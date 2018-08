Once metros para la victoria

Un año más la fiesta del soccer no dejó indiferente a nadie. Con la victoria de la ‘Vecchia Signora’ desde los once metros, volvió a tener protagonismo un resultado que no fue representativo. Durante la primera mitad, el combinado ‘emelesero’ demostró un gran nivel de juego, teniendo las mejores ocasiones, aunque fue su rival el que consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Favilli. A los pocos minutos apareció el mejor goleador de la competición estadounidense, Josef Martínez para igualar el resultado. La segunda mitad se vio un partido totalmente diferente en el que el ritmo de juego descendió de manera exponencial a causa de la gran cantidad de cambios. Pese a ellos, el combinado local tuvo varias ocasiones claras para llevarse el partido, pero fue su rival el que desde los once metros, tras empate final, se llevó la victoria.

Velocidad de vértigo

Primeros minutos de tanteo en esta fiesta del soccer, con bastante presencia de los jugadores del centro del campo, aunque poco a poco la tendencia fue cayendo del lado local. El buen entendimiento entre los jugadores de ataque y su gran habilidad, hizo que poco a poco fuesen sumando metros como si de un encuentro de fútbol americano se tratase.

Sin embargo, el paso de los minutos dejó ver algún acercamiento del equipo italiano, que dio el primer aviso sobre el minuto 12. Bernardeschi recuperó el balón y desde fuera del área, soltó un zurdazo que por poco sorprendió a Guzan, que tuvo que detenerlo en dos tiempos. Los All-Star no quisieron que su rival fuese el único en llevar peligro sobre la meta rival, y antes de que se cumpliesen los 15 primeros minutos, estrellaron un balón en la madera. Concretamente fue Aaron Long el que remató un saque de esquina, mandado el balón a la escuadra, dando el primer susto a la ‘Vecchia Signora’.

Pero la Juventus, por muchas bajas con las que llegase, sigue siendo ese gran equipo europeo. Y lo demostró en el primer despiste de una defensa que jugaba su primer partido conjunto. Matheus Pereira colocó un centro al punto de penal donde Favilli impuso su físico para hacerse con la posición, y con un cabezazo impecable, mandar el balón al fondo de la red.

Este gol no cambió el planteamiento de los locales que continuaron buscando la velocidad en sus acciones y tratar de sorprender a la defensa. Esto lo consiguió a los pocos minutos cuando una serie de rechaces en el interior del área acabaron con el balón en la cabeza de un futbolista en un espectacular estado de forma, Josef Martínez. El delantero venezolano se encontró con el esférico en la misma línea de gol y sólo tuvo que empujarlo.

A la media hora, los locales realizaron una serie de cambios en el equipo, que dieron a estos un nuevo aire y desde ese momento, comenzaron a multiplicar sus acciones. Dirigidos por Alimrón, los locales consiguieron sorprender varias veces al contraataque y sólo Szczesny fue el causante de que los juventinos no se fueran con desventaja al marcador.

Con los visitantes desaparecidos y los ‘emeleseros desatados, se llegó al final de los primeros 45 minutos con un empate que no satisfizo a todos. Esto obligaría a ambos conjuntos a dar un paso adelante si querían lograr la victoria final.

Dos equipos desconocidos

En los primeros minutos de la segunda mitad se pudo ver muy poco ritmo de partido, causa sobre todo de la gran cantidad de cambios que realizaron ambos entrenadores. Esto hizo que se viese durante muchos minutos una congestión de juego en el centro del campo sin que apneas se viesen llegadas al área.

Con el paso de los minutos, el conjunto local fue haciéndose más protagonista, aunque apenas consiguió poner en problemas al guardameta de la Juventus. Esto sirvió para que los visitantes contestaran a este dominio, sobre todo con un Clemenza que estaba siendo de lo mejor en la pretemporada del conjunto italiano. Suyos fueron dos disparos que obligaron a Steffen a esforzarse.

Conforme el encuentro fue madurando, el equipo local se encontró más cómodo con el balón, aunque sus mejores acciones llegaron en velocidad. Cuando conseguían encontrar la espalda de la defensa, ponían en problemas a esta, aunque sólo la falta de acierto en el último pase, impidió que se viese algún gol.

Se llegó a los últimos 10 minutos, y con ellos, los locales tuvieron las mejores ocasiones de la segunda mitad. Debido a la juventud de la defensa visitante y los errores que cometieron, los ‘emeleseros’ consiguieron un par de ocasiones muy claras, siendo la Valeri la que estuvo a puno de convertirse en gol. Con un disparo a portería vacía, el argentino vio como Benatia sacó el balón en la misma línea de gol.

En los minutos finales se vio una leve respuesta del conjunto italiano que estuvo a punto de sorprender y conseguir un gol que le hubiese dado la victoria. Clemenza se aprovechó de un rechace tras un libre directo, pero su disparo se marchó muy cerca de la cepa del palo.

Con esta ocasión, terminó un MLS All-Star Game que por segundo año consecutivo tendría que decidirse desde los 11 metros, después del empate a un gol en el tiempo reglamentario. Finalmente fue la Juventus el equipo que logró llevarse la victoria, convirtiéndose así en el segundo equipo italiano en conseguirlo.