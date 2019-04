Previa AC Milan - Torino FC: duelo para no perder el tren de Europa

Este domingo tanto el AC Milán como el Torino FC se juegan tres puntos fundamentales para poder continuar en la pelea de los puestos europeos que a día de hoy están lejos, a siete de la Europa League y a once la Champions League queda para el Milán y a ocho y a doce para los granotas, una distancia considerable, para estar en el mes de Noviembre, a pesar de que queda mucha competición, por lo que el equipo que se deje puntos le quedará muy difícil escalar hasta esas posiciones. Se prevé un partido abierto, divertido, y con ocasiones al menos, ya que los dos necesitan si o si la victoria para que sus objetivos europeos sigan intactos.



El cuadro blanquinero que está séptimo intentará conseguir los tres puntos para no perderle los talones a los equipos en puestos europeos, donde tienen sus cotas puestas , no sólo por la historia del club con tradición europea, donde esta temporada están participando en la segunda competición europea, la UEFA Europa League, también con la grandísima inversión que han hecho en materia de fichajes, tanto por la cantidad de jugadores incorporados, el nivel de ellos y el dinero pagado en jugadores tanto contrastados en otras ligas como Mussachio, Adrián Silva, Calhanoglu o Ricardo Rodriguez, o que ya han sido piezas claves en otros conjuntos de la Serie A como Kalinic, Bonucci, Biglia o Kessie. Un equipo hecho para al menos competir hasta el final por puestos de Champions League y que se hacen imprescindibles los puntos para seguir teniendo opciones todavía.



La escuadra granota se encuentra prácticamente en la misma situación clasificatoria, octavos a un puesto y un punto de su rival de mañana, el Milan. Quizás no tengan la presión tan grande de su rival por ganar, ya que la inversión de cada uno no se asemejan, ni de lejos, ni por la historia reciente tampoco, y que juegan fuera en el feudo milanista donde en los últimos años se le ha sólido dar muy mal obtener buenos resultados, por lo que Europa para el Torino no es una obsesión como si lo es para su rival, más bien es un sueño ya que este año la competencia para conseguir plazas europeas es feroz. Pero por historia y plantilla deben estar en la parte media-alta de la tabla durante toda la temporada por si hay opciones en las últimas jornadas de alzar el gran premio y para eso el vuelo del sueño pasa por Milán para puntuar.

"Necesitamos los tres puntos"

Así de claro se ha mostrado el entrenador italiano de la escuadra blanquinera Vicenzo Montella en la rueda de prensa previa del partido: "Torino es un muy buen equipo con un gran entrenador. Un conjunto bien armado en todas sus líneas, con una variedad de opciones y experiencia. Ellos tienen su propia identidad y tienen una mentalidad ofensiva. no será un partido fácil de jugar, pero debemos ganar".

Así que sólo les vale ganar ante su afición para seguir con sus aspiraciones de puestos europeos y no decepcionar a su hinchada una vez más, a la que últimamente no le han dado muchas alegrías, y aunque parezca increíble en un equipo del potencial del Milán no ganan en casa en la Serie A desde el 20 de Septiembre de la jornada siete con un 2-0 ante el Spal y con dos goles de penalti, sus últimas victorias en casa han sido en Europa League ante el Austria Viena este jueves y el Rijeka croata por el mes de septiembre.

El balance de los últimos diez partidos oficiales es de tres victorias (dos cómo visitantes) tres empates y cuatro derrotas. De los últimos diez partidos de liga han cosechado cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. 11 de los 19 puntos han sido en casa, la mayoría en las las primeras jornadas y los otros ocho como visitante. Está claro que esta mala dinámica debe empezar a cambiar desde ya.

Imagen de Cutrone y Adrian Silva celebrando un gol del partido de este jueves de la Europa League ante el Austria Viena en San Siro. | Foto: AC Milan

La maldición del Torino ante el Milan en San Siro

Hay que titular así lo que le pasa a la escuadra de "Il Toro" cuando visita el Estadio del Giuseppe Meazza ante el Milán y es que durante este siglo que nos concierna no ha sido capaz de ganarle allí ni una sola vez, por lo que entre la urgencias del Milán por ganar y este escalofriante dato se antoja complicada la victoria o sumar, pero pueden aprovechar la presión que tendrán los jugadores del Milan para jugarlo a su favor y así conseguir los 3 puntos que haría así superarlos en la tabla y sumar una victoria en el campo blanquinero 16 años después. Viene de mala dinámica también habiendo ganado sólo uno de los últimos 6 partidos, ante el Cagliari, empatando 3 y perdiendo 2. Veamos a ver si el equipo de Mihajlovic vuelve a la senda de los buenos resultados rompiendo esta maldición.

Imagen del curso pasado donde Belotti erra un penalti en el 96 ante Donnarumma | Foto: AC Milan

Precedentes

Se producirá lo que será el vigésimo tercer enfrentamiento en lo que va de siglo, entre el conjunto blanquinero y los granates con un balance de doce victorias de los locales, nueve empates y sólo una victoria de la escuadra de ¨Il Toro¨ que data del curso 2001-2002, hace 16 años y con el conjunto turinés como local, por lo que el Torino no sabe lo que es ganar al Milan en San Siro en el Siglo XXI, sólo dos empates han sido su mayor logro, en la 2007-2008 un 0-0 y en la 2013-2014 con un 1-1 con gol de Ciro Immobile, que ha sido el último jugador granota en anotar un gol para el Torino en San Siro valiendo para puntuar aunque fuera con un punto, obviamente el nacido en Torre Annunziata y actual jugador de la Lazio ya no estará para echarles una mano.

El último duelo entre ambos fue el pasado mes de enero del curso pasado donde empataron 2-2 en el Olímpico de Turín, el último partido en San Siro fue en la Copa de Italia en los Octavos de Final donde el Milan ganó 2-1 y el último enfrentamiento liguero data del 21 de Agosto de 2016 donde ganaron los blanquinegros 3-2 donde Andrea Belotti falló un penalti en el 96 o mejor dicho se lo adivinó el joven Donnarumma.

Convocatorias

- AC MILAN

PORTEROS: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari



DEFENSAS: Antonelli, Bellanova, Bonucci, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata



MEDIOCENTROS: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo



DELANTEROS: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.



- FC TORINO

PORTEROS: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU

DEFENSAS: Cristian ANSALDI, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, LYANCO, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas N’KOULOU

CENTROCAMPISTAS: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Samuel GUSTAFSON, Joel OBI, Tomas RINCON. Mirko VALDIFIORI

DELANTEROS: Andrea BELOTTI, Alex BERENGUER, Lucas BOYÉ, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, M’Baye NIANG

Posibles onces