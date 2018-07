Klopp, tras el fichaje de Alisson: "Llegó la oportunidad y no nos lo pensamos"

Google Plus

El fichaje de Alisson por el Liverpool ha cumplido uno de los deseos de sus aficionados y así lo han demostrado en las redes sociales. También Jürgen Klopp quiso expresar la importancia de la llegada del guardameta al club para culminar un mercado de traspasos casi perfecto.

Sin embargo, el primer encuentro del jugador y el técnico no se produjo en el despacho de Klopp, como suele ser común. Aprovechando que el equipo tenía que disputar un amistoso en Blackburn (a una hora de Liverpool), el alemán apareció durante la entrevista que grababa Alisson para LFCTV, la televisión del club.

Después del breve encuentro en el que felicitó al meta por el fichaje, el entrenador comentó a la web del Liverpool que “llegó la oportunidad de firmar a uno de los mejores porteros del mundo y no nos lo pensamos mucho”. Alisson, que jugó en Anfield las semifinales de la pasada Champions League, volverá pero ya como jugador local.

“Todo lo que necesité fue una pequeña conversación con los propietarios del club. Estaban muy emocionados, como todos nosotros”, repasó Jürgen Klopp. Una de las cosas que no ha querido valorar el entrenador es si el precio -alrededor de 75 millones de euros- es demasiado elevado: “Era un fichaje que teníamos que hacer. Él no tiene nada que hacer con el precio, ni nosotros, es el mercado y no pensaremos mucho en ello”.

Una de las cosas que más han sorprendido a Klopp es el nivel de inglés del jugador brasileño: “Es sorprendentemente bueno y tiene una gran personalidad. Ha vivido muchas experiencias en los últimos años, ha jugado a un increíblemente alto nivel y también en la Copa del Mundo”.

Pese a la relevancia del fichaje, el entrenador del Liverpool no ha querido ilusionar en exceso sus aspiraciones ya que Alisson deberá “adaptarse a la Premier League”, comentó, “es una liga diferente, los árbitros son distintos, la vida del portero también lo es aquí”. “Pero no es importante ahora porque, de nuevo, le hemos fichado por sus fortalezas, que están a gran nivel en todos los apartados que debe tener un portero”, concluyó el técnico.

Según los medios más cercanos al club, una llamada de Klopp el pasado martes fue lo que hizo decidirse a Alisson para fichar por el Liverpool cuando parecía que tanto los Reds como el Chelsea se ponían en marcha para cerrar su fichaje. Es una estrategia similar a la que llevó a cabo con otros como Keïta, Shaqiri y Fabinho, todos incorporados durante este mercado veraniego.