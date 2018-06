Adam Nawalka: "Las críticas son justificadas"

Google Plus

La selección polaca logró una importante victoria ante Japón para no irse de regreso con las manos vacías. Polonia dominó el partido y mantuvo al margen a la selección japonesa que no logró meterse en el partido. Un gol de Bednarek al 59’ silenció el fútbol de los nipones que tras enterarse algunos minutos después de la victoria que estaba obteniendo Colombia ante Senegal, apagó los motores y se concentró en evitar un gol más que los polacos no tendrían interés en buscar.

La selección polaca deja una mala imagen en una Copa del Mundo donde las expectativas eran sumamente altas. Los polacos partían como favoritos para ganar el Grupo H, pero muy alejado de la realidad sería el resultado pues terminarían colistas del mismo.

Adam Nawalka, aseguró tras el partido que las críticas que ha recibido la selección son muy justificadas y que en su regreso a Polonia estará su cargo a disposición de la Federación tras la eliminación en fase de grupos de la selección.

“Estaba claro que el nivel emocional de este encuentro sería extremadamente alto por las críticas recibidas”, afirmó el seleccionador polaco. Aseguró que su equipo se enfocó en buscar una victoria que le brindara “una alegría al pueblo polaco”.

Adam Nawalka había asumido las riendas de Polonia logrando una buena gestión al frente del combinado polaco. El seleccionador polaco llegó al Mundial con muy buenos números: en 45 partidos sumaba 25 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Polonia fue eliminada en cuartos de final de la Eurocopa 2016 de la mano de Nawalka que logró reivindicar a una selección que vivía un caos futbolístico.

Ahora, tras la eliminación, el cargo de Adam Nawalka se encuentra en duda. El hombre que devolvió la competitividad a Polonia puede salir de la selección ante un papel bastante cuestionable en la Copa del Mundo.