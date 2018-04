Un doblete de Eriksen concede los tres puntos al Tottenham

Google Plus

El partido comenzaba con un conjunto visitante dominador de los primeros minutos de juego, pues tras el pitido inicial del árbitro, logró hacerse con el esférico y ser muy superior en casi todas las áreas del campo. Los Spurs creaban mucho peligro por el centro, con fugaces combinaciones que ponían en serios aprietos a la defensa del Stoke en cada una de estas llegadas.

Superioridad visitante

Dele Alli estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, apareciendo por toda la zona de ataque y ofreciéndose en todo momento a cada uno de sus compañeros. En cambio, Harry Kane, que llegaba de una lesión, estuvo desaparecido durante estos primeros 45 minutos, siendo tan solo un espejismo del feroz delantero inglés que hace tan solo un mes asombraba a toda Europa con su capacidad goleadora.

Heung Min-Son dispondría de la ocasión más clara de la primera mitad en el minuto ocho de partido; un sensacional pase de Dele Alli dejaba al coreano en un mano a mano ante Butland. Sin embargo el guardameta inglés vería las intenciones del delantero del Tottenham, salvando el primer tanto visitante con una fantástica parada con su pie derecho. A pesar de la superioridad del Tottenham, la siguiente gran oportunidad sería para los locales. Una muy buena jugada de Sobhi por la banda izquierda terminaba con un centro al área que Mame Diouf no lograba rematar de forma efectiva y anotar el primer tanto de la tarde.

Son, protagonista en la primera mitad | Foto: Premier League

Los contrarios no tardaron en responder y Mousa Dembélé sería el protagonista de una de las llegadas del Tottenham. El centrocampista belga lograba zafarse de dos rivales con un sutil movimiento, no obstante, cuando ya preparaba su pierna para disparar, Shawcross lograba detener su chut y acabar con el peligro de la jugada. En el minuto 35, el Stoke City reclamaría penalti tras una arriesgada entrada de Wanyama sobre Sobhi. El jugador del Tottenham entró algo tarde sobre el atacante Potter, aunque es cierto que la acción no fue tan desmedida como para señalar la pena máxima.

Con este resultado de empate a cero se llegaba al final de la primera parte, dejando un encuentro donde los visitantes lo habían intentado mucho más durante los 45 minutos, mereciendo incluso haber logrado algún tanto que les diera ventaja en el marcador. El Stoke estaba practicando un juego bastante defensivo, tratando de aprovechar algún contragolpe con el que desbaratar a la defensa visitante.

Alli juega, Eriksen sentencia

El partido volvía a reanudarse en la segunda parte y, de nuevo, el Tottenham comenzaba siendo bastante superior, algo que lo certificarían al poco tiempo de comenzar. Un rápido contragolpe dejaba en una muy buena posición a Dele Alli, que dejaba un fantástico balón en el centro del área para que Eriksen llegara libre de marca y ejecutara un remate perfecto para superar al guardameta del Stoke.

Eriksen celebra el primer tanto del Tottenham. Foto: premierleague

Tan solo cinco minutos más tarde, los locales lograban poner las tablas en el electrónico tras un fallo garrafal de Hugo Lloris, que no acertaba a despejar el balón y dejaba en bandeja a Diouf, que anotaba el primer gol para el Stoke City. El delantero senegalés del Stoke quedaba dolorido sobre el césped pues en la jugada recibió un duro golpe del portero del Tottenham.

Los visitantes no bajaron los brazos en ningún momento y continuaron insistiendo para lograr un nuevo tanto que les pusiera por delante en el marcador. El Stoke, en un primer momento, parecía retener la constantes acometidas de los Spurs, pero en el minuto 63, de nuevo Christian Eriksen, anotaba el segundo para su equipo. El mediapunta danés botaba una falta muy peligrosa a la que apunto estuvo Harry Kane de llegar a rematar. Sin embargo, el balón terminaba entrando en la portería del Stoke City sin tocar en ningún jugador.

Harry Kane apunto estuvo de rematar el segundo gol del Tottenham. Foto: premierleague

El Tottenham seguía queriendo aumentar su cuenta goleadora en el encuentro. Tanto Rose como Aurier se estaban convirtiendo en auténticos puñales por las bandas, sumándose en numerosas ocasiones al ataque con las que creaban mucho peligro. Los visitantes estaban encontrando muchos huecos en la defensa rival, pues en los últimos minutos, el Stoke subiría la línea en busca del empate.

En el minuto 82, Xherdan Shaqiri tendría en sus botas el tanto que hubiera significado el empate. El extremo sueco estrellaba el balón cerca de la escuadra derecha tras un lanzamiento de falta desde el borde del área.

Con este resultado de 1-2, el Tottenham logra alcanzar al Liverpool en la clasificación, situándose a tan solo un punto del Manchester United, que aún tenía que enfrentarse ante el conjunto de Pep Guardiola. Los Spurs acumulan una racha de siete victorias consecutivas en la Premier League.