Klopp: "Sabíamos que no sería fácil ganarle al Leicester"

El Liverpool ha tenido el mejor inicio de temporada desde 1990-91, con 4 triunfos consecutivos en el arranque de la Premier League, pero el técnico alemán Jürgen Klopp sabe que esto apenas es el comienzo y aún falta mucho camino por delante, por lo cual asegura que se viene lo más difícil. De hecho el triunfo en casa de los Foxes, sabía que sería complicado.

“En cuanto al resultado, no pudo ser mejor. En cuanto a la actuación, sabemos que podemos mejorar y realmente sabemos que deberíamos estar jugando mejor”, dijo Klopp después del lance del sábado.



El entrenador de los Reds, sabía de antemano, que el juego en Leicester no sería nada fácil, desde el rival hasta la cancha: “Tuvimos muchas dificultades. Primero que nada, la calidad del rival. Y después, las circunstancias, el pasto estaba muy seco”.



Klopp se fue contento con el resultado, pero no por ello dejó de sufrir, en especial, los últimos minutos: “Fue un partido entretenido hasta el final. Sabíamos que había que luchar. Jugamos un fútbol fantástico al comienzo, después tuvimos que luchar por los tres puntos. Y así ganamos el partido”.



Con respecto al graso error del arquero brasileño Alisson Becker, Klopp mencionó: “Le dije, ‘Mejor que haya pasado ahora porque ganamos el partido. Fue un error - ningún arquero del mundo debe driblar en esa situación. Pero lo hizo. Sin embargo, está todo bien. Tenía que ocurrir para que no vuelva a ocurrir”, sentenció el técnico del Liverpool.

El propio Alisson mencionó sobre ese error que les costó un gol al final: “Estoy enojado por haber cometido un error que puso al equipo en una situación difícil”, dijo en entrevista con ESPN Brasil. “Cuando una persona comete un error, eso afecta a todos, y todos luchamos juntos. Debemos mejorar, pero el resultado es lo más importante en este momento”.