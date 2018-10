Josef Martínez gana la MLS Bota de Oro 2018

Con la entrega de la Bota de Oro, dan comienzo los premios de final de temporada que acabarán en la última semana de competición con la elección del Landon Donovan MLS MVP.

Este serial de premios no ha comenzado con demasiada expectación por saber quién sería su ganador, ya que desde hace varias semanas, las destacadas actuaciones de su protagonista le elevaron como el más claro ganador. Josef Martínez, delantero de Atlanta United es el máximo goleador de la temporada regular 2018, lo que le convierte en el poseedor de la Bota de Oro 2018.

mlssoccer.com

El delantero venezolano ha logrado este premio al conseguir anotar la cifra de 31 goles, que además le ha servido para entrar en la historia de la Major League Soccer. Hasta hace unas semanas, el récord de goles en una temporada regular estaba en 27, con tres futbolistas en posesión del mismo, Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski y Ariel Lassiter. Pero el ariete de Atlanta logró pulverizar esta marca, colocándola en una cifra que parece difícil de igualar.

Martínez se coloca entre los máximos goleadores mundiales

Las cifras anotadoras de Martínez le colocan en esta temporada entre los mejores arietes del fútbol mundial, superando a algunos como Cristiano Ronaldo (26 goles con el Real Madrid), Robert Lewandowski (29 goles con el Bayern München) o Harry Kane (30 goles con Tottenham Hotspur). Estos números le han dejado cerca de los futbolistas que ganaron la Bota de Oro en importantes ligas europeas, siendo Mohamed Salah en la English Premier League (32 goles con el Liverpool FC) Y Lionel Messi con La Liga (34 goles en el FC Barcelona).

En total, Josef Martínez anotó 31 goles y dio seis asistencias en 34 partidos disputados, logrando así un promedio de 0,921. Estas estadísticas le colocan por delante de grandes delanteros como Salah (0,889) y cerca de Messi (0,944). La versatilidad del futbolista venezolano hizo que lograse ocho goles desde los once metros, 10 de cabeza, siete con le pi derecho y seis con el izquierdo.

Martínez comenzó su carrera futbolística en un club de su país natal, el Caracas FC. Después de marcar ocho goles en 36 partidos con el Caracas, el delantero venezolano se fue a Europa, donde jugó para equipos en Suiza e Italia. Marcó cuatro goles para el BSC Young Boys, ocho goles para el FC Thun y siete goles para el Torino.

Máximos goleadores MLS

- 2018: 31 goles – Josef Martinez (Atlanta United) - 2017: 24 goles – Nemanja Nikolic (Chicago Fire) - 2016: 24 goles – Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls) - 2015: 22 goles – Sebastian Giovinco (Toronto FC), Kei Kamara (Columbus Crew SC) - 2014: 27 goles – Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls) - 2013: 22 goles – Camilo Sanvezzo (Vancouver Whitecaps FC) - 2012: 27 goles – Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) - 2011: 16 goles – Dwayne De Rosario (D.C. United), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) - 2010: 18 goles – Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes) - 2009: 17 goles – Jeff Cunningham (FC Dallas) - 2008: 20 goles – Landon Donovan (LA Galaxy) - 2007: 20 goles – Luciano Emilio (D.C. United) - 2006: 16 goles – Jeff Cunningham (Real Salt Lake) - 2005: 17 goles – Taylor Twellman (New England Revolution) - 2004: 12 goles – Eddie Johnson (Dallas Burn); Brian Ching (San Jose Earthquakes) - 2003: 15 goles – Carlos Ruiz (LA Galaxy); Taylor Twellman (New England Revolution) - 2002: 24 goles – Carlos Ruiz (LA Galaxy) - 2001: 19 goles – Alex Pineda Chacon (Miami Fusion) - 2000: 26 goles – Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny) - 1999: 18 goles – Stern John (Columbus Crew); Roy Lassiter (D.C. United); Jason Kreis (Dallas Burn) - 1998: 26 goles – Stern John (Columbus Crew) - 1997: 16 goles – Jaime Moreno (D.C. United) - 1996: 27 goles – Roy Lassiter (Tampa Bay Mutiny)