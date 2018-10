Klopp, sobre posibles rotaciones: "Tenemos calidad en la plantilla para hacer cambios"

Jürgen Klopp quiere seguir con su camino triunfal en la temporada. Tras las dos primeras victorias en Premier, el Liverpool recibe al Brighton, el verdugo del Manchester United en la segunda jornada de la competición.

Los Reds han repetido once en los dos primeros encuentros y su entrenador ha apuntado que podría hacer alguna sustitución de cara a la próxima jornada: “Veremos. Los cambios siempre tienen que ser una opción y hemos tenido entrenamientos suficientes”. El técnico alemán ha comentado que no sería buena idea repetir siempre el mismo once solo porque los resultados van acompañando: “Tenemos calidad en la plantilla y puede haber diferentes razones para hacer variaciones en el once, por lo tanto, es posible, que haya cambios”.

Sin embargo, el tercer choque en esta Premier League será más difícil de lo que en principio podría parecer. Los Seagulls superaron al United el pasado viernes y visitan Anfield en buen momento: “Son un buen equipo y respeto mucho lo que Chris Hughton está haciendo. No solo es por el partido del United, en cada encuentro han sido increíbles”. Klopp ha dicho que el Liverpool está avisado de lo que puede hacer el Brighton: “Tenemos que estar despiertos y al 100% centrados. Nuestra afición estará detrás para crear un buen ambiente. Daremos el máximo con nuestro estilo para ganar”.

Por otro lado, el Liverpool ha tenido un inicio de temporada bastante bueno. Dos partidos se convirtieron en dos victorias y manteniendo su portería a cero: “No estoy emocionado. Creo que tenemos que esperar cosas así. Sé que la gente espera eso de nosotros. Cualquier cosa puede pasar en un partido, pero tenemos que estar al nivel, al menos, que hemos mostrado”. El alemán ha destacado, a pesar de ello, que si este es el mejor fútbol que puede jugar su equipo, es “pobre, porque tenemos que mejorar y estoy muy seguro de que podremos hacerlo”.

La seguridad defensiva ha sido una de las características que más se han destacado del Liverpool en este arranque de la campaña. Pese a la contratación de Van Dijk y, en verano, de Alisson, Jürgen Klopp no le quiere quitar mérito a nadie: “Defender es una cuestión de equipo”. Aunque tampoco le ha costado reconocer el buen impacto que ha tenido en la portería el guardameta brasileño: “Es un buen jugador, muy bueno. No es solo un portero, también juega. Nos da alguna oportunidad más. Me gusta eso espero que siga de este modo”.

Otro de los nombres destacados en estos dos primeros partidos es Sadio Mane. El senegalés ha anotado tres goles y está siendo uno de los hombres con más responsabilidad a la hora de atacar: “Es su tercera temporada y siempre ha mejorado. Le conocíamos cuando le fichamos del Southampton. ¿Sabíamos lo bueno que podría llegar a ser? Diría que no. Siempre esperas que los fichajes mejoren y Sadio lo ha hecho”. El entrenador ha señalado también que el extremo es un jugador que cualquier entrenador querría tener: “Es un sueño para el entrenador”.

Importante en el vesturario y sobre el terreno de juego es el vicecapitán, James Milner. Con la tardía incorporación de Henderson, el ‘7’ Red se ha erigido como titular una temporada más en el centro el campo: “Desde que estoy aquí, ha jugado en diferentes posiciones y sistemas. Para él, la edad no es un problema. Es un tipo habilidoso por naturaleza y es muy atlético. Podría hacer cualquier deporte que quisiera”.

De hecho, Klopp ha comentado que Milner podría seguir jugando unos años más: “En el fútbol, tener 32 años es estar cerca de la retirada. Hay jugadores que llegan a los 36, 37 y 38 años. Por su capacidad física, yo creo que el llegará jugando a esos años, si tiene suerte con las lesiones”.

Finalmente, el técnico ha hablado del único jugador que queda en la enfermería, Dejan Lovren. El croata todavía no ha podido entrenar y parece que aún está lejos de hacerlo con el equipo: “No estará ante el Brighton ni Leicester. Esperamos que después del parón internacional esté lito. Eso sería estupendo”. También ha confirmado que ese era el plan de recuperación desde que el finalista en el Mundial se incorporara al club en agosto: “Sabíamos de sus problemas y siempre hemos creído que si podíamos darle tiempo, lo haríamos”.