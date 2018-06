Tite: "Fuimos fuertes de mentalidad durante todo el partido y al final llegaron los goles merecidamente"

Partido no apto para cardíacos el vivido hoy entre Brasil y Costa Rica. El partido ha estado igualado durante todo el choque, en gran medida gracias a Keylor Navas, y no se ha decidido hasta el descuento con los goles de Coutinho y Neymar. Sin embargo, Tite se ha mostrado convencido de que iban a conseguir la victoria: “Sabía que íbamos a marcar gol y pensaba que iba a ser en el minuto 95. Costa Rica había perdido mucho tiempo y sabía que el partido sería largo. Fuimos fuertes de mentalidad durante todo el partido y al final llegaron los goles merecidamente, no me importa en qué minutos".

El seleccionador también ha querido hacer hincapié en la igualdad y dificultad que tiene un mundial para cualquier equipo: “Si hemos sufrido en estos dos primeros juegos, es simplemente porque se trata de una Copa del Mundo. El margen de error en estos torneos es muy pequeño. Si nos fijamos en los partidos de ayer y en los favoritos hasta ahora, están perdiendo o lo están encontrando difícil”.

En cuanto a Neymar, autor del segundo tanto de los cariocas, Tite ha querido defender a su estrella y confía en que será pieza clave para alzarse con la Copa del Mundo: “Neymar viene de un proceso complicado, llevaba tres meses y medio sin jugar. Él es un ser humano y necesita un tiempo. Pero antes de que esté al 100% tiene un equipo detrás. Y él llegará a su mejor momento en este Mundial”.

También ha querido resaltar la figura del jugador el Barcelona Coutinho, que ha vuelto a ser otra vez el mejor jugador del partido: "Hablar de Coutinho es hablar de un jugador de equipo. Hizo un gran partido y fue en encargado de marcar el primer gol. Es una gran individualidad. Repartimos las responsabilidades en el equipo, aunque todas las individualidades aparecen. Pero todos los jugadores que tengo son jugadores de equipo y por eso hemos ganado, añadió.”

Por último, Tite ha hecho referencia al VAR, que ha privado a Brasil de un penalti que si que había pitado el colegiado principal, pero que posteriormente ha sido anulado por el VAR: “Si yo soy el árbitro pito penalti seguro. Lo respeto, pero para mí fue penalti a Neymar. Pero bueno, admito que se puede dar o no".