Hodgson desvía la atención hacia una 'abeja' que provoca a Zaha

El director técnico del Crystal Palace, Roy Hodgson, ha defendido a su futbolista, y ha advertido a la mascota de Watford, “Harry the Hornet” contra la provocación "vergonzosa" de Wilfried Zaha en el juego de la Premier League del domingo en Vicarage Road. Advierte que la mascota está para animar y divertir, no para provocar y burlarse.

"Sí me preguntan si Harry el Avispón, de quien supongo que es la mascota, debería tirarse de esa manera, creo que es vergonzoso". Hodgson continuó "Pero, por supuesto, los equipos intentan aprovechar todas las ventajas que puedan... Me decepcionaría mucho sí la mascota del Palace estuviera haciendo algo así para provocar a la multitud contra un oponente. Y si me enteraba, me detendría eso."

Harry el Hornet se burló de Zaha, de 25 años, al tirarse frente a él después de que el extremo del Palace fue reservado para la simulación durante el empate de 1-1 en el Boxing Day en 2016. Zaha dijo que había una "agenda" en su contra después de que también se le mostró una tarjeta amarilla por dejarse caer en Watford en abril. "Zaha no se tira", dijo Hodgson.

(Foto: watfordfc.com)

Roy defendió al extremo marfileño, de quien dijo que debido a sus habilidades de juego ha sido víctima de una mala fama para buscar que le marquen faltas. Pero que debido a su velocidad y desequilibrio no es así: "Wilf Zaha no se lanza a los penaltis", dijo el ex jefe de Inglaterra. "Él es derribado a veces y algunas veces se desequilibra sin que sea una penalización o una falta, porque corre a esa velocidad y tiene tanta agilidad con la pelota".

Sin duda, las declaraciones del experimentado Hodgson fueron llamativas, debido a que desvió la atención y se centró en la mascota del equipo rival. En lugar de hablar de su equipo o el planteamiento del juego ante el Watford.