Sean Dyche quiere que el Turf Moor pese a su favor

A nada de comenzar el partido de vuelta en la tercera ronda previa de clasificación a la UEFA Europa League, el conjunto del Burnley FC quiere romper una larga racha de años sin competir en torneos europeos. Ahora tendrá la oportunidad de recibir en casa al Istanbul BB. Por lo cual el técnico de los ingleses, Sean Dyche declaró en conferencia de prensa, previo al juego de vuelta, que quiere que el estadio Turf Moor vibre y se haga sentir: "Creemos que somos un equipo fuerte aquí, sin importar el lado que pongamos".

El técnico de The Clarets, quiere que su afición pese en casa, ya que en la ida, en a la cancha del equipo turco, había menos de 5 mil espectadores, a diferencia del Turf Moor, el cual se espera esté lleno y con apoyo del cien por ciento a su favor: "Queremos que se sienta diferente y ciertamente hubo fuertes señales de eso contra Aberdeen, cuando pensé que había una atmósfera tremenda, en ambos juegos. En casa, pensé que había una verdadera energía para el público y un rumor al respecto y queremos eso de nuevo”.

Asimismo, Dyche quiere que no sólo se demuestre su afición, sino también pide a sus jugadores den lo mejor de sí, de quienes espera salgan victoriosos: "Ellos saben que cada juego es grande y saben que tienen un grupo que lo da todo y saben que necesitamos su apoyo. Eso es algo continuo y queremos que esté allí".

El conjunto inglés deberá saber manejar los tiempos del partido, no sólo deben buscar el gol de la victoria, sino también asegurar que Istanbul no les marque, pues la cosa se complicaría en sobremanera, debido al gol de visitante. Sin embargo, Sean destaca que su equipo ha mantenido una buena defensiva en sus dos últimos duelos, en la Ida en Turquía y el juego ante el Southamton.

De igual manera, el joven técnico inglés destacó lo que busca en la cancha: "Los juegos se pueden ganar con pequeños márgenes. Pensé que estábamos muy productivos en Southampton y queremos que sea un tema continuo. Queremos tener más oportunidades y ser más clínicos en el tercio superior de la cancha. Pero eso es algo continuo, no algo que se puede activar, a menos que salgas y gastes miles de millones de libras, algo que algunos hacen”.

Los Clarets estarán otra vez sin el dúo de lesiones de Robbie Brady y Steven Defour, con Brady cerca de un regreso, pero Defour: "semanas en lugar de días". lejos de un regreso debido a un problema en la pantorrilla. El nuevo fichaje, Matej Vydra, aún no está registrado para jugar en la competencia. Dyche espera que Olimpiakos como posible siguiente rival.

