Klopp y su candidatura a la Premier: "Somos Rocky Balboa, tenemos que pelear"

Se abre el fuego en la Premier League y el Liverpool lo hará en Anfield ante el West Ham. Jürgen Klopp ha comentado en rueda de prensa cuál es el siguiente paso de su proyecto en Liverpool y qué necesita para convertirse en campeón.

"Queremos ser campeones"

Todos los ojos miran al Liverpool esta temporada. Con la inversión realizada, los Reds se han convertido en claros candidatos al título. El técnico del club ha respondido a ello: “El plan es ir a por ello. Queremos ser campeones de Inglaterra. Pero, ¿qué pasa con los demás clubes? El campeón es el Manchester City, no han perdido ningún jugador y han incorporado a Mahrez, por lo que no son más débiles”, comentó el entrenador. Además, aprovechó para hacer una comparación de cine: “Seguimos siendo Rocky Balboa, no Ivan Drago. Somos los que tienen que hacer más y pelear más. Esa debe ser nuestra actitud”.

Los dos buenos resultados de las últimas campañas, llegando a la final de la Champions y logrando dos veces entrar en la máxima competición, hacen que este año se le exija más al club. Eso lo saben en la plantilla, según analizó Klopp. Pero el alemán se ha centrado en destacar qué pretende el Liverpool y por qué el gasto en fichajes ha sido tan elevado: “Mis expectativas son siempre un poco altas. Dar lo mejor de nosotros, conseguir todo, intentar alcanzar el máximo. Es normal que llegara un momento en que gastáramos más dinero. En los últimos años, me he sentado ante la prensa y tuve que defender el comportamiento en el mercado, que vendimos más que compramos. Todo eso tenía sentido, teníamos que crear una plantilla fuerte y larga para pelear la Premier y tener tantos éxitos como podamos”.

Sin embargo, en julio el Liverpool ha dado cuatro pasos en forma de fichaje que pueden ser decisivos: “Estamos más cerca. La gente me pregunta si es la mejor plantilla que he tenido. Yo no pienso sobre eso porque no es lo que tenemos ahora, es lo que hagamos de ella, cuánto seamos capaces de ganar, de luchar contra los clubes que quieren nuestros puntos”. Según el técnico, ha llegado el momento de demostrar que ha valido la pena pagar mucho dinero en traspasos: “Tenemos que estar listos para pelear”, concluyó el entrenador.

La Academia y jugadores recuperados

Pero Jürgen Klopp no solo piensa en los fichajes como incorporaciones. Otros jugadores, que la pasada temporada no tuvieron tanta importancia, pueden ser vitales en la consecución de éxitos este curso: "No puedo recordar un mal partido de Sturridge en esta pretemporada y eso es buenísimo. Lo he dicho 500 veces, probablemente, si está en forma, nadie duda de él”, reafirmó el entrenador a su delantero. “Está aquí en buena forma y, afortunadamente, puede darnos eso en la temporada”.

También los jóvenes han brillado en los partidos preparatorios. Curtis Jones, Nathaniel Phillips y Rafael Camacho han sido de la plantilla hasta el último encuentro, lo que les coloca en buen lugar de cara a tener minutos en el primer equipo a lo largo de la campaña: “Estuvieron en todos los entrenamientos, nos ayudaron mucho. Ahora depende de cómo lo gestionemos. Estamos cerca. Ellos saben lo que esperamos y que cuidaremos de ellos y los ayudaremos. Los queremos tener en el equipo”.

El fichaje más caro del verano fue Alisson. El meta, que ya ha jugado dos partidos como Red, sigue impresionando al entrenador alemán: “Es una persona tranquila. Es completamente diferente sobre el terreno de juego. Ser un jugador de la Premier League requiere algunas cosas. Como portero, ayuda si eres tranquilo. Depende de tomar las buenas decisiones en los momentos correctos”. Una de las características del guardameta brasileño que ha destacado Klopp es que se asentó muy rápido: “Ha estado aquí dos semanas y parece que lleva mucho más”.

Algunas bajas de cara al domingo

De cara al encuentro en Anfield del próximo domingo, Klopp dio a los medios un parte de la enfermería, donde hay ya algunos miembros de la plantilla: “Fabinho sentía dolor tras realizarle el escáner, así que le mandamos a casa, Ragnar no tiene opciones de llegar, Joel Matip hizo partes del entrenamiento como Joe, los veremos a todos hoy”.

Tres que se encuentran en diferentes momentos de forma son Trent, Henderson y Lovren. Aunque llegaron recientemente, parece que los dos británicos han llegado en buen estado: “Trent lleva aquí más tiempo, lo que está bien. Hendo está en plena forma, aunque no ha entrenado mucho, pero es Hendo, siempre tienes que pensar en él. Dejan no estará disponible para esta semana”. Ante los lesionados, Klopp avisó de que no tomaría ningún riesgo si no es necesario y que tendrá “un equipo de fútbol fantástico”. “Afortunadamente, tendré que tomar algunas decisiones”, comentó.

El mercado sigue abierto

Jürgen Klopp trató el asunto de traspasos como viene siendo habitual, aunque ya solo podrán realizarse ventas. “¿Alguna más? Sí, no podemos comprar, pero podemos vender. Está claro que algunas cosas pasarán”. También analizó la despedida de Danny Ings, tras fichar por el Southampton: “Es una persona fantástica, un gran profesional. Ya le echamos de menos. Mucha gente estaba esperando que algo interrumpiera el fichaje, pero es completamente normal. Las cosas tienen que continuar y tiene amigos aquí. Ahora vuelve a casa, así que está bien”. También quiso destacar que el delantero sale en plena forma y listo para dar su mejor versión: “Nadie sabe cuál es el mejor Ings pero frente al Torino estuvo muy bien”.