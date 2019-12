Thomas Müller: "El arbitro no debe sentir la presión"

La posible presión que pueda tener el árbitro que deberá pitar la semifinal de vuelta entre el Real Madrid y el Bayern Múnich mañana en el Santiago Bernabéu podría ser un motivo de polémica entre aficionados y jugadores. Para ello la UEFA designo una de sus mejores cartas para el choque de mañana que tendrá como premio un boleto a Kiev para la final de la Champions League. Hablamos de Cüneyt Çakir, el turco de 41 años tendrá la encomienda de llevar a buen puerto las acciones del partido.

Refiriéndose a ello, Thomas Müller en conferencia de prensa hizo hincapié en la posible presión que el árbitro turco podría tener. "Nosotros nos concentramos en el partido. Ellos ya tienen demasiada presión. Todos conocen lo que pasó aquí el año pasado, con dos goles del Madrid en fuera de juego y el penalti de la Juventus... El ambiente no debe afectarles. No creo que tenga ningún interés".

El capitán del cuadro bávaro, sabe de la importancia de la efectividad a la hora de concretar acciones de gol, pues en la ida no supieron capitalizar sus oportunidades y eso fue un punto clave para que el Real Madrid los superara. "Tuvimos oportunidades de anotar y tenemos que aprovecharlas. Ya lo dijimos después del partido en Múnich. Tenemos que estar hambrientos de goles. Tuvimos muchos centros, faltas y córners. Tenemos que sacar más rendimiento de ello".

Para finalizar, el mediocampista alemán se refirió a las críticas que sufrió su compañero Robert Lewandowski al no poder marcar en el partido de ida, pues el delantero polaco tuvo un par de aproximaciones que pudieron terminar al fondo de las redes. "Si no ganamos el partido, hay que buscar la causa en algún sitio. Si no marcamos, se busca un culpable, Lewandowski siempre marcó en las últimas jornadas. Sus cualidades son indiscutibles. Ellos también tienen un gran goleador (Cristiano Ronaldo) y no marcó tampoco y no por ello se discutió su figura. Hay que esperar a la vuelta antes de criticar", puntualizo Müller.

James Rodríguez en conferencia de prensa. Foto: @FCBayern

Quien también estuvo en conferencia de prensa por el conjunto del Bayern, fue James Rodríguez mediocamista colombiano quien enfrentara a su ex-equipo.

“No celebraré si anoto mañana. Me trataron bien aquí, gané mucho, y es una cuestión de respeto para todos aquí y el hecho de que era feliz aquí”. Fueron las declaraciones de James respecto a si celebraría en caso de anotar.

Cuando fue cuestionado si existe algún resentimiento hacia su antiguo director técnico, Zinedine Zidane, respondió lo siguiente: “No tengo ningún resentimiento hacia Zidane. Solo quiero jugar semana tras semana. El Bayern puede llegar a la final. No hay nada en contra de Zidane o este club. Estoy agradecido con todos aquí. Solo quiero jugar bien para mi equipo”.

Sergio Ramos mando un mensaje a su aficion. Foto: realmadrid.com

Por otro lado, Sergio Ramos compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid y se llevó la noche al declarar que ganar la Champions equivale a ganar la Liga y la Copa del Rey o incluso más. "El Barsa ha ganado dos títulos. Ganar la Copa tiene mérito y la Liga más, ganar la Champions tiene ese plus que equivale a esos dos o incluso más", fue lo que declaró el defensor de 32 años, quien además aclaro que "fueron dos temporadas grandísimas", tanto la del Barcelona, como la del Real Madrid.

Además, hizo un llamado a la afición merengue para que acudan el día de mañana al Santiago Bernabéu. "Quiero hacer un llamamiento a la afición porque las grandes noches históricas las han construido el equipo y el Bernabéu. Mañana es una final para nosotros y es un premio jugárnosla con nuestra afición. Necesitamos ese cariño y apoyo de la afición que nos ha llevado en volandas. Yo he vivido noches mágicas y maravillosas donde he sentido ese calor. Muchos jugadores no aguantan esa presión cuando el Bernabéu quiere".

Destaco también la importancia de no confiarse y encarar el partido como si aún estuviese 0-0. "A pesar del buen resultado de la ida lo más importante es partir del cero a cero y enfocar el partido así para volver a ganar el duelo antes los alemanes, que no va a ser nada fácil”.

La baja de Carvajal sin duda será un tema de suma importancia para Zidane, pues al no contar con un recambio natural para el lateral español, se le cuestiono a Sergio Ramos si podría jugar en esa posición, a lo que el capitán respondió: “Llevo unos años en la posición de central, pero es cierto que en algún entrenamiento tengo esa facilidad de adaptación al lateral. Es una decisión que tendrá que tomar el entrenador. Hay compañeros que lo hacen muy bien en esa posición. Cuando me ha tocado no he tenido ningún problema en adaptarme pero sinceramente prefiero estar de central”.

“Lo que dice Zizou va a misa. Hay demasiado revuelo con lo del pasillo. Ellos tienen el título de Liga, que es lo que querían, y el pasillo es indiferente tanto para ellos como para nosotros. Ya dijimos que no se iba a hacer. Que ellos disfruten el título y nosotros a lo nuestro, que es intentar eliminar a los alemanes y volver a defender la Champions en otra final en Kiev”. Puntualizó para finalizar la conferencia de prensa.