Cara a cara: Bélgica vs Francia

Bélgica y Francia son dos de las selecciones con más talento de este mundial, con jugadores a nivel individual que pueden definir un partido con apenas una pincelada, de ahí el gran atractivo de esta eliminatoria, para muchos la mejor de las dos. Ambas selecciones son muy fuertes en todas sus líneas, incluso cuentan con futbolistas que esperan el turno desde el banquillo que también son capaces de dar la vuelta a alguna situación adversa.

Roberto Martínez vs Didier Deschamps

Ambos son entrenadores jóvenes con diferentes estilos de juego que generan un volumen de fútbol muy vistoso y muy vertical, pero para los amantes del buen fútbol, será un partido muy entretenido con mucho vértigo y muchas llegadas a ambas porterías, por lo que la labor de Courtois y Lloris será fundamental en este partido.

El seleccionador español a cargo de la selección belga, Roberto Martínez, no ha renunciado a su estilo de juego, siempre utilizando un esquema 3-4-3, variando en los interpretes pero manteniendo el sistema. Generalmente utiliza en el fondo a Alderweireld, Kompany y Verthongen. Boyata fue titular en los primeros partidos debido a la baja por lesión del central del Manchester City, pero tras estar listo Kompany, perdió el puesto, aunque el citizen no está en un nivel óptimo, cuenta con la aprobación del seleccionador.

Entre los cuatro hombres que utiliza en el mediocampo, dos cuentan con su confianza, ya que han sido titulares en todos los partidos cruciales, Meunier y Witsel, el primero de ellos no estará en el encuentro porque debe cumplir sanción, baja sensible para el entrenador que debe ver si opta a un cambio de sistema o decide jugar con un mediocampista más. En la delantera siempre son fijos De Bruyne, Hazard y Lukaku, quizás con la baja de Meunier se le abra la puerta al once titular a Mertens.

Por el lado de Deschamps, los cambios de sistema tampoco son lo suyo, durante todo el campeonato ha jugado con un 4-3-3, aunque otros afirman que el sistema de juego es más un 4-2-3-1, pero cual fuere de los casos, los jugadores tienen un movimiento por la cancha muy similar. La línea de fondo siempre es la misma con: Pavard, Varane, Umtiti y Lucas Hernández. El mediocampo también es fijo con: Kanté, Pogba y Matuidi que regresa luego de cumplir sanción, se espera que sea el único cambio respecto al partido de los cuartos de final. Arriba, los tres de siempre: Griezmann, Mbappé y Giroud.

Ambos entrenadores apuestan a transiciones rápidas y esta seguro será las cartas que presentarán los equipos durante el encuentro. Con intercambios de posesión de balón y contras veloces que pondrán a prueba la velocidad de los defensas, muy al estilo de la Premier League.

Eden Hazard vs Antoine Griezmann

Hablando de estrellas, no podemos dejar de nombrar a este par de cracks, Eden Hazard y Antoine Griezmann, ambos con un estilo de juego distintos el uno del otro, pero especiales en su selección, además de ser de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda.

Que decir de Eden Hazard que no se haya dicho o haya demostrado este crack dentro de la cancha. El extremo belga, hoy por hoy es uno de los mejores jugadores del mundo y en su posición seguramente está en el top tres, además que está en su mejor momento futbolístico para consagrarse como campeón del mundo, así mimo lo dijo, esta generación de futbolistas belgas están todos en su edad madura de juego para buscar el campeonato mundial, y van por el buen camino. Hazard hasta aquí ha sido un jugador fundamental en el esquema de Martínez y ha hecho un gran papel como capitán, aupando a Lukaku haciéndolo mejorar en su juego. Por otro lado, sus desbordes y sus regates, lo hacen especial, especialmente imparable, es una bestia con el balón, muy difícil de quitársela, ante Brasil escondía mucho la pelota, y aunque en unas ocasiones pecaba de individualista, nada se le puede reprochar porque lo deja todo en la cancha.

Por el lado de Antoine Griezmann, también ha demostrado un gran carácter durante el mundial y una actitud muy positiva y ganadora en la cancha. No ejerce un rol de capitán en la cancha, así como lo es Hazard, pero sin duda alguna que su gran nivel de juego, lo hace ser respetado por el resto de sus compañeros, con una zurda más que educada es el encargado de cobrar las faltas de su perfil y los penales, donde los cobra con una gran precisión.

Junto a Kylian Mbappé, uno de los jugadores a tener en cuenta en esta selección, y en un futuro no muy lejano estrella de este equipo, forman un dúo temible, dupla que logra realizar muchas combinaciones con altos niveles de peligrosidad que de seguro mantendrán muy alertas a los tres centrales del equipo belga.