espera que a la larga, el precio pagado de 3,5 millones de libras acabe quedándose en una auténtica ganga. El jugador ha demostrado grandes cualidades sin llegar nunca a tener un gran número de partidos consecutivos o la confianza plena de un entrenador que le diese el número '1', por lo que de la mano de Pardew el de Guilford puede continuar su progresión y explotar definitivamente.

Speroni, la leyenda a quien desbancar

Speroni ha disputado 382 partidos con los 'eagles' desde su llegada en 2004 McCarthy llega a Selhurst Park a disputarle la titularidad a Julián Speroni, una auténtica celebridad entre los aficionados eagles, pero que a sus 36 años ya se encuentra en el ocaso de su carrera. A pesar de su avanzada edad, el jugador fue titular en 36 ocasiones la pasada temporada, por lo que aún se encuntra en condiciones de competir con cualquiera. Fichado procedente del Dundee FC en 2004, el argentino ha disputado 382 partidos con el Crystal Palace y ha sido nombrado jugador de la temporada en cuatro ocasiones. Superó el récord de John Jackson como el portero con más partidos en el equipo, y el pasado mes de mayo se celebró un partido homenaje contra el club que le trajo a Europa para celebrar sus más de diez años de servicio bajo los palos en SE25.

La tarea no va a resultar sencilla para McCarthy, pues quitarle el puesto a un jugador tan querido por la afición nunca es fácil, pero se espera que con trabajo y la posibilidad de sacar a relucir sus cualidades consiga ganarse un puesto en el once titular y en el corazón eagle.