El DT revelación no se mueve del Schalke 04

El joven director técnico alemán de 32 años de edad, Domenico Tedesco, ha llegado a un acuerdo con el mítico Schalke 04 para renovar y mejorar su contrato, así el técnico estará comprometido con el equipo alemán hasta junio del 2022. Tedesco, técnico que llegaría en la temporada 2017-2018 después de la destitución de Markus Weinzierl de las filas del Schalke 04, lograría salvar al equipo que le había dejado, en los puestos de descenso, su antecesor Weinzierl.

Es una curiosa historia la del joven estratega alemán ya que cabe destacar, que Domenico Tedesco, obtuvo su diploma de entrenador apenas en el año 2016 alcanzando la nota máxima posible en dicho curso. Podríamos decir que “descubrió” el fútbol profesional ese año, específicamente con el primer club que dirigió, de segunda división, el Erzgebirge Aue.

Las reacciones tanto de aficionados como de trabajadores del club alemán no tardaron en aparecer cuando Tedesco, expresó sus primeras palabras instantes posteriores a su renovación: “¡Queridos aficionados del Schalke 04!, ser parte de su familia me llena de orgullo. Sé que no siempre serán tiempos fáciles. Pero también quiero estar con ustedes en los momentos complicados, darle vueltas a la cabeza para juntos enderezar el rumbo.” Dichas declaraciones fueron reveladas por el club de la ciudad alemana de Gelsenkirchen mediante un video, el cual fue difundido desde su cuenta de Twitter oficial.

El director de desarrollo del Schalke 04 también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la renovación de uno de los principales pilares del club “blue”: “Le propuse a Domenico un contrato de larga duración con el Schalke. Nuestra confianza en él es plena” expresó Christian Heidel en una rueda de prensa. Se puede apreciar claramente el respeto y la alta estima que le tienen al joven director técnico de 31 años que se ha ganado a pulso, el respeto y la admiración de cada uno de los pertenecientes a la gran familia del Schalke 04.