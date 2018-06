Toni Kroos: "Era una final y no nos lo tomamos así"

Google Plus

El fútbol trata de anotar goles y las victorias en este deporte dependen de ello. Alemania ha enmudecido su delantera, parece haber tenido la pólvora mojada. Los teutones apenas pudieron anotar un par de goles bastante sufridos en la presente cita mundialista y esto ha significado que apenas llegaron a obtener una victoria ante Suecia de manera agónica con un gol de tiro libre de Toni Kroos.

Alemania ha sido eliminada en fase de grupos por primera vez en una Copa del Mundo sumando otra víctima a la reciente maldición que acecha a los campeones defensores. Abiertamente la decepción de la Copa del Mundo ante una nefasta actuación que deja la “Mannschaft” que apenas logró una victoria, siendo derrotado por México y Corea del Sur.

Toni Kroos ha salido al paso a reconocer los errores, aseguró que intentaron “hacerlo lo mejor posible”. La ausencia del grito de gol es precisamente la clave de esta eliminación de la selección y Kroos hizo referencia a ello lamentándose por “no haber encontrado el camino del gol”.

Alemania pudo dar vuelta al partido ante Suecia, aquella victoria suponía confianza para los alemanes que se vieron en aquel momento al borde del abismo. El centrocampista del Real Madrid también se refirió a aquel partido: “nos dio emoción y fuerza para el siguiente choque”.



“Hoy era una final y en ocasiones no lo tomamos así”, resaltó Toni Kroos. Alegó que no jugaron una buena primera parte pero que no sentían la obligación de marcar y que una vez en la segunda parte sabían que Suecia estaba ganando y que tenían que arriesgar.

Alemania deberá replantearse una vez pasado el sacudón y la mente se enfríe. Seguramente haya un proceso interno para decidir si Joachim Low continúa o no al frente de la selección después de un triste papel en la Copa del Mundo.