Cara a cara: Alemania vs México, dos de las grandes

Entre ambas selecciones suman 33 participaciones en Copas del Mundo (18 para los teutones y 15 para los mexicanos), sin embargo, la diferencia es abismal en encuentros oficiales.

En seis ocasiones que se enfrentaron, los alemanes salieron abantes en todas ellas (a pesar de que el resultado del Mundial de 1986 fue empate, los alemanes se llevaron el triunfo en penales). En dichos partidos fueron 20 los goles que anoto el cuadro alemán, por solo seis goles del combinado mexicano.

La única victoria de México frente a Alemania, fue en un amistoso llevado a cabo en junio de 1985 en la Ciudad de México. Los goles estuvieron a cargo de Manuel Negrete y Luis Flores.

El partido del próximo 17 de junio será el séptimo entre ambas selecciones, los alemanes buscaran refrendar esa superioridad, mientras que los mexicanos querrán dar la campanada y llevarse los tres puntos.

Copa Confederaciones 2017: la última vez

Hace un año, Alemania goleo a México en la Copa Confederaciones | Foto: dfb.de

Hace apenas un año se vieron las caras justamente en territorio ruso en la ronda de semifinales de la Copa Confederaciones 2017, la victoria fue para los teutones por goleada de 4-1 con goles de Leon Goretzka, quien se apuntó un doblete en apenas los ocho primeros minutos del partido, Timo Werner y Amin Younes. Por el conjunto tricolor descontó el mediocampista Marco Fabián de la Mora.

El partido fue dominado desde el inicio por Alemania, pues antes de los diez minutos ya había logrado una ventaja de dos goles, por lo que le cedió la posesión del balón a México, quienes a pesar de su insistencia, no lograron anotar hasta el minuto 89 cuando ya se encontraban 3-0 abajo en el marcador.

12 jugadores de aquella selección germana estarán en Rusia 2018, mientras que del lado mexicano serán 15 los seleccionados que repitan en la justa mundialista.

Duelo en el arco: Neuer vs Ochoa

Joachim Löw sorprendió a propios y extraños al anunciar que sería Manuel Neuer el arquero titular de Alemania en Rusia 2018, luego de superar la lesión en su pie izquierdo que lo mantuvo alejado de las canchas desde septiembre de 2017. Neuer fue el guardameta titular de la selección campeona en Brasil 2014, por lo que la seguridad en el arco, parece garantizada.

Del otro lado, quien defenderá el arco mexicano será Guillermo Ochoa quien viene de una gran temporada con el Standard de Lieja. A pesar de que el cuadro belga comenzó la campaña de manera floja, lograron repuntar para así lograr la clasificación a Champions League, siendo el arquero mexicano uno de los artífices de dicha clasificación.

La defensa: Punto débil en México

La línea de defensores alemanes parece clara, Kimmich y Hector por las bandas, mientras que Hummels y Boateng apuntan a ser los centrales. Los laterales estarán debutando en la justa mundialista mientras que la pareja de defensores centrales fue la misma que les dio el título en Brasil 2014. Una sólida defensa con una mezcla entre experiencia y juventud le puede darle a los germanos un paso de ventaja.

Por su parte, la defensa parece ser el eslabón más débil para México. Pues las bajas de Néstor Araujo y Diego Reyes, harán que Juan Carlos Osorio tenga que replantear quienes serán los titulares frente a Alemania. Además de ello, por momentos los defensores mexicanos muestran carencias que pueden ser bien aprovechadas, pues enfrente tendrán un rival de jerarquía. Todo apunta a que los cuatro defensores serán Salcedo, Ayala, Moreno y Gallardo.

El mediocampo: El rompecabezas

México deberá buscar ganar el duelo en el mediocampo | Foto: dfb.de

Khedira y Kroos llevan mano en el centro del campo alemán, mientras que Draxler, Özil y Müller serían los encargados de generar futbol en la parte ofensiva. Parece ser la parte más fuerte del actual campeón del mundo, pues cuentan con jugadores titulares indiscutibles en sus clubes y que además tienen un talento y una capacidad que cualquier selección en el mundo quisiera tener.

El cuadro tricolor es una incógnita aquí, pues Osorio ha ensayado distintos planteamientos y con diversos jugadores. Puede llegar a ser un punto importante para México si logra que el mediocampo funcione de acuerdo a las necesidades del encuentro, pues en cuanto a talento, lo tienen. Jonathan Dos Santos, Herrera y Guardado apuntan a la titularidad.

La delantera: dos grandes goleadores

Del lado alemán Timo Werner será el '9' titular, de eso no hay duda, el delantero del Leipzig ha anotado en ocho ocasiones con la camiseta de su selección en 14 apariciones, por lo que a pesar de la experiencia de Mario Gómez, será Werner quien se encargue de los goles.

Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, y esta, su tercera copa del mundo, deberá ser un punto y aparte en su carrera. Ha anotado en las dos ediciones anteriores y buscara hacerlo por tercera ocasión consecutiva. A su lado tendrá a Vela y Lozano, el segundo de magnifica temporada en Holanda con el PSV.

Duelo de estrategas: Löw vs Osorio

Un título de Copa del Mundo, uno de Confederaciones y un subcampeonato de Eurocopa hablan por sí solos, eso es lo que ha logrado el estratega alemán, Joachim Löw al frente de la selección alemana desde 2006 cuando Klismann decidió no renovar su contrato. Desde entonces, en encuentros oficiales, Alemania solo ha perdido en nueve ocasiones de 98 partidos, únicamente ha recibido 72 goles y ha ganado 78 encuentros bajo el mando de Löw, sin duda uno de los mejores entrenadores en la historia de dicha selección.

Los números respaldan a Osorio, el funcionamiento no. Duras han sido las críticas al técnico colombiano, pues el funcionamiento de la selección mexicana no ha sido el óptimo, sin embargo, logro lo que hace cuatro años no pudieron: Clasificar al Mundial sin ninguna preocupación. De 42 partidos al frente de México, ha ganado 28 y solo ha perdido seis, sin embargo, dos de esas derrotas han sido sumamente cuestionadas, el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario y el 4-1 frente a Alemania en la Copa Confederaciones.

México tendrá ante sí una difícil prueba en apenas su primer partido, pero es también un reto para ellos, pues si quieren trascender en Rusia 2018, que mejor manera de hacerlo que dando un golpe sobre la mesa con un triunfo ante Alemania.