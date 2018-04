El Liverpool disputará unas semifinales de Champions diez años después

La época dorada del Liverpool queda muy lejos pero el excelente trabajo que está realizando Jürgen Klopp puede acabar dando sus frutos y colocar, de nuevo, a los Reds en lo más alto del panorama futbolístico continental.

Las últimas semifinales que disputó el Liverpool, cayó eliminado ante el Chelsea

De las últimas siete temporadas, solo en una el Liverpool se consiguió meter en puestos de Champions. Fue en la campaña 2014/15 y su participación no se alargó más de la fase de grupos, donde terminó tercero y se marchó a la Europa League, donde no pasó de dieciseisavos tras perder en los penaltis con el Besiktas.

En la temporada 2007/08, la última que Anfield vibró con una semifinal de Champions League, el Liverpool salió derrotado ante el Chelsea. Tanto el partido de ida como el de vuelta finalizaron con empate a uno, por lo que Stamford Bridge albergó una prórroga que ofreció hasta tres goles. Lampard y Drogba pusieron el 3-1 en el marcador y Babel descontó para los visitantes a falta de tres minutos para la conclusión, que resultaron ser insuficientes.

La grandeza y la historia de un equipo como el Liverpool no se corresponden con los últimos años por los que ha pasado el club pero el espíritu de Anfield y el aliento de sus hinchas, unido al gran esfuerzo y trabajo por parte de técnicos y jugadores, ha llevado al conjunto inglés a estar a dos pasos de poder colocar en sus vitrinas la sexta Champions League.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Los de Klopp arrancaron la competición a principios de agosto, en una eliminatoria frente al Hoffenheim que terminaron superando sin demasiada inquietud. Después, la fase de grupos fue benévola con los ingleses, que lucharon con Sevilla, Spartak de Moscú y Maribor por dos puestos en octavos de final. Tres victorias y otros tantos empates sirvieron al conjunto rojo para llevarse el primer puesto. En octavos, aguardó el Oporto, que poco aguantó, encajando un 0-5 en Do Dragao, un resultado que sentenció el pase de los Reds.

El hueso más duro llegó en cuartos de final: el Manchester City. Muy pocos apostaban por el Liverpool, que pese a haber vencido a los de Guardiola por 4-3 meses atrás no parecían alcanzar el potencial y la calidad de los Sky Blues. Lejos quedaron los favoritismos. Los de Klopp sacaron un enorme 3-0 en la ida e, incluso, vencieron por 1-2 en el Etihad Stadium.

“We’ve conquered all of Europe, we’re never going to stop”, reza el inicio del nuevo cántico de una de las hinchadas más envidiables del continente. La historia del Liverpool es digna de un club grande y, por eso mismo, van a ir por más.