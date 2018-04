El Nápoli se deja medio Scudetto en Sassuolo

Google Plus

El Nápoli ha dado un paso atrás en su lucha con la Juve para alzarse con el Scudetto está temporada. Los de Sarri no fueron capaces de ganar a un Sassuolo que aprovechó una de las pocas opciones que tuvo para marcar. Callejón, Insigne y Mertens enviaron al limbo multitud de ocasiones que no acostumbran a fallar. Los locales se adelantaron en la primera mitad y el Nápoli no fue capaz de empatar hasta casi el final del encuentro, a pesar de la infinidad de oportunidades desperdiciadas.

Tras este empate el Nápoli se queda segundo a cuatro puntos de la Vecchia Signora, que no falló, ganando su partido que le enfrentó al Milan. Mientras que el Sassuolo aumenta un poco la distancia con los puestos de descenso, aunque todavía sigue muy cerca de ellos.

El Sassuolo aprovechó la primera

Salió atacando en tromba el Nápoli, consciente de todo lo que se jugaba y con la clara intención de inaugurar el marcador para que la victoria no corriera peligro. La primera ocasión clara fue para Callejón, su cabezazo logró superar a Consigli pero se encontraba en posición adelantada cuando efectuó el remate. La siguiente oportunidad clara llegó tras una gran jugada colectiva, tras un pase por alto Insigne se quedo solo ante el portero del Sassuolo pero su remate a bocajarro fue desviado y no encontró puerta. La mala puntería de los atacantes napolitanos estaba privando al equipo de Sarri de la victoria momentánea.

Politano es felicitado por sus compañeros tras el gol | Foto: US Sassuolo Calcio

Cuando más volcado estaba el Nápoli, llegó el gol del Sassuolo. Peluso remató al larguero una falta lateral y el rebote le cayó a Politano que empalmó la pelota sin dejar que botara para perforar las metas de un Pepe Reina que no pudo hacer nada por evitar el gol. Los de Sarri no se echaron atrás después de este mazazo, sino que siguieron buscando el gol. Insigne tras realizar un magnífico recorte, fallo incomprensiblemente ante Consigli. El Nápoli presa de los nervios, estaba fallando lo que no solía errar nunca.

El Nápoli volcado en la segunda mitad

Tras la reanudación, el guión fue el mismo en que en la primera parte. Los de Sarri se volcaron con la intención de igualar pronto la contienda, pero el Sassuolo se defendía con uñas y dientes. La más clara fue para Milik, que tras un remate acrobático vio como su balón se estrelló en el larguero. El Nápoli dejó la zona de atrás descuidada ya que atacaba con todo, por lo que el Sassuolo estuvo a punto de matar el partido a la contra gracias a una clara ocasión que Berardi mandó a las nubes.

Callejón anotó el gol del empate | Foto: SSC Nápoli

Milik a la salida de un córner conectó un gran cabezazo que se marchó fuera por poco. El Nápoli merecía el gol, que no tardó en llegar. El asedio a la portería del Sassuolo tuvo su recompensa en el minuto ochenta, cuando Callejón mandó al fondo de las mallas un precioso centro lateral de Mário Rui. El tanto del empate llegó demasiado tarde y pese a que el Nápoli no dejó de intentarlo, el marcador ya no se movería. Los últimos ataques de los de Sarri fueron con más corazón que cabeza. Tras una última falta mal colgada al área, el colegiado señaló el final del partido.

El Sassuolo viajará a Verona para enfrentarse al Chievo en su partido atrasado de Serie A, en lo que es un duelo a muerte para evitar los puestos de descenso. Casualmente, el Chievo también será el próximo rival que recibirá el Nápoli en San Paolo en la próxima jornada. A los de Sarri ya no les vale fallar, si quieren llegar a su partido contra la Juventus con posibilidades de ganar el tan ansiado Scudetto.