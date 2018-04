Inzaghi: "Debimos ser mejores concretando nuestras oportunidades"

Google Plus

El cuadro capitalino había obtenido muy buena ventaja en la ida y se había adelantado en la vuelta pero el Red Bull Salzburgo logró dar vuelta a las acciones luego de una desventaja de tres goles en el marcador global. El descalabro de la escuadra blanquiceleste se dio a partir del minuto 72’ donde el cuadro austriaco logró anotar tres goles en menos de 5 minutos para lograr la hazaña de clasificar a las semifinales de la UEFA Europa League.

Posterior al encuentro el DT blanquiazul Simone Inzaghi habló acerca del partido: “Un equipo que quiere entrar a las semifinales no se puede dejar empatar después de un minuto y no puede recibir cuatro goles en 18 minutos de un equipo que había creado poco hasta el momento”.



Declaró que el equipo tuvo “un buen andar en la Europa League”, que aspiraban llegar a semifinales pero que no pudieron lograrlo. “Tuvimos la oportunidad de cerrar el juego y, por la misma acción, sufrimos el 2-1. Estos episodios explican la derrota (…) tenemos poco de qué quejarnos; honor a Salzburgo que merecía pasar”, aseguró el estratega italiano.

“Hoy perdimos nuestra lucidez. Luis Alberto y Milinkovic hicieron un buen partido. Hicimos cinco tiros a portería como Salzburgo, pero ellos lograron anotar cuatro goles a diferencia de nosotros”, resaltó el entrenador blanquiazul. Se refirió además al próximo encuentro de este domingo en la capital: “nos espera un partido muy importante, en vista de lo cual tendremos que recuperar mucha energía mental porque nos enfrentamos a un desafío muy difícil”.

Este domingo Lazio buscará sobreponerse al duro golpe recibido. La escuadra blanquiazul enfrentará un reto bastante complicado ante Roma en el derbi de la capital. La escuadra giallorrossi viene de obrar la hazaña en el Olímpico de eliminar al Barcelona remontando un marcador de 4-1.